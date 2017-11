Ημερίδα για την ψηφιακή νοημοσύνη στη Χ.Α.Ν.Θ. από την Vodafone

Η υπηρεσία streaming της Amazon ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι φέρνει το έπος του J.R.R. Tolkien στην τηλεόραση, με δέσμευση πολλαπλών σεζόν. Η τηλεοπτική σειρά θα τοποθετηθεί χρονικά πριν από την ταινία μεγάλου μήκους του 2001 "The Fellowship of the Ring", η οποία ξεκίνησε την τριλογία που σκηνοθέτησε ο Peter Jackson. Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τις δυνατότητες…