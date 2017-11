Η ΗΒΟ επεκτείνει την υπηρεσία SVOD στην Ευρώπη

Η HBO Go ξεκίνησε ως μία υπηρεσία άμεσης πρόσβασης στους καταναλωτές, σε τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Η premium streaming υπηρεσία της HBO διατίθεται από σήμερα χωρίς ξεχωριστή τηλεοπτική συνδρομή στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.



Η HBO δήλωσε ότι η HBO Go θα συνεχίσει να διατίθεται μέσω τοπικών συνεργατών διανομής. Ωστόσο, οι καταναλωτές στις τέσσερις χώρες θα μπορούν πλέον να εγγραφούν ξεχωριστά για την OTT υπηρεσία video-on-demand και να παρακολουθούν το περιεχόμενο σε υπολογιστές, smartphone, tablet, Apple TV, Chromecast, smart TV της Samsung και στο PlayStation.



Κάθε συνδρομητής HBO Go μπορεί να προσθέσει έως και πέντε συσκευές και να χρησιμοποιεί δύο ροές ταυτόχρονα. Όλοι οι νέοι συνδρομητές που επιλέγουν αυτήν την δυνατότητα θα έχουν δωρεάν δοκιμή ενός μηνός για το premium περιεχόμενο που προσφέρει το HBO Go. Η συνδρομή θα καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας που παρέχεται κατά την εγγραφή.



Η κίνηση σημαίνει ότι οι τηλεθεατές στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης θα μπορούν να δουν περιεχόμενο όπως το Game of Thrones, το Westworld και το Silicon Valley, καθώς και τοπικές εκπομπές όπως τα Shadows, Silent Valley (Ρουμανία), Burning Bush, Wasteland Τσεχία) και Golden Life (Ουγγαρία) και μια επιλογή ντοκιμαντέρ.



Το HBO Go είναι διαθέσιμο μέσω διαφόρων συνεργατών στις τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων η Liberty Global και η RCS & RDS στη Ρουμανία. Πέρυσι, η UPC Czech Republic, που ανήκει στην Liberty Global, διέθεσε το HBO Go στους πελάτες του Διαδικτύου χωρίς τηλεοπτική συνδρομή.



Επίσης, η HBO δρομολόγησε φέτος υπηρεσίες SVOD και στη Λατινική Αμερική.



