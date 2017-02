«Το Παιχνίδι του Χρήματος»: Το συναρπαστικό θρίλερ με τους George Clooney και Julia Roberts έρχεται αποκλειστικά στα Novacinema!

Στις 500 χιλιάδες έφτασαν οι συνδρομητές της COSMOTE TV, που συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προσφέροντας ολοκληρωμένο και ποιοτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μαζί με προηγμένες διαδραστικές και on the go υπηρεσίες. «Το 2016, μία χρονιά δύσκολη για την αγορά, η COSMOTE TV συνέχισε να αναπτύσσεται. Έχοντας ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο, επενδύσαμε σε νέο περιεχόμενο...