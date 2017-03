Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 22 Μαρτίου - 2 Απριλίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (22 ΜΑΡΤΙΟΥ – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



22/03

03:00 World Baseball Classic 2017 (FOX Sports HD)

13:00 CURLING: World Women's Championship in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 CYCLING: World Tour , Belgium (Eurosport2)

16:45 CYCLING: Tour of Catalunya (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Ευρωλίγκα: ΤΣΣΚΑ-Νταρουσάφακα (Novasports1HD)

19:00 Basketball Champions League: Πίναρ Καρσίγιακα-Βενέτσια (Novasports3HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Ούνιξ Καζάν (Novasports2HD)

20:30 LEN Champions League: Νις-Ολυμπιακός (Novasports4HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:30 Basketball Champions League: Μονακό-Ντιναμό Σάσαρι (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Νovasports2HD)

_____________________________________________________________________________________________________



23/03

03:00 World Baseball Classic 2017 (FOX Sports HD)

11:45 SKI JUMPING: World Cup in Planica, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:00 World Women's Championship in Beijing, China (Eurosport2)

17:00 CYCLING: Tour of Catalunya (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:30 FOOTBALL: Friendly Match Germany - Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Φενερμπαχτσέ (Novasports2HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Premier League of Darts, Manchester (FOX Sports HD)

21:00 FOOTBALL: UEFA Women's Champions League (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:05 Ευρωλίγκα: Μακάμπι-Ζαλγκίρις (Novasports3HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο-Μπάμπεργκ (Novasports2HD)

23:45 Super Euroleague (Νovasports2HD)

_____________________________________________________________________________________________________



24/03

01:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - Columbus Blue Jackets (FOX Sports HD)

11:00 NRL, Raiders - Broncos (FOX Sports HD)

15:45 SKI JUMPING: World Cup in Planica, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:00 CYCLING: E3 Harelbeke (Eurosport2)

17:00 Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών: Α’ Ημιτελικός Πρωτέας Βούλας-Ολυμπιακός (Novasports3HD)

17:45 CYCLING: Tour of Catalunya (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Ευρωλίγκα: Ούνιξ Καζάν-ΤΣΣΚΑ (Novasports1HD)

19:15 Ευρωλίγκα: Νταρουσάφακα-Γαλατασαράι (Novasports4HD)

20:00 Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών: B’ Ημιτελικός Νίκη Λευκάδας-Πανιώνιος (Novasports3HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Ευρωλίγκα: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports2HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Νovasports2HD)

_____________________________________________________________________________________________________





25/03

01:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - New York Islanders (FOX Sports HD)

09:30 Ski Classics 2016-2017, 11, Arefjallsloppet (FOX Sports HD)

10:45 SKI JUMPING: World Cup in Planica, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Veysonnaz, Switzerland (Eurosport2)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα: Λεπτό προς Λεπτό (Novasports1HD)

16:30 CYCLING: Tour of Catalunya (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 STOIXIMAN.GR Basket League: ΠΑΟΚ-Προμηθέας Πατρών (Novasports1HD)

20:00 NHL Regular Season, Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers (FOX Sports HD)

20:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:00 FOOTBALL: Major League Soccer New York Red Bulls - Real Salt Lake (Eurosport1/Eurosport1HD)

_____________________________________________________________________________________________________



26/03

08:00 NRL, Storm - Tigers (FOX Sports HD)

10:30 NRL Warriors - Dragons (FOX Sports HD)

10:30 CURLING: World Women's Championship in Beijing, China (Eurosport2)

10:45 SKI JUMPING: World Cup in Planica, Slovenia (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:00 SNOWBOARD: FIS World Cup in Veysonnaz, Switzerland (Eurosport2)

13:30 CYCLING: Tour of Catalunya (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών: Μικρός Τελικός (Novasports3HD)

15:00 CYCLING: Gent-Wevelgem, Belgium (Eurosport2)

15:30 CYCLING: Gent-Wevelgem, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών: Τελικός (Novasports3HD)

17:30 Παίζουμε Ελλάδα: Λεπτό προς Λεπτό (Novasports1HD)

19:30 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers (FOX Sports HD)

24:00 NHL Regular Season, New Jersey Devils - Dallas Stars (FOX Sports HD)



_____________________________________________________________________________________________________



27/03

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Ρέθυμνο Cretan Kings-Ολυμπιακός (Novasports2HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

_____________________________________________________________________________________________________



28/03

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing (Eurosport2)

15:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)

18:45 FOOTBALL: Friendly Match Germany - Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



_____________________________________________________________________________________________________



29/03

03:00 NHL Regular Season, Minnesota Wild - Washington Capitals (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

15:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Πόλο Α1 Ανδρών: Παναθηναϊκός-ΝΟΒ (Novasports1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Basketball Champions League: Φάση των «8» (Novasports4HD)

21:30 Basketball Champions League: Φάση των «8» (Novasports2HD)

21:30 Basketball Champions League: Φάση των «8» (Novasports3HD)



_____________________________________________________________________________________________________



30/03

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

11:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 NRL, Broncos – Bulldogs (FOX Sports HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

15:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Ολυμπιακός (Novasports2HD)

21:00 Premier League of Darts, Cardiff (FOX Sports HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Νταρουσάφακα (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



31/03

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 NRL, Rabbitohs – Cowboys (FOX Sports HD)

13:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport2)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports2HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Μπασκόνια (Novasports3HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Ούνιξ Καζάν (Novasports4HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Νασιονάλ Μαδέιρα-Γκιμαράες (Novasports1HD)

23:45 Super Euroleague (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



01/04

02:00 NHL Regular Season, New York Rangers - Pittsburgh Penguins (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 Ski Classics 2016-2017, 12, Reistadlopet (FOX Sports HD)

12:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport2)

14:00 SUPERBIKE: World Championship in Aragon, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΠΑΣ Γιάννινα-Ξάνθη (Novasports3HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

17:15 Super League: Λεβαδειακός-Βέροια (Novasports1HD)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ-Ντιζόν (Novasports3HD)

18:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League: Ολυμπιακός-Πλατανιάς (Novasports2HD)

20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Μποαβίστα-Ρίο Αβε (Novasports1HD)

21:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

21:00 NHL Regular Season, Nashville Predators - Minnesota Wild (FOX Sports HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

_____________________________________________________________________________________________________



02/04

02:00 NHL Regular Season, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens (FOX Sports HD)

09:00 NRL, Dragons - Tigers (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 SUPERSPORT: World Championship in Aragon, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)

13:30 CAR RACING: Blancpain Sprint Series in Misano, San Marino (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

14:45 CYCLING: Tour of Flanders, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: Πανιώνιος-Ατρόμητος (Novasports2HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

17:15 Super League: ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (Novasports2HD)

17:15 Super League: ΑΟΚ-Ηρακλής (Novasports3HD)

17:15 Super League: Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης (Novasports4HD)

18:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)

19:30 Super League: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Novasports1HD)

20:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - New York Yankees (FOX Sports HD)

20:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Αρούκα-Σπόρτινγκ (Novasports2HD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Νις-Μπορντό (Novasports2HD)

22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Μπράγκα-Μαρίτιμο (Novasports3HD)

23:00 MLB Regular Season, Arizona Diamondbacks - San Francisco Giants (FOX Sports HD)

24:00 MOTOCROSS: World Championship in Leon, Mexico (Eurosport2)