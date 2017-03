Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 29 Μαρτίου - 9 Απριλίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (29 ΜΑΡΤΙΟΥ – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



29/03

03:00 NHL Regular Season, Minnesota Wild - Washington Capitals (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD

(29 ΜΑΡΤΙΟΥ – 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)



29/03

03:00 NHL Regular Season, Minnesota Wild - Washington Capitals (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

15:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Πόλο Α1 Ανδρών: Παναθηναϊκός-ΝΟΒ (Novasports1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Basketball Champions League: Ρίσεν-Μπάνβιτ (Novasports4HD)

21:30 Basketball Champions League: Τενερίφη-Βιλερμπάν (Novasports2HD)

21:30 Basketball Champions League: Βενέτσια-Καρσίγιακα (Novasports3HD)



_____________________________________________________________________________________________________



30/03

03:00 NHL Regular Season, Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

11:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 NRL, Broncos – Bulldogs (FOX Sports HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

15:00 CYCLING: Three Days of De Panne, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Αναντόλου Εφές-Ολυμπιακός (Novasports2HD)

21:00 Premier League of Darts, Cardiff (FOX Sports HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:45 Ευρωλίγκα: Μπάμπεργκ-Νταρουσάφακα (Novasports3HD)

22:00 Ευρωλίγκα: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



31/03

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 NRL, Rabbitohs – Cowboys (FOX Sports HD)

13:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport2)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports2HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Γαλατασαράι-Μπασκόνια (Novasports3HD)

20:00 Ευρωλίγκα: Ερυθρός Αστέρας-Ούνιξ Καζάν (Novasports4HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

22:00 Ευρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης-Φενερμπαχτσέ (Novasports1HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Νασιονάλ Μαδέιρα-Γκιμαράες (Novasports1HD)

23:45 Super Euroleague (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



01/04

02:00 NHL Regular Season, New York Rangers - Pittsburgh Penguins (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:30 Ski Classics 2016-2017, 12, Reistadlopet (FOX Sports HD)

12:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport2)

14:00 SUPERBIKE: World Championship in Aragon, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: ΠΑΣ Γιάννινα-Ξάνθη (Novasports3HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

17:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Άρης – Απόλλων Πάτρας Carna (Νοvasports4ΗD)

17:15 Super League: Λεβαδειακός-Βέροια (Novasports1HD)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Μαρσέιγ-Ντιζόν (Novasports3HD)

18:00 FIGURE SKATING: World Championship in Helsinki, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League: Ολυμπιακός-Πλατανιάς (Novasports2HD)

20:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Μποαβίστα-Ρίο Αβε (Novasports1HD)

21:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

21:00 NHL Regular Season, Nashville Predators - Minnesota Wild (FOX Sports HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

_____________________________________________________________________________________________________



02/04

02:00 NHL Regular Season, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens (FOX Sports HD)

09:00 NRL, Dragons - Tigers (FOX Sports HD)

09:00 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 SUPERSPORT: World Championship in Aragon, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)

13:30 CAR RACING: Blancpain Sprint Series in Misano, San Marino (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: China Open in Beijing, China (Eurosport2)

14:45 CYCLING: Tour of Flanders, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League: Πανιώνιος-Ατρόμητος (Novasports2HD)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

17:15 Super League: ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (Novasports2HD)

17:15 Super League: ΑΟΚ-Ηρακλής (Novasports3HD)

17:15 Super League: Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης (Novasports4HD)

18:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)

19:30 Super League: ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (Novasports1HD)

20:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - New York Yankees (FOX Sports HD)

20:00 Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Αρούκα-Σπόρτινγκ (Novasports2HD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Νις-Μπορντό (Novasports2HD)

22:15 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Μπράγκα-Μαρίτιμο (Novasports3HD)

23:00 MLB Regular Season, Arizona Diamondbacks - San Francisco Giants (FOX Sports HD)

24:00 MOTOCROSS: World Championship in Leon, Mexico (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



03/04

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Παναθηναϊκός Superfoods – Tρίκαλα BC Aries (Νοvasports2ΗD)

20:00 MLB Regular Season, Washington Nationals - Miami Marlins (FOX SportsHD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Volley League Πάμε Στοίχημα : Play offs (Νοvasports3ΗD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

_____________________________________________________________________________________________________



04/04

02:00 NHL Regular Season, Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs (FOX Sports HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Iταλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Ημιτελικός Επαναληπτικός: Ρόμα-Λάτσιο (Νοvasports 1ΗD)

_____________________________________________________________________________________________________



05/04

02:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - New York Yankees (FOX Sports HD)

15:00 Super League : Ξάνθη – Παναιτωλικός (Novasports 2HD)

16:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:30 CYCLING: Europe Tour , Belgium (Eurosport2)

17:15 Super League : Aτρόμητος - ΠΑΟΚ (Novasports 2HD)

17:15 Super League : AEΛ – Αστέρας Τρίπολης (Novasports 3HD)

17:15 Super League : Ηρακλής - Λεβαδειακός (Novasports 4HD)

17:15 Super League : Βέροια – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports 5HD)

17:30 Πόλο Ανδρών Len Champions League: Ολυμπιακός – Ζόλνοκ (Novasports 24ΗD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 MLB Regular Season, Minnesota Twins - Kansas City Royals (FOX Sports HD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)

21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

21:45 Iταλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου : Νάπολι-Γιουβέντους (Νοvasports 2ΗD)



_____________________________________________________________________________________________________



06/04

03:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - New York Rangers (FOX Sports HD)

12:45 NRL, Roosters - Broncos (FOX Sports HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League : Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (Novasports 1HD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs (Νοvasports 3ΗD)

19:30 Super League : Πλατανιάς - ΑΕΚ (Novasports 1HD)

20:45 Eυρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ – Μπαρτσελόνα (Novasports 5HD)

21:00 Premier League of Darts, Dublin (FOX Sports HD)

21:00 Eυρωλίγκα : Μπάμπεργκ – Γαλατασαράι (Novasports 4HD)

21:05 Eυρωλίγκα: Μακάμπι – Παναθηναϊκός Superfoods (Νοvasports 2ΗD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:00 Ευρωλίγκα : Mπασκόνια – Ζαλγκίρις (Novasports 3HD)

23:00 Super Euroleague : (Νοvasports 2ΗD)

_____________________________________________________________________________________________________



07/04

04:00 NHL Regular Season, Boston Bruins - Ottawa Senators (FOX Sports HD)

12:45 NRL, Rabbitohs - Panthers (FOX Sports HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 MLB Regular Season, Pittsburgh Pirates - Atlanta Braves (FOX Sports HD)

20:00 Ευρωλίγκα: ΤΣΣΚΑ-Ολυμπιακός (Novasportsextra)

20:00 Ευρωλίγκα: Νταρουσάφακα – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 2HD)

21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου : Λιλ – Νις (Novasports 3HD)

21:45 Eυρωλίγκα: Αρμάνι Μιλάνο – Ούνιξ Καζάν (Novasports 5HD)

22:00 Eυρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντόλου Εφές (Novasports 4HD)

22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Φεϊρένσε – Μπράγκα (Novasports1HD)

23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)

_____________________________________________________________________________________________________



08/04

08:30 Ski Classics 2016-2017, 13, Yllas-Levi (FOX Sports HD)

12:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)

16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports 2HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport2)

18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Aνζέ - Μονακό (Novasports 1HD)

18:00 Πρωτάθλημα Βόλεϊ Α1 Γυναικών : Play offs (Νοvasports 4HD)

18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport2)

19:30 NHL Regular Season, Ottawa Senators - New York Rangers (FOX Sports HD)

20:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Πόρτο – Μπελενένσες (Novasports 3HD)

21:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports 1HD)

21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Λιόν – Λοριάν (Νοvasports 2HD)

21:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

22:30 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Σπόρτινγκ – Μποαβίστα (Novasports 1HD)

23:00 MLB Regular Season, Baltimore Orioles - New York Yankees (FOX Sports HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

24:00 EQUESTRIANISM: Global Champions Tour in Ciudad de Mexico, Mexico (Eurosport1/Eurosport1HD)

____________________________________________________________________________________________________



09/04

02:00 MLB Regular Season, New York Mets - Miami Marlins (FOX Sports HD)

09:00 NRL, Sharks - Storm (FOX Sports HD)

09:30 MARATHON: Paris Marathon, France (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:00 CYCLING: Paris-Roubaix, France (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports 1HD)

18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports 2HD)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports 3HD)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports 4HD)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports 5HD)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports Stories)

19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports 24HD)

20:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays (FOX Sports HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Παρί ΣΖ – Γκινγκάμπ (Novasports 2HD)

22:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Moρεϊρένσε - Μπενφίκα (Novasports 3HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Orlando City SC - New York Red Bulls (Eurosport1/Eurosport1HD)