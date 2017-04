Ρόμα – Λάτσιο και Νάπολι – Γιουβέντους στη Nova!

Οι συνδρομητές των καναλιών Novasports, από την Τρίτη 4 Απριλίου – Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά τους επαναληπτικούς αγώνες Ρόμα – Λάτσιο και Νάπολι - Γιουβέντους για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας, Coppa Italia. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν και τα παιχνίδια Λιλ – Νις, Ανζέ – Μονακό...

Κύπελλο Ιταλίας

Coppa

Italia

21:45 Ρόμα – Λάτσιο, Novasports1HD σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 Νάπολι – Γιουβέντους, Novasports2HD σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Γαλλικό πρωτάθλημα

Championnat

21:45 Λιλ – Νις, Novasports3HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 Ανζέ - Μονακό, Novasports 2 HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα 21:00 Λιόν – Λοριάν, Novasports2HD σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Γκινγκάμπ, Novasports2HD σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Πορτογαλικό πρωτάθλημα

Primeira

Liga

22:30 Φεϊρένσε - Μπράγκα, Novasports1HD σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:15 Πόρτο - Μπελενένσες, Novasports 3 HD σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη 22:30 Σπόρτινγκ – Μποαβίστα, Novasports1HD σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

22:15 Μορεϊρένσε - Μπενφίκα, Novasports3HD σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 Μαρίτιμο – Ντεπορτίβο Τσάβες, Novasports2HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Οι συνδρομητές των καναλιών, από την Τρίτη 4 Απριλίου – Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τους επαναληπτικούς αγώνες για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ιταλίας. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν και τα παιχνίδια για την 32η αγωνιστική του Γαλλικού πρωταθλήματος. Τέλος, θα δουν και τις αναμετρήσεις για την 28η αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.