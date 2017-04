Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 5 - 16 Απριλίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟ VASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (5-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ )



05/04

02:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - New York Yankees (FOX Sports HD)

15:00 Super League : Ξάνθη – Παναιτωλικός (Novasports2HD)

16:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)

16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 CYCLING: Europe Tour , Belgium (Eurosport2)



17:15 Super League: Aτρόμητος - ΠΑΟΚ (Novasports 2HD)



17:15 Super League: AEΛ – Αστέρας Τρίπολης (Novasports3HD)



17:15 Super League: Ηρακλής - Λεβαδειακός (Novasports4HD)



17:15 Super League: Βέροια – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports5HD)



17:30 Πόλο Ανδρών Len Champions League: Ολυμπιακός – Ζόλνοκ (Novasports24ΗD)



18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB Regular Season, Minnesota Twins - Kansas City Royals (FOX Sports HD)



21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 BASKETBALL: Eurocup (Eurosport2)



21:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



21:45 Iταλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου : Νάπολι-Γιουβέντους (Νοvasports2ΗD)



_____________________________________________________________________________________________________



06/04



03:00 NHL Regular Season, Washington Capitals - New York Rangers (FOX Sports HD)



12:45 NRL, Roosters - Broncos (FOX Sports HD)



16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 Super League: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (Novasports 1HD)



18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs 3ος αγώνας Παναθηναϊκός – Φοίνικας Σύρου (Νοvasports3ΗD)



19:30 Super League: Πλατανιάς - ΑΕΚ (Novasports1HD)



20:45 Eυρωλίγκα: Φενερμπαχτσέ – Μπαρτσελόνα (Novasports5HD)



21:00 Premier League of Darts, Dublin (FOX Sports HD)



21:00 Eυρωλίγκα: Μπάμπεργκ – Γαλατασαράι (Novasports4HD)



21:05 Eυρωλίγκα: Μακάμπι – Παναθηναϊκός Superfoods (Νοvasports2ΗD)



21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Ευρωλίγκα: Mπασκόνια – Ζαλγκίρις (Novasports3HD)



23:00 Super Euroleague: (Νοvasports2ΗD)



_____________________________________________________________________________________________________



07/04



04:00 NHL Regular Season, Boston Bruins - Ottawa Senators (FOX Sports HD)



12:45 NRL, Rabbitohs - Panthers (FOX Sports HD)



16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Στο Φιλέ (Novasports1HD)



20:00 MLB Regular Season, Pittsburgh Pirates - Atlanta Braves (FOX Sports HD)



20:00 Ευρωλίγκα: Νταρουσάφακα – Ερυθρός Αστέρας (Novasports2HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου : Λιλ – Νις (Novasports 3HD)



22:00 Eυρωλίγκα: Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντόλου Εφές (Novasports 4HD)



22:30 Πορτογαλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου: Φεϊρένσε – Μπράγκα (Novasports1HD)



23:00 Super Euroleague (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



08/04



08:30 Ski Classics 2016-2017, 13, Yllas-Levi (FOX Sports HD)



12:00 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:30 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport2)



16:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports2HD)



16:30 CYCLING: Tour of the Basque Country (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Κύμη Seajets – Aπόλλων Πάτρας Carna (Νοvasports1ΗD)



17:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport2)



18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα: Aνζέ - Μονακό (Novasports3HD)



18:15 WEIGHTLIFTING: European Championship in Split, Croatia (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport2)



19:30 NHL Regular Season, Ottawa Senators - New York Rangers (FOX Sports HD)



20:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Πόρτο – Μπελενένσες (Novasports3HD)



21:00 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Λιόν – Λοριάν (Νοvasports2HD)



21:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



22:30 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Σπόρτινγκ – Μποαβίστα (Novasports1HD)



23:00 MLB Regular Season, Baltimore Orioles - New York Yankees (FOX Sports HD)



23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



24:00 EQUESTRIANISM: Global Champions Tour in Ciudad de Mexico, Mexico (Eurosport1/Eurosport1HD)



____________________________________________________________________________________________________



09/04



02:00 MLB Regular Season, New York Mets - Miami Marlins (FOX Sports HD)



09:00 NRL, Sharks - Storm (FOX Sports HD)



09:30 MARATHON: Paris Marathon, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 Διεθνής Μαραθώνιος Ρότερνταμ (Novasports1HD)



12:00 CYCLING: Paris-Roubaix, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:30 Παίζουμε Ελλάδα (Novasports1HD)



18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Marrakech, Morocco (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports2HD)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports3HD)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports4HD)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports5HD)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasportsstories)



19:00 Super League: 28η αγωνιστική (Novasports24HD)



20:00 MLB Regular Season, Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays (FOX Sports HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Παρί Σεν Ζερμέν – Γκινγκάμπ (Novasports2HD)



22:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Moρεϊρένσε - Μπενφίκα (Novasports3HD)



23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Orlando City SC - New York Red Bulls (Eurosport1/Eurosport1HD)



_____________________________________________________________________________________________________



10/04



17:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Ρέθυμνο Cretan Kings – Παναθηναϊκός Superfoods (Νοvasports3ΗD)



19:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός (Νοvasports2ΗD)



19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs/Θέσεις 1-4 1ος αγώνας (Novasports3HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 TENNIS: Exhibition Game in Zurich, Switzerland (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Μαρίτιμο – Ντεπορτίβο Τσάβες (Novasports2HD)



23:00 MLB Regular Season, Kansas City Royals - Oakland Athletics (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



11/04



15:30 CYCLING: Coupe de France (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 Πρωτάθλημα Βόλεϊ Α1 Γυναικών :Play offs/Θέσεις 1-4 3ος αγώνας (εάν χρειαστεί) (Novasports2HD)



18:00 Παίζουμε Ελλάδα Πόλο (Novasports1HD)



19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs/Θέσεις 1-4 1ος αγώνας (Novasports3HD)



20:00 MLB Regular Season, Detroit Tigers - Minnesota Twins (FOX Sports HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



12/04



14:00 TRACK CYCLING: World Championship (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 CYCLING: Pro Tour , Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs/Θέσεις 1-4, 2ος αγώνας (Novasports3HD)



20:00 MLB Regular Season, New York Yankees - Tampa Bay Rays (FOX Sports HD)



21:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



13/04



02:00 NHL Post Season, NHL Playoff Game (FOX Sports HD)



14:00 TRACK CYCLING: World Championship (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:30 CYCLING: Coupe de France (Eurosport2)



16:30 Παίζουμε Ελλάδα Λεπτό προς Λεπτό (Novasports 1HD)



17:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Άρης - ΑΕΚ (Novasports 4HD)



19:00 STOIXIMAN.GR Basket League: Παναθηναϊκός Superfoods – ΠΑΟΚ (Novasports2HD)



19:00 Volley League Πάμε Στοίχημα: Play offs/Θέσεις 1-4 2ος αγώνας (Novasports3HD)



21:00 Premier League of Darts, Liverpool (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



14/04



02:00 NHL Post Season, NHL Playoff Game (FOX Sports HD)



09:00 NRL, Rabbitohs - Bulldogs (FOX Sports HD)



11:00 NRL, Roosters - Knights (FOX Sports HD)



14:00 TRACK CYCLING: World Championship (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου : Ανζέ – Παρί ΣΖ (Novasports1HD)



22:30 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Σετούμπαλ – Σπόρτινγκ (Novasports2HD)



____________________________________________________________________________________________________



15/04



02:00 NHL Post Season, NHL Playoff Game (FOX Sports HD)



12:00 SNOOKER: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 TRACK CYCLING: World Championship (Eurosport2)



15:00 SNOOKER: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:45 MotoGP: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Moνακό - Ντιζόν (Novasports1HD)



20:00 MLB Regular Season, New York Yankees - St. Louis Cardinals (FOX Sports HD)



22:00 FOOTBALL: Major League Soccer Orlando City SC - Los Angeles Galaxy (Eurosport2)



23:00 MLB Regular Season, Cleveland Indians - Detroit Tigers (FOX Sports HD)



24:00 MotoGP: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)



___________________________________________________________________________________________________



16/04



03:00 NHL Post Season, NHL Playoff Game (FOX Sports HD)



08:00 MotoGP: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)



09:00 NRL, Sharks - Panthers (FOX Sports HD)



09:00 TRACK CYCLING: World Championship (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 SNOOKER: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 MotoGP: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)



16:30 SNOOKER: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport2)



19:00 CAR RACING: World Endurance Championships in Silverstone, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου : Μπαστιά – Λιόν (Novasports 1HD)



20:30 MLB Regular Season, Boston Red Sox - Tampa Bay Rays (FOX Sports HD)



21:00 SNOOKER: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου: Μαρσέιγ –Σ.Ετιέν (Novasports 1HD)