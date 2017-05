«Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με Ιωαννίδη, Μίσσα, Παπαθεοδώρου, Σκουρτόπουλο στη Nova!

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από σήμερα Πέμπτη 18 Μαΐου έως και την Κυριακή 21 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Novasports1HD, την ειδική εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με το Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη και καλεσμένους τους Ηλία Παπαθεοδώρου, Κώστα Μίσσα, Γιάννη Ιωαννίδη και Θανάση Σκουρτόπουλο.

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από σήμερα Πέμπτη 18 Μαΐου έως και την Κυριακή 21 Μαΐου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Novasports1HD, την ειδική εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με το Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη και καλεσμένους τους Ηλία Παπαθεοδώρου, Κώστα Μίσσα, Γιάννη Ιωαννίδη και Θανάση Σκουρτόπουλο.



Η αρχή γίνεται σήμερα Πέμπτη 18 Μαΐου στις 22:00 με καλεσμένο τον ομοσπονδιακό προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου ο οποίος θα δώσει τις εκτιμήσεις του, μία ημέρα πριν το τζάμπολ του Final Four της EuroLeague. H συνέχεια είναι την Παρασκευή 19 Μαΐου στις 17:00 και στο στούντιο της Nova στην Κάντζα θα βρεθεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Μίσσας που θα δώσει τα προγνωστικά εν όψει του Α΄ ημιτελικού Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ αμέσως μετά το τέλος και του Β’ ημιτελικού Φενερμπαχτσέ – Ρεάλ Μαδρίτης, θα σχολιάσει πλέον το ζευγάρι του τελικού. Τη σκυτάλη στους καλεσμένους παίρνει το Σάββατο 20 Μαΐου στις 22:00 ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο «ξανθός» του ελληνικού μπάσκετ θα σχολιάσει όλα τα τεκταινόμενα που έχουν διαδραματιστεί στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος, την Κυριακή 21 Μαΐου στις 20:00, στις εγκαταστάσεις της Nova στην Κάντζα, θα βρεθεί ο κόουτς, Θανάσης Σκουρτόπουλος που θα δώσει τις εκτιμήσεις του για το μεγάλο τελικό που θα καθορίσει ποιος θα είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ. Αμέσως μετά το τέλος του τελικού, θα συνεχιστεί η εκπομπή «Euroleague Final Four-Κωνσταντινούπολη 2017» με όλο το ρεπορτάζ.



Τέλος, στις ειδικές εκπομπές για το Final Four της EuroLeague, που θα προβληθούν και στην υπηρεσία NovaGO, καθώς και στο WebTV του Novasports.gr (www.novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova), ο κόουτς Βασίλης Φραγκιάς, αλλά και οι απεσταλμένοι των καναλιών Novasports στην Κωνσταντινούπολη, Δημήτρης Καρύδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Χρήστος Καούρης και Νικήτας Αυγουλής θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από το Final Four της EuroLeague.