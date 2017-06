Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports - Eurosport - Fox Sports HD, 14 - 25 Ιουνίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (14-25 ΙΟΥΝΙΟΥ)



14/06

02:00 MLB, Cleveland Indians - Los Angeles Dodgers (FOX Sports HD)

12:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport2)



15:30 Τουρνουά τένις ATP World Tour 250-Ricoh Open Ολλανδία (Novasports4HD)



17:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 30 χρόνια στην κορυφή 1987 – 2017 (Novasports2HD)



20:00 Διεθνές Meeting Στίβου ΕΑΑ Premium Ουέλβα/Ισπανία (Novasports2HD)



21:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



22:00 EMF Euro 2017 Φάση των «16» (Νοvasports1HD) TBC



23:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 MLB, Washington Nationals - Atlanta Braves (FOX Sports HD)



15/06



03:00 NHL, Stanley Cup Final, Nashville Predators - Pittsburgh Penguins Game 7 (FOX Sports HD)



12:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 Τουρνουά τένις ATP World Tour 250-Ricoh Open Ολλανδία (Novasports4HD)



13:30 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 Oλλανδία (Novasports4HD)



14:30 CYCLING: Slovenia (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Route du Sud, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport2)



18:30 ΕΜF Euro 2017 Προημιτελικός (Novasports1HD)



19:45 ΕΜF Euro 2017 Προημιτελικός (Novasports1HD)



20:00 Τουρνουά Γκολφ US Open-1η Μέρα (Novasports2HD)



20:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB, Minnesota Twins - Seattle Mariners (FOX Sports HD)



20:30 TENNIS: WTA Tournament in Nottingham, United Kingdom (Eurosport2)



21:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 ΕΜF Euro 2017 Προημιτελικός (Novasports1HD)



22:15 ΕΜF Euro 2017 Προημιτελικός (Novasports1HD)



23:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16/06



12:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Titans - Rabbitohs (FOX Sports HD)



14:30 CYCLING: Slovenia (Eurosport2)



15:30 Τουρνουά τένις ATP World Tour 250-Ricoh Open Ολλανδία (Novasports4HD)



15:45 CYCLING: Route du Sud, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport2)



17:15 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 TENNIS: WTA Tournament in Nottingham, United Kingdom (Eurosport2)



20:00 Τουρνουά Γκολφ US Open-2η Μέρα (Novasports2HD)



20:30 ΕΜF Euro 2017 Ημιτελικός (Novasports3HD)



21:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:00 Τουρνουά Γκολφ US Open Wiskonsin 2η Μέρα (Novasports2HD)



21:30 Αγώνες Επίδειξης ΤένιςTie Break Tens-Ηνωμένο Βασίλειο(Novasports4HD)



22:15 ΕΜF Euro 2017 Ημιτελικός (Novasports1HD)



17/06



02:00 MLB, Detroit Tigers - Tampa Bay Rays (FOX Sports HD)



10:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 NRL, Cowboys - Storm (FOX Sports HD)



11:00 MOUNTAIN BIKE: Sellaronda Hero in Val Gardena, Italy (Eurosport2)



12:30 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Misano, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 CYCLING: Slovenia (Eurosport2)



15:45 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 CYCLING: Route du Sud, France (Eurosport2)



16:00 Τουρνουά τένις ATP World Tour 250-Ricoh Open Ολλανδία-Ημιτελικά (Novasports4HD)



17:00 TENNIS: ATP Tournament in Stuttgart, Germany (Eurosport2)



17:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 ΕΜF Euro 2017 Μικρός Τελικός (Novasports1HD)



19:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 FOOTBALL: Major League Soccer, New York City FC - Seattle Sounders FC (Eurosport2)



20:00 America's Cup 2017, Day 1 (FOX Sports HD)



21:00 ΕΜF Euro 2017 Τελικός (Novasports1HD)



21:00 Τουρνουά Γκολφ US Open Wiskonsin 3η Μέρα (Novasports2HD)



21:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 MLB, Oakland Athletics - New York Yankees (FOX Sports HD)



23:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



18/06



04:00 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:00 NRL, Dragons - Eels (FOX Sports HD)



09:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:30 SUPERSPORT: World Championship in Misano, Italy (Eurosport2)



13:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 CYCLING: Slovenia (Eurosport2)



15:05 CAR RACING: Le Mans 24 Hours in France (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:30 Τουρνουά τένις ATP World Tour 250-Ricoh Open Ολλανδία-Τελικός (Novasports1HD)



16:15 CYCLING: Route du Sud, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Τουρνουά Γκολφ US Open-4η Μέρα (Novasports2HD)



20:00 America's Cup 2017, Day 2 (FOX Sports HD)



22:00 MLB, Texas Rangers - Seattle Mariners (FOX Sports HD)



19/06



20/06



02:00 MLB, Baltimore Orioles - Cleveland Indians (FOX Sports HD)



20:00 America's Cup 2017, Red Bull Youth Cup Finals, Day 1 (FOX Sports HD)



21/06



02:30 MLB, Milwaukee Brewers - Pittsburgh Pirates (FOX Sports HD)



13:00 NRL, State of Origin 2, Queensland - New South Wales (FOX Sports HD)



20:00 America's Cup 2017, Red Bull Youth Cup Finals, Day 2 (FOX Sports HD)



22/06



03:00 MLB, Texas Rangers - Toronto Blue Jays (FOX Sports HD)



20:00 MLB, Philadelphia Phillies - St. Louis Cardinals (FOX Sports HD)



23/06



11:00 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Titans - Tigers (FOX Sports HD)



17:45 ATHLETICS: European Team Championships in Lille, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



24/06



03:00 MLB, St. Louis Cardinals - Pittsburgh Pirates (FOX Sports HD)



05:30 Διεθνές Μeeting Στίβου US Championship Σακραμέντο/ΗΠΑ 1η Μέρα (Novasports3HD)



08:00 NRL, Panthers - Cowboys (FOX Sports HD)



11:00 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις Ημιτελικά (Novasports1HD)



14:45 Moto: FIM Endurance World Championship in Orechova Poton, Slovakia (Eurosport2)



15:00 ATHLETICS: European Team Championships in Lille, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Πόλο Ανδρών FINA World League Θέσεις 5-8 (Novasports2HD)



17:20 Πόλο Ανδρών FINA World League Θέσεις 5-8 (Novasports2HD)



17:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Vila-Real, Portugal (Eurosport2)



18:30 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Vila-Real, Portugal (Eurosport2)



18:40 Πόλο Ανδρών FINA World League Α’Ημιτελικός (Novasports2HD)



19:00 Moto: FIM Endurance World Championship in Orechova Poton, Slovakia (Eurosport2)



20:00 America's Cup 2017, Day 3 (FOX Sports HD)



20:00 Πόλο Ανδρών FINA World League Β’Ημιτελικός (Novasports2HD)



20:30 FOOTBALL: Major League Soccer, New York Red Bulls - New York City FC (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Διεθνές Μeeting Στίβου US Championship Σακραμέντο/ΗΠΑ 2η Μέρα (Novasports3HD)



22:30 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Le Castellet, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 MLB, Miami Marlins - Chicago Cubs (FOX Sports HD)



25/06



09:00 NRL, Sea Eagles - Sharks (FOX Sports HD)



11:00 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 Πόλο Ανδρών FINA World League Θέσεις 7-8 (Novasports2HD)



13:20 Πόλο Ανδρών FINA World League Θέσεις 5-6 (Novasports2HD)



13:45 CAR RACING: ETC Cup in Vila-Real, Portugal (Eurosport2)



14:40 Πόλο Ανδρών FINA World League Μικρός Τελικός (Novasports2HD)



15:00 ATHLETICS: European Team Championships in Lille, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 CAR RACING: ETC Cup in Vila-Real, Portugal (Eurosport2)



16:00 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport2)



16:00 Πόλο Ανδρών FINA World League Τελικός (Novasports2HD



17:00 Θερινό Open Κολύμβησης TBC (Νοvasports3HD)



18:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Vila-Real, Portugal (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 America's Cup 2017, Day 4 (FOX Sports HD)



20:30 SNOOKER: Riga Masters in Riga, Latvia (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Διεθνές Μeeting Στίβου US Championship Σακραμέντο/ΗΠΑ 3η Μέρα (Novasports3HD)



23:30 MLB, San Diego Padres - Detroit Tigers (FOX Sports HD)