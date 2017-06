Τo 2ο trailer αποκάλυψη του νέου έβδομου κύκλου του Game of Thrones είναι εδώ!

Ο 7ος πολυαναμενόμενος κύκλος της σειράς-φαινόμενο της HBO, «Game of Thrones» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 16 Ιουλίου στις 4:00 μετά τα μεσάνυκτα ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους αποκλειστικά στη Nova! Η σειρά θα προβάλλεται και σε prime time προβολή από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD. Ο νέος κύκλος θα είναι διαθέσιμος και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Γράφτηκε από: N.D