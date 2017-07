Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 26 Ιουλίου - 6 Αυγούστου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (26 ΙΟΥΛΙΟΥ – 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)



26/07

02:00 MLB, New York Yankees - Cincinnati Reds (FOX Sports HD)

03:05 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Τότεναμ - Ρόμα (Novasports1HD)

10:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 CYCLING: Tour of Wallonnie (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 FENCING: World Championship in Leipzig, Germany (Eurosport2)



18:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 FENCING: World Championship in Leipzig, Germany (Eurosport2)



21:00 World Matchplay Darts, 6 (FOX Sports HD)



21:30 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



27/07



02:30 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουν. (Novasports1HD)



04:05 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Παρί ΣΖ - Γιουβέντους (Novasports2HD)



06:35 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Μάντσεστερ Σίτυ – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports1HD)



10:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Bulldogs – Panthers (FOX Sports HD)



14:35 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Μπάγερν – Ιντερ (Novasports1HD)



18:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 World Matchplay Darts, 7 (FOX Sports HD)



21:30 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



28/07



02:00 MLB, New York Yankees - Tampa Bay Rays (FOX Sports HD)



10:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Broncos – Eels (FOX Sports HD)



18:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 World Matchplay Darts, 8 (FOX Sports HD)



21:15 SKI JUMPING: Summer Grand Prix in Hinterzarten, Germany (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



29/07



02:00 MLB, Philadelphia Phillies - Atlanta Braves (FOX Sports HD)



10:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 DIVING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:35 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Τσέλσι - Ιντερ (Novasports1HD)



16:30 CYCLING: Clasica San Sebastian, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:30 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport2)



18:30 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport2)



21:00 World Matchplay Darts, 9 (FOX Sports HD)



21:00 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 SKI JUMPING: Summer Grand Prix in Hinterzarten, Germany (Eurosport2)



00:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



30/07



01:05 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Μάντσεστερ Σίτυ - Τότεναμ (Novasports1HD)



02:00 MLB, Chicago White Sox - Cleveland Indians (FOX Sports HD)



03:05 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Νovasports1HD)



05:15 Moto: FIM Endurance World Championship in Suzuka, Japan (Eurosport2)



09:00 NRL, Tigers – Titans (FOX Sports HD)



09:30 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Spa-Francorchamps, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport2)



18:30 SWIMMING: World Championship in Budapest, Hungary (Eurosport2)



18:45 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 World Matchplay Darts, 10 (FOX Sports HD)



21:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



21:30 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 MLB, Oakland Athletics - Minnesota Twins (FOX Sports HD)



23:05 Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιnternational Champions Cup Ρόμα – Γιουβέντους (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



31/07



19:00 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



19:30 MLB, Philadelphia Phillies - Atlanta Braves (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



01/08



19:00 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



02/08



16:30 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:30 Pre Game Show (Νοvasports2HD)



21:45 UEFA Champions League 3oς Προκριματικός Γύρος Επαναληπτικός Αγώνας Ολυμπιακός – Παρτίζαν (Novasports2HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



23:30 Post Game Show (Νοvasports2HD)



____________________________________________________________________________________________________



03/08



04:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport2)



21:00 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



04/08



13:00 FOOTBALL: UEFA Champions League (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 FOOTBALL: UEFA Europa League (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:30 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Μονακό - Τουλούζ (Novasports1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



05/08



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Παρί ΣΖ – Αμιάν (Novasports1HD)



20:45 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



06/08



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Super Cup Αγγλίας ‘Αρσεναλ – Τσέλσι (Novasports1HD)



16:00 CYCLING: European Championship (Road) in Herning, Denmark (Eurosport2)



17:45 FOOTBALL: Women's European Championship , Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 MOTOCROSS: World Championship in Lommel, Belgium (Eurosport2)



20:35 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Μαρσέιγ – Ντιζόν (Novasports1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)