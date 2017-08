Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 2 - 13 Αυγούστου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (2-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)



02/08

16:30 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 MLB, New York Yankees - Detroit Tigers (FOX Sports HD)

20:30 Pre Game Show (Νοvasports2HD)

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟ VASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD



(2-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ )



02/08



16:30 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB, New York Yankees - Detroit Tigers (FOX Sports HD)



20:30 Pre Game Show (Νοvasports2HD)



21:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



21:45 UEFA Champions League 3oς Προκριματικός Γύρος Επαναληπτικός Αγώνας Ολυμπιακός – Παρτίζαν (Novasports2HD)



23:30 Post Game Show (Νοvasports2HD)



____________________________________________________________________________________________________



03/08



04:00 FOOTBALL: Major League Soccer, MLS All Stars - Real Madrid (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Eels - Bulldogs (FOX Sports HD)



18:30 FOOTBALL: Women's European Championship, Denmark - Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport2)



21:00 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands - England (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 MLB, Milwaukee Brewers - St. Louis Cardinals (FOX Sports HD)



21:15 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



____________________________________________________________________________________________________



04/08



03:00 NFL, Arizona Cardinals - Dallas Cowboys (FOX Sports HD)



12:50 NRL, Storm - Cowboys (FOX Sports HD)



13:00 FOOTBALL: UEFA Champions League draw (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 FOOTBALL: UEFA Europa League draw (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 CYCLING: Tour of Poland (Eurosport2)



20:30 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



21:00 MLB, Chicago Cubs - Washington Nationals (FOX Sports HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Μονακό - Τουλούζ (Novasports1HD)



_____________________________________________________________________________________________________



05/08



02:00 MLB, Pittsburgh Pirates - San Diego Padres (FOX Sports HD)



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Παρί ΣΖ – Αμιάν (Novasports1HD)



20:45 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



06/08



02:00 MLB, Minnesota Twins - Texas Rangers (FOX Sports HD)



09:00 NRL, Tiger - Panthers (FOX Sports HD)



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Super Cup Αγγλίας Άρσεναλ – Τσέλσι (Novasports1HD)



16:00 CYCLING: European Championship (Road) in Herning, Denmark (Eurosport2)



17:45 FOOTBALL: Women's European Championship, Netherlands (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 MOTOCROSS: World Championship in Lommel, Belgium (Eurosport2)



20:00 MLB, Cincinnati Reds - St. Louis Cardinals (FOX Sports HD)



20:35 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 1η Αγωνιστική Μαρσέιγ – Ντιζόν (Novasports1HD)



23:00 MLB, San Francisco Giants - Arizona Diamondbacks (FOX Sports HD)



23:00 CYCLING: Tour of Utah, USA (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



07/08



01:00 Major League Soccer, New York City FC - New York Red Bulls (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 Διεθνές Φιλικό Τουρνουά Μπάσκετ Πάτρα Αγγλία – Ουκρανία (Novasports1HD)



20:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Διεθνές Φιλικό Τουρνουά Μπάσκετ Πάτρα Ελλάδα – Ρουμανία (Novasports1HD)



_____________________________________________________________________________________________________



08/08



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 Διεθνές Φιλικό Τουρνουά Μπάσκετ Πάτρα Θέσεις 3-4 (Novasports1HD)



20:45 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Διεθνές Φιλικό Τουρνουά Μπάσκετ Πάτρα Τελικός (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



09/08



02:00 MLB, New York Mets - Texas Rangers (FOX Sports HD)



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:30 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:30 MLB, Los Angeles Angels - Baltimore Orioles (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



10/08



12:50 NRL, Bulldogs - Rabbitohs (FOX Sports HD)



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 CYCLING: Arctic Race of Norway, Norway (Eurosport2)



20:00 MLB, Detroit Tigers - Pittsburgh Pirates (FOX Sports HD)



20:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 Toυρνουά Γκολφ The PGA Championship Charlotte N.Carolina/ΗΠΑ 1η Μέρα (Novasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



11/08



00:15 CYCLING: Colorado Classic (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Sharks - Broncos (FOX Sports HD)



15:30 CYCLING: Arctic Race of Norway, Norway (Eurosport2)



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 Toυρνουά Γκολφ The PGA Championship Charlotte N.Carolina/ΗΠΑ 2η Μέρα (Novasports2HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2η Αγωνιστική Ρεν – Λιόν (Novasports1HD)



_____________________________________________________________________________________________________



12/08



00:20 CYCLING: Colorado Classic (Eurosport1/Eurosport1HD)



02:00 MLB, Miami Marlins - Colorado Rockies (FOX Sports HD)



10:00 F1H2O, 2, Grand Prix of Harbin, China – Qualifying (FOX Sports HD)



12:00 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:00 SKI JUMPING: Summer Grand Prix in Courchevel, France (Eurosport2)



16:00 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport2)



16:30 Γερμανικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1ος Γύρος Tσέρνιτσερ - Μπάγερν (Νοvasports1HD)



16:30 Γερμανικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1ος Γύρος Rielasinger – Dortmund (Νοvasports2HD)



18:00 CYCLING: Arctic Race of Norway, Norway (Eurosport2)



19:25 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 SKI JUMPING: Summer Grand Prix in Courchevel, France (Eurosport2)



21:00 Toυρνουά Γκολφ The PGA Championship Charlotte N.Carolina/ΗΠΑ 3η Μέρα (Novasports2HD)



23:00 MLB, New York Yankees - Boston Red Sox (FOX Sports HD)



23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Seattle Sounders FC - Sporting Kansas City (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



13/08



00:15 CYCLING: Colorado Classic (Eurosport1/Eurosport1HD)



01:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Toronto FC - Portland Timbers (Eurosport2)



09:45 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:00 F1H2O, 3, Grand Prix of Harbin, China – Race (FOX Sports HD)



11:30 CYCLING: Women World Tour in Vargarda, Sweden (Eurosport2)



16:15 CYCLING: BinckBank Tour (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 CYCLING: Arctic Race of Norway, Norway (Eurosport2)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2η Αγωνιστική Ντιζόν – Μονακό (Novasports1HD)



20:00 MLB, Tampa Bay Rays - Cleveland Indians (FOX Sports HD)



20:30 ATHLETICS: World Championship in London, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Toυρνουά Γκολφ The PGA Championship Charlotte N.Carolina/ΗΠΑ 4η Μέρα (Novasports4HD)



21:45 Super Cup Ιταλίας Γιουβέντους – Λάτσιο (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2η Αγωνιστική Γκινγκάμπ – Παρί ΣΖ (Novasports3HD)



22:30 CYCLING: Colorado Classic (Eurosport2)



23:00 Super Cup Iσπανίας Μπαρτσελόνα – Ρεάλ /1ος Αγώνας (Novasports2HD)



23:00 MLB, Los Angeles Dodgers - San Diego Padres (FOX Sports HD)