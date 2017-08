Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 16 - 24 Αυγούστου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD 16-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



16/08

09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

16/08



09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB, Washington Nationals - Los Angeles Angels (FOX Sports HD)



__________________________________________________________________________________________________



17/08



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Titans - Eels (FOX Sports HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport2)



16:45 FOOTBALL: UEFA European Women's Under-19 Championship in Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB, Minnesota Twins - Cleveland Indians (FOX Sports HD)



20:45 FOOTBALL: UEFA European Women's Under-19 Championship in Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)



__________________________________________________________________________________________________



18/08



03:00 NFL, Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:50 NRL, Dragons - Broncos (FOX Sports HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport2)



15:00 CYCLING: Tour de l'avenir (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 FIFA Interactive World Cup 2017, 1, Grand Final (FOX Sports HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 3η Αγωνιστική Μετς – Μονακό (Novasports1HD)



21:45 Championship Αγγλίας, 4η αγωνιστική Μπέρτον – Μπέρμιγχαμ (Novasports2HD)



__________________________________________________________________________________________________



19/08



02:00 MLB, Boston Red Sox - New York Yankees (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:30 SUPERBIKE: World Championship in Klettwitz, Germany (Eurosport2)



12:00 Aquabike World Championship 2017, 1, China Offshore – Qualifying (FOX Sports HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Klettwitz, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:15 Championship Αγγλίας, 4η αγωνιστική Σέφιλντ – Μπάρνσλεϊ (Novasports1HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport2)



15:00 CYCLING: Tour de l'avenir (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 3η Αγωνιστική Λιόν – Μπορντό (Νοvasports2HD)



18:30 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:15 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική A.O Ξάνθη – ΠΑΣ Λαμία (Novasports2HD)



19:15 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports3HD)



19:30 Championship Αγγλίας, 4η αγωνιστική Σάντερλαντ – Λιντς (Novasports4HD)



20:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



21:30 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική Ολυμπιακός – Α.Ε.Λ (Novasports1HD)



23:00 MLB, Pittsburgh Pirates - St. Louis Cardinals (FOX Sports HD)



23:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



__________________________________________________________________________________________________



20/08



09:00 NRL, Sea Eagles - Bulldogs (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



11:00 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



12:00 Aquabike World Championship 2017, 2, China Offshore – Final (FOX Sports HD)



12:30 SUPERSPORT: World Championship (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Klettwitz, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:30 CYCLING: Cyclassics Hamburg, Germany (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



18:00 MOTOCROSS: World Championship in Uddevalla, Sweden (Eurosport2)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 3η Αγωνιστική Μαρσέιγ – Ανζέ (Novasports1HD)



19:15 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Novasports2HD)



19:15 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (Novasports3HD)



19:15 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική ΑΟΚ – Πανιώνιος (Novasports4HD)



20:00 MLB, Detroit Tigers - Los Angeles Dodgers (FOX Sports HD)



20:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:15 FOOTBALL: UEFA European Women's Under-19 Championship in Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική Πλατανιάς – Παναθηναϊκός (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 3η Αγωνιστική Παρί Σεν Ζερμέν – Τουλούζ (Novasports2HD)



23:30 MLB, San Diego Padres - Washington Nationals (FOX Sports HD)



23:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



___________________________________________________________________________________________________



21/08



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:45 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



11:00 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



14:15 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport2)



20:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:30 Super League Σουρωτή 1η Αγωνιστική Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης (Νοvasports1HD)



23:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Νοvasports1HD)



___________________________________________________________________________________________________



22/08



03:00 NFL, Cleveland Browns - New York Giants (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:00 GYMNASTICS: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



11:00 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



14:00 SWIMMING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SNOOKER: in Guangzhou, China (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 MLB, Philadelphia Phillies - Miami Marlins (FOX Sports HD)



___________________________________________________________________________________________________



23/08



11:00 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 GYMNASTICS: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



12:00 FENCING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 ATHLETICS: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SWIMMING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



16:00 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ακρόπολις Ιταλία - Σερβία (Novasports1HD)



21:00 Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ακρόπολις Ελλάδα – Γεωργία (Novasports1HD)



22:30 MLB, San Francisco Giants - Milwaukee Brewers (FOX Sports HD)



___________________________________________________________________________________________________



24/08



09:45 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:45 ARCHERY: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



11:45 DIVING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:50 ATHLETICS: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport2)



12:50 NRL, Eels - Broncos (FOX Sports HD)



14:00 SWIMMING: Universiade in Taipei, Taiwan (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 CYCLING: Tour of Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:45 Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ακρόπολις Σερβία - Γεωργία (Novasports1HD)



19:00 FOOTBALL: UEFA Champions League (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 MLB, Detroit Tigers - New York Yankees (FOX Sports HD)



21:00 Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ακρόπολις Iταλία – Ελλάδα (Novasports1HD)



21:00 Play offs UEFA Europa League (Νοvasports2HD)



___________________________________________________________________________________________________