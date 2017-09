Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)



20/09

02:00 MLB, Pirates - Brewers (FOX Sports HD)

09:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport2)



15:00 Τουρνουά Τένις ATP World Tour 250 Moselle Open Μετς/Γαλλίας (Novasports4HD)



20:00 MLB, Yankees - Twins (FOX Sports HD)



21:45 League Cup Αγγλίας EFL Carabao Cup 3oς Γύρος Τσέλσι – Νότινγχαμ Φόρεστ (Novasports2HD)



21:45 League Cup Αγγλίας EFL Carabao Cup 3oς Γύρος Αρσεναλ – Ντονκάστερ (Novasports5HD)



22:00 League Cup Αγγλίας EFL Carabao Cup 3oς Γύρος Mάντσεστερ Γιουν. – Μπέρτον (Novasports1HD)



22:00 League Cup Αγγλίας EFL Carabao Cup 3oς Γύρος Γ.Μπρόμιτς – Μάντσεστερ Σίτι (Novasports3HD)



21/09



02:00 MLB, Rays - Cubs (FOX Sports HD)



09:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 TENNIS: ATP Tournament in St Petersburg, Russia (Eurosport2)



14:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Τουρνουά Τένις ATP World Tour 250 Moselle Open Μετς/Γαλλίας (Novasports4HD)



17:30 TENNIS: ATP Tournament in St Petersburg, Russia (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:50 WAFU Cup of Nations (FOX Sports HD)



20:50 WAFU Cup of Nations (FOX Sports HD)



22/09



03:25 NFL, 49ers - Rams (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport2)



12:30 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:00 NRL, Preliminary Final (FOX Sports HD)



13:00 TENNIS: ATP Tournament in St Petersburg, Russia (Eurosport2)



14:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Τουρνουά Τένις ATP World Tour 250 Moselle Open Μετς/Γαλλίας Προημιτελικοί (Novasports4HD)



17:30 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 TENNIS: ATP Tournament in St Petersburg, Russia (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Λιλ – Μονακό (Νovasports1HD)



23/09



02:00 MLB, Preliminary Final (FOX Sports HD)



09:00 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:00 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport2)



12:30 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)



12:40 NRL, Cowboys - Roosters (FOX Sports HD)



14:00 TENNIS: ATP Tournament in St Petersburg, Russia (Eurosport2)



14:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 Moselle Open Mετς/Γαλλίας Ημιτελικοί (Novasports4HD)



16:00 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική Απόλλων Σμύρνης – Πλατανιάς (Novasports3HD)



17:00 Championship Aγγλίας Football League 9η Αγωνιστική Ντέρμπι – Μπέρμιγχαμ (Novasports5HD)



17:00 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport2)



17:30 H Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Μονπελιέ – Παρί Σ.Ζερμέν (Novasports3HD)



18:15 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΣ Λαμία (Novasports1HD)



19:30 Championship Αγγλίας Football League 9η Αγωνιστική Αστον Βίλλα – Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports5HD)



20:00 MLB, Brewers - Cubs (FOX Sports HD)



20:30 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (Novasports2HD)



20:45 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 6η Αγωνιστική Φέγενορντ – Μπρέντα (Novasports3HD)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Λιόν – Ντιζόν (Novasports2HD)



22:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



22:30 H Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



23:00 MLB, Mariners - Indians (FOX Sports HD)



24:00 FOOTBALL: Major League Soccer, New England Revolution - Toronto FC (Eurosport2)



24/09



09:00 SNOOKER: World Open, China (Eurosport2)



11:00 CYCLING: Road World Championship in Bergen, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 SNOOKER: World Open, China (Eurosport2)



15:15 Championship Aγγλίας Football League 9η Αγωνιστική Σέφιλντ Γουένσντει – Σέφιλντ Γιουν. (Novasports5HD)



15:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 6η Αγωνιστική Αγιαξ – Φίτεσε (Novasports3HD)



16:00 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)



16:30 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 Moselle Open Mετς/Γαλλίας Tελικός (Novasports4HD)



18:15 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική Πανιώνιος – ΑΕΛ (Novasports2HD)



18:15 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική ΑΟΚ – Λεβαδειακός (Novasports3HD)



17:15 H Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



20:00 NFL, Eagles - Giants (FOX Sports HD)



20:30 Super League Σουρωτή 5η Αγωνιστική ΑΕΚ – Ολυμπιακός (Novasports1HD)



21:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Μαρσέιγ – Τουλούζ (Novasports2HD)



22:30 H Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



23:25 NFL, Chargers - Chiefs (FOX Sports HD)



24:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)



25/09



18:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



19:30 Super League Σουρωτή 2017-2018 5η Αγωνιστική ΑΟ Ξάνθη – Αστέρας Τρίπολης (Novasports1HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



20:00 MLB, Yankees - Royals (FOX Sports HD)



23:00 MLB, Mets - Braves (FOX Sports HD)



26/09



03:30 NFL, Cardinals - Cowboys (FOX Sports HD)



27/09



02:00 MLB, Indians - Twins (FOX Sports HD)



21:00 MLB, Rangers - Astros (FOX Sports HD)



28/09



23:00 MLB, Brewers - Reds (FOX Sports HD)



29/09



03:25 NFL, Packers - Bears (FOX Sports HD)



20:00 MLB, Yankees - Blue Jays (FOX Sports HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8η Αγωνιστική Μονακό – Μονπελιέ (Novasports1HD)



21:45 Championship Αγγλίας Football League 11η Αγωνιστική ΚΠΡ – Φούλαμ (Novasports2HD)



30/09



10:00 F1H2O World Championship, Grand Prix of Liuzhou, China – Qualifying (FOX Sports HD)



11:30 SUPERBIKE: World Championship in Magny-Cours, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Magny-Cours, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική Πλατανιάς - Παναιτωλικός (Novasports3HD)



16:30 CYCLING: Italian Cup, Italy (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 Championship Αγγλίας Football League 9η Αγωνιστική Ιπσουιτς – Μπρίστολ Σίτι (Novasports5HD)



17:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8η Αγωνιστική Παρί Σ.Ζερμέν - Μπορντό (Novasports4HD)



18:15 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports1HD)



20:30 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (Novasports2HD)



20:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Αϊντχόφεν – Βίλεμ (Νοvasports3HD)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8η Αγωνιστική Ρεν – Καέν (Novasports1HD)



22:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



23:00 MLB, Giants - Padres (FOX Sports HD)



23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Orlando City SC - Dallas (Eurosport1/Eurosport1HD)



01/10



09:45 CYCLING: Tour of Almaty, Kazakhstan (Eurosport2)



12:30 SUPERSPORT: World Championship in Magny-Cours, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Magny-Cours, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:15 Championship Αγγλίας Football League 9η Αγωνιστική Σέφιλντ – Γουένσντεϊ - Λιντς (Novasports4HD)



15:00 SKI JUMPING: Summer Grand Prix in Hinzenbach, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:15 SUPERSPORT 300: World Championship in Magny-Cours, France (Eurosport2)



15:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 7η Αγωνιστική Χερενφέϊν – Αγιαξ (Novasports3HD)



15:45 CYCLING: Italian Cup, Italy (Eurosport2)



16:00 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική Ολυμπιακός - Ατρόμητος (Novasports2HD)



16:45 CYCLING: Eurometropole, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



17:30 CAR RACING: Blancpain Endurance Series in Barcelona, Spain (Eurosport2)



18:15 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική ΑΟΚ – ΑΟ Ξάνθη (Novasports2HD)



18:15 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική Λεβαδειακός – Απόλλων Σμύρνης (Novasports3HD)



20:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Philadelphia Union - Seattle Sounders (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:30 Super League Σουρωτή 6η Αγωνιστική Aστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8η Αγωνιστική Νις – Μαρσέιγ (Novasports2HD)



22:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)