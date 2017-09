Νέα αγαπημένα Shows αποκλειστικά στο κανάλι Novalifε!

Με τα αγαπημένα shows της αμερικάνικης τηλεόρασης, «The Bachelor» και «America’s Got Talent», εμπλουτίζεται το πρόγραμμα του καναλιού Novalifε, που απολαμβάνουν όλοι οι συνδρομητές της Nova. Συγκεκριμένα, ο τελευταίος κύκλος τoυ Reality Show, «The Bachelor», που προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, έρχεται για πρώτη φορά στο κανάλι Novalifε, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη...

