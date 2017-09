«Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται»: Το prequel του Harry Potter ξαναζωντανεύει μόνο στη Nova!

Η περιπέτεια φαντασίας «Fantastic beasts & where to find them», η οποία αποτελεί το prequel της σειράς ταινιών του Harry Potter, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στο Novacinema1HD, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, στις 22:00. Η ταινία «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» ξαναζωντανεύει το σύμπαν του Χάρι Πότερ, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο...

Η ταινία «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» ξαναζωντανεύει το σύμπαν του Χάρι Πότερ, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο, που είναι τοποθετημένο στη Νέα Υόρκη το 1926. Ο Νιούτ Σκαμάντερ καταφθάνει από την Αγγλία, με μια δερμάτινη βαλίτσα γεμάτη μαγικά πλάσματα. Γνωρίζει τυχαία τον Τζέικομπ, ο οποίος από λάθος του, αφήνει μερικά από τα «φανταστικά ζώα» της βαλίτσας ελεύθερα στη Νέα Υόρκη. Στην προσπάθειά τους να ξαναμαζέψουν τα πλάσματα, προτού σταθούν αντιμέτωποι με τις Αρχές, σύμμαχοί τους θα σταθούν η Ερευνήτρια Τίνα και η αδελφή της Κουίνι που έχει την μαγική ικανότητα να διαβάζει τη σκέψη. Εναντίον τους το αυστηρό Κογκρέσο Μαγείας των Η.Π.Α., μια οργάνωση αντι-μάγων φονταμενταλιστών. Είστε έτοιμοι για λίγη ακόμη μαγεία;



Πρόκειται για μία περιπέτεια φαντασίας, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Γέιτς, που έρχεται αποκλειστικά στη Nova, για να μαγέψει τους τηλεθεατές. Το πρωταγωνιστικό κάστ πλαισιώνουν οι ταλαντούχοι Εντι Ρέντμεϊν, Κάθριν Γουότερστον, Κόλιν Φάρελ και Σαμάνθα Μόρτον.



Η ταινία έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ μετά την προβολή της θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!