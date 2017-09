Nova Cyprus: Θέαμα παντός καιρού και τόπου με Νova GO!

Γράφτηκε από: N.D

H Nova Cyprus, η εταιρεία που πρωτοπορεί και λάνσαρε και στη Κύπρο την υπηρεσία Nova GO, ανακοινώνει την εξέλιξη της υπηρεσίας της προσφέροντας στους συνδρομητές της Nova Cyprus την επιλογή θέασης τώρα και από laptop. Με το Nova GO, οι συνδρομητές της Nova Cyprus απολαμβάνουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα, όπου και εάν βρίσκονται, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, μέσω smartphones, tablets (iOS & Android) και τώρα και σε laptop στο www.novago.com.cy!

Μέσα από τη πρωτοποριακή υπηρεσία Nova GO, ο κάθε συνδρομητής Nova Cyprus έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, ζωντανά, αγαπημένα, επιλεγμένα κανάλια μέσω του LIVE TV. Τα Novacinema1HD, Novacinema2HD, Novalifε, Foxlife, FOX είναι τώρα στο χέρι του, οπουδήποτε και εάν βρίσκεται. Και όχι μόνο… Το E! Entertainment, το αθλητικό Eurosport1, τα αγαπημένα κανάλια των μικρών μας φίλων: Boomerang, Nickelodeon, Disney Channel και Disney XD, τα κανάλια με τα καλύτερα ντοκιμαντέρ: National Geographic HD, History Channel, Travel Channel, το μουσικό 24ωρο κανάλι με τα ελληνικά βιντεοκλίπ Mad Greekζ, το ειδησεογραφικό Euronews, ως επίσης και το ελληνικό κανάλι Epsilon.

Οι συνδρομητές της Nova Cyprus όμως μπορούν ακόμα να διαλέξουν τί θα δουν και πότε μέσω του On Demand περιεχομένου του Nova GO. Το On Demand, επιτρέπει θέαση κορυφαίων ταινιών, των πιο Hot σειρών της Αμερικής (σειρές που προβάλλονται στα κανάλια Νovacinema καθώς επίσης σειρές από τα κανάλια Fox και Foxlife) , πρεμιέρες Blockbuster, τις 100 καλύτερες ελληνικές ταινίες της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, επεισόδια εκπομπών του Novalifε, αλλά και αγαπημένα επεισόδια των καλύτερων παιδικών σειρών και επιλεγμένα ντοκιμαντέρ από τα κανάλια National Geographic HD, History Channel, Travel Channel.

Η δυνατότητα Play/Pause σε όλα τα κανάλια εξασφαλίζει να μην χάνεται στιγμή από τα αγαπημένα πρόγραμμα! Τέλος, επιλεγμένα κανάλια προσφέρουν με το Catch up TV την δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος έως και 7 ημέρες μετά την ημερομηνία προβολής του.

Οι ενεργοί συνδρομητές της Nova Cyprus μπορούν να έχουν τη διασκέδαση στα χέρια τους αποκτώντας πρόσβαση στην υπηρεσία εύκολα και γρήγορα. Το μονό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ενεργή συνδρομή Nova Cyprus και σύνδεση internet … τόσο απλό! Κάντε την εγγραφή σας στο https://myaccount.novacyprus.com/ για να λάβετε τους κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία. Ακόμη μια φορά, η Nova Cyprus καινοτομεί προσφέροντας επιπρόσθετες υπηρεσίες στους συνδρομητές της χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2200 2200 ή να επισκέπτονται το http://www.novacyprus.com/novago