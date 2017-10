Νίκος Γκάλης: Ο «Θεός» του ελληνικού μπάσκετ στη Nova!

Οι συνδρομητές των καναλιών Novasports, την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στις 21:30, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Novasports1HD και στο Web TV του Novasports.gr, το ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα «Legend Stories Special Edition: Νίκος Γκάλης» με αφορμή την είσοδο του «Θεού» του ελληνικού μπάσκετ στο Hall of Fame...

Οι συνδρομητές των καναλιώντην, τηνκαι τηνστις, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στοκαι στοτου www.Novasports.gr/WebTV ), το ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα «» ( https://www.youtube.com/watch?v=eLMHKiO7YHk ) με αφορμή την είσοδο του «Θεού» του ελληνικού μπάσκετ στο Hall of Fame του παγκοσμίου μπάσκετ. Το κάθε επεισόδιο του ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται σεενώ τηνΟ δημοσιογράφος των καναλιών, ταξίδεψε στην Αμερική με την ευκαιρία της βραδιάς που διοργανώθηκε στην πόλη που «γέννησε» το μπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, για την είσοδο του μεγάλου αθλητή στο Naismith Hall of Fame, την ύψιστη τιμή για έναν μπασκετμπολίστα. Οι συνδρομητές των καναλιώνθα παρακολουθήσουν ένα οδοιπορικό που ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα σουτ σε ανοιχτά γήπεδα, το πρώτο γυμνάσιο, τα κολεγιακά χρόνια, τον ερχομό στην πατρίδα, τα χρόνια του Άρη, το Ευρωμπάσκετ, την καταξίωση και τη δόξα στην Ελλάδα, το μουσείο του μπάσκετ και καταλήγει στο κόκκινο χαλί του Naismith Hall of Fame.Στο ντοκιμαντέρ εκτός από την αποκλειστική συνέντευξη τουστονεμφανίζονται και μιλούν για τον «γκάγκστερ» μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο.(Hall of Fame, πρώην παίκτης NBA)(Hall of Fame, πρώην προπονητής του Kansas University),(Hall of Fame, πρώην παίκτης NBA),εξιστορούν όσα έζησαν μαζί είτε ως συμπαίκτες, είτε ως αντίπαλοι.Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις αθλητικών στο www.novasports.gr Δείτε στιγμιότυπα αγώνων και δηλώσεις πρωταγωνιστών στο www.novasports.gr/WebTV Κάνετε Follow τα Social Media των καναλιών Novasports ( www.novasports.gr/Facebook www.novasports.gr/Twitter ) για αποκλειστικό περιεχόμενο από διάφορες αθλητικές διοργανώσεις.