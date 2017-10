Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και η «Ώρα των Πρωταθλητών» στη Nova!

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, το τριήμερο Σάββατο 14 Οκτωβρίου – Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 16:00 θα προβληθεί από το Novasports3HD ο αγώνας ΠΑΣ Γιάννινα - Πλατανιάς...

16:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Πλατανιάς (#PASPLAT), Novasports 3 HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα και του Κωστή Μπότσαρη

, με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη 18:15 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (#ATRAST), Novasports1HD και και από το Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:00 ΠΑΟΚ - Λαμία (#PAOKLAM), Novasports 2 HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη και του Διονύση Στρούμπου

με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη και Γρηγόρη Παπαβασιλείου 18:15 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός (#PANLEV), Novasports 3 HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Τάσου Μπαϊρακτάρη και του Σπύρου Δημολίτσα

(#APOLAOK), σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου και του Αποστόλη Νταλούκα 20:30 ΑΟ Ξάνθη - ΑΕΚ (#ΑΟΧAEK), Novasports 1 HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα και του Μανώλη Βογιατζάκη

18:30 Ώρα των Πρωταθλητών, Novasports1HD με τους Γιάννη Καραλή και Άγγελο Στυλιάδη

Οι συνδρομητές των καναλιών, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τις τρεις ημέρες την αγαπημένη εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών» από το στούντιο των αθλητικών καναλιών της Nova, με όλα τα highlights, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το ρεπορτάζ από τους αγώνες, αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους που θα αναλύσουν τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.