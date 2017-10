Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 18 – 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (18-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)



18/10

04:00 MLB, Cubs - Dodgers (FOX Sports HD)

13:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open (Νοvasports4HD)

14:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



19:00 Basketball Champions League 2η Αγωνιστική Νεπτούνας - Βέντσπιλς (Novasports3HD)



19:30 Basketball Champions League 2η Αγωνιστική Μπάνβιτ – Ολίμπια Λ. (Novasports1HD)



19:30 Basketball Champions League 2η Αγωνιστική ΠΑΟΚ - Γκαζιάντεπ (Novasports2HD)



19:30 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open (Νοvasports4HD)



21:30 Basketball Champions League 2η Αγωνιστική Σάσαρι - Ολντενμπουργκ (Novasports2HD)



21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



24:00 MLB, Yankees - Astros (FOX Sports HD)



_____________________________________________________________________________________________________



19/10



04:00 MLB, Cubs - Dodgers (FOX Sports HD)



13:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open (Νοvasports4HD)



15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open (Νοvasports4HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



20:30 CYCLING: European Championship (Track) in Berlin, Germany (Eurosport2)



21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:05 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Μακάμπι - Μπασκόνια (Novasports5HD)



21:15 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Παναθηναϊκός Superfoods – Μπάμπεργκ (Novasports1HD)



21:45 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Αρμάνι Μιλάνο - Φενερμπαχτσέ (Novasports3HD)



22:00 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Ρεάλ Μαδρίτης - ΤΣΣΚΑ (Novasports2HD)



23:00 MLB (FOX Sports HD)



23:15 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



20/10



03:25 NFL, Raiders - Chiefs (FOX Sports HD)



13:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open Προημιτελικά (Νοvasports4HD)



14:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Cup of Russia (Eurosport2)



17:30 CYCLING: European Championship (Track) in Berlin, Germany (Eurosport2)



19:30 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open Προημιτελικά (Νοvasports4HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



20:00 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα (Novasports3HD)



21:00 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Oλυμπιακός - Ουνικάχα (Novasports2HD)



21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Σ-Ετιέν – Μοντπελιέ (Novasports1HD)



22:00 Eυρωλίγκα 2η Αγωνιστική Βαλένθια – Αναντόλου Εφές (Novasports2HD)



23:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



___________________________________________________________________________________________________



21/10



03:00 MLB, Yankees - Astros (FOX Sports HD)



11:30 SUPERBIKE: World Championship in Jerez de la Frontera, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Jerez de la Frontera, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open Ημιτελικά (Νοvasports4HD)



14:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports3HD)



17:00 Championship Αγγλίας Football League 13η Αγωνιστική Γουλβς - Πρέστον (Novasports5HD)



17:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



17:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Μονακό - Καέν (Novasports3HD)



18:15 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική ΑΟΚ – Παναιτωλικός (Novasports1HD)



19:15 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Cup of Russia (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 NHL, New York Rangers - Nashville Predators (FOX Sports HD)



19:30 Championship Αγγλίας Football League 13η Αγωνιστική Μίλγουολ – Μπέρμιγχαμ (Novasports5HD)



19:30 CYCLING: European Championship (Track) in Berlin, Germany (Eurosport2)



20:30 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Λαμία - Παναθηναϊκός (Novasports2HD)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Nαντ - Γκινγκάμπ (Novasports1HD)



21:15 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



23:00 NCAA College Football (FOX Sports HD)



____________________________________________________________________________________________________



22/10



03:00 MLB (FOX Sports HD)



12:00 TABLE TENNIS: Men's World Cup in Liège, Belgium (Eurosport2)



12:30 SUPERSPORT: World Championship in Jerez de la Frontera, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 SUPERBIKE: World Championship in Jerez de la Frontera, Spain (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 9η Αγωνιστική Φέγενορντ – Αγιαξ (Novasports3HD)



16:00 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης - Πανιώνιος (Novasports2HD)



16:00 Toυρνουά Τένις ATP World Tour 250 If Stockholm Open Τελικός (Νοvasports4HD)



16:30 TABLE TENNIS: Men's World Cup in Liège, Belgium (Eurosport2)



18:15 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Απόλλων Σμύρνης - Ξάνθη (Novasports2HD)



18:15 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Πλατανιάς – ΑΕΛ (Novasports2HD)



17:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



17:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport2)



18:00 CYCLING: European Championship (Track) in Berlin, Germany (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 NFL (FOX Sports HD)



20:30 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ (Novasports1HD)



21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Barnsley, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Μαρσέιγ – Παρί Σ.Ζερμέν (Novasports2HD)



22:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)



23:25 NFL (FOX Sports HD)



_____________________________________________________________________________________________________



23/10



03:30 NFL, Patriots - Falcons (FOX Sports HD)



18:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



19:30 Super League Σουρωτή 8η Αγωνιστική ΑΕΚ – Ατρόμητος (Novasports1HD)



21:30 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



24/10



03:30 NFL, Eagles - Redskins (FOX Sports HD)



14:00 CYCLING: Uci Gala, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Basketball Champions League 3η Αγωνιστική Βέντσπιλς – Ελάν Σαλόν (Novasports5HD)



19:30 Basketball Champions League 3η Αγωνιστική ΑΕΚ- Μπάνβιτ (Novasports2HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



20:00 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Χίμκι – Ερυθρός Αστέρας (Novasports4HD)



21:05 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Μακάμπι – Ολυμπιακός (Novasports1HD)



21:30 Basketball Champions League 3η Αγωνιστική Kάπο ντ’Ορλάντο – ΠΑΟΚ (Novasports3HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 League Cup Αγγλίας ΕFL Carabao Cup Φάση των «16» Σουόνσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports2HD)



22:00 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports4HD)



22:00 League Cup Aγγλίας EFL Carabao Cup Φάση των «16» Μάντσεστερ Σίτι – Γούλβς (Novasports5HD)



22:00 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Mπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις (NovasportsStories)



23:00 Super Euroleague (Novasports1HD)



____________________________________________________________________________________________________



25/10



02:30 MLB World Series (FOX Sports HD)



14:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (FOX Sports HD)



17:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (FOX Sports HD)



19:30 Basketball Champions League 3η Αγωνιστική Aρης - Ναντέρ (Novasports1HD)



19:30 Basketball Champions League 3η Αγωνιστική Γκαζιάντεπ – Τενερίφη (Novasports4HD)



19:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



20:00 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική ΤΣΣΚΑ – Παναθηναϊκός Superfoods (Novasports2HD)



20:45 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Φενερμπαχτσέ – Αναντόλου Εφές (Novasports3HD)



21:30 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Mπασκόνια - Βαλένθια (Novasports5HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (FOX Sports HD)



21:45 League Cup Αγγλίας ΕFL Carabao Cup Φάση των «16» Τσέλσι - Εβερτον (Novasports1HD)



21:45 Γερμανικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2ος Γύρος Λειψία – Μπάγερν (Novasports4HD)



22:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



22:00 Eυρωλίγκα 3η Αγωνιστική Ουνικάχα - Μπάμπεργκ (NovasportsStories)



_____________________________________________________________________________________________________



26/10



02:30 FOOTBALL: Major League Soccer (FOX Sports HD)



03:00 MLB World Series (FOX Sports HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



20:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Ζαλγκίρις – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports2HD)



20:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι (Novasports3HD)



21:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Oλυμπιακός – Χίμκι (Novasports1HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



22:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (Novasports2HD)



22:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate Canada (Eurosport2)



23:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



24:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate Canada (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



27/10



02:30 FOOTBALL: Major League Soccer (FOX Sports HD)



03:25 NFL, Ravens - Dolphins (FOX Sports HD)



08:00 CYCLING: Tour of Hainan, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport1/Eurosport1HD)



17:00 CAR RACING: Porsche Supercup in Mexico City, Mexico (Eurosport2)



19:45 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Αναντόλου Εφές - ΤΣΣΚΑ (Novasports3HD)



20:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



21:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Μπάμπεργκ - Μπασκόνια (Novasports4HD)



21:30 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Παναθηναϊκός Superfoods - Φενερμπαχτσέ (Novasports2HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 11η Αγωνιστική Παρί Σ.Ζερμέν – Νις (Novasports3HD)



21:45 Championship Αγγλίας Football League 14η Αγωνιστική Λιντς – Σέφιλντ Γιουν. (Novasports1HD)



22:00 Eυρωλίγκα 4η Αγωνιστική Βαλένθια - Ουνικάχα (Novasports5HD)



23:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



_____________________________________________________________________________________________________



28/10



02:30 MLB World Series (FOX Sports HD)



08:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Motegi, Japan (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Motegi, Japan (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:45 ALPINE SKIING: World Cup in Soelden, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:45 ALPINE SKIING: World Cup in Soelden, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική AEΛ - Λεβαδειακός (Novasports2HD)



16:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



17:00 Championship Αγγλίας Football League 14η Αγωνιστική Κάρντιφ - Μίλγουολ (Novasports4HD)



17:15 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΟΚ (Novasports2HD)



17:15 FOOTBALL: FIFA U-17 World Cup in India (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 11η Αγωνιστική Μπορντό – Μονακό (Νοvasports3HD)



19:30 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Novasports1HD)



19:30 Championship Αγγλίας Football League 14η Αγωνιστική Χαλ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Novasports4HD)



19:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Ρόντα – Φέγενορντ (Novasports2HD)



20:00 NHL, Buffalo Sabres - San Jose Sharks (FOX Sports HD)



20:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate Canada (Eurosport2)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 11η Αγωνιστική Moνπελιέ - Ρεν (Νοvasports3HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



21:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 10η Αγωνιστική Βίλεμ – Αγιαξ (Novasports2HD)



22:15 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate Canada (Eurosport2)



_____________________________________________________________________________________________________



29/10



03:00 MLB World Series (FOX Sports HD)



06:45 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Motegi, Japan (Eurosport1/Eurosport1HD)



08:00 CYCLING: Tour of Hainan, China (Eurosport2)



09:45 SNOOKER: International Championship in Daqing, China (Eurosport2)



10:45 ALPINE SKIING: World Cup in Soelden, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



11:00 Διεθνής Μαραθώνιος Φρανκφούρτη (Novasports2HD)



12:30 CAR RACING: Porsche Supercup in Mexico City, Mexico (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 SNOOKER: International Championship in Daqing, China (Eurosport2)



13:45 ALPINE SKIING: World Cup in Soelden, Austria (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:00 Championship Αγγλίας Football League 14η Αγωνιστική Μπέρμιγχαμ – Αστον Βίλλα (Novasports3HD)



15:00 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική ΑΟ Ξάνθη - Ατρόμητος (Novasports2HD)



15:30 NFL, Browns - Vikings (FOX Sports HD)



16:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



17:15 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική Λαμία - Πλατανιάς (Novasports3HD)



18:30 CYCLING: Six-day (Track Championship) in London, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 NFL (FOX Sports HD)



19:30 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική Πανιώνιος – ΑΕΚ (Novasports1HD)



19:30 Super League Σουρωτή 9η Αγωνιστική Παναιτωλικός – Απόλλων Σμύρνης (Novasports2HD)



20:00 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Motegi, Japan (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 11η Αγωνιστική Λιλ - Μαρσέιγ (Νοvasports2HD)



22:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate Canada (Eurosport2)



22:25 NFL (FOX Sports HD)



24:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport1/Eurosport1HD)