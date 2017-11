Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 8 - 19 Νοεμβρίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (8-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)



08/11

02:00 NHL, Sabres - Captials (FOX Sports HD)

05:00 NHL, Ducks - Kings (FOX Sports HD)

17:00 Βasketball Champions League 5η Αγωνιστική Γκαζιαντέπ - Βέντσπιλς (Novasports3HD)



19:00 Βasketball Champions League 5η Αγωνιστική Γιουβέντους - Σάσαρι (Novasports1HD)



19:30 Βasketball Champions League 5η Αγωνιστική ΠΑΟΚ - Τενερίφη (Novasports2HD)



21:30 Basketball Champions League 5η Αγωνιστική Μούρθια – Πίναρ Καρσίγιακα (Novasports1HD)



21:30 Βasketball Champions League 5η Αγωνιστική Μονακό - Ολντενμπουργκ (Novasports2HD)



________________________________________________________________________________________________



09/11



03:00 NHL, Rangers - Bruins (FOX Sports HD)



19:00 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική ΤΣΣΚΑ - Βαλένθια (Novasports1HD)



21:05 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Μακάμπι – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports1HD)



21:45 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις (Novasports3HD)



22:00 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Mπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές (Novasports2HD)



23:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



________________________________________________________________________________________________



10/11



03:25 NFL, Cardinals - Seahawks (FOX Sports HD)



12:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - NHK Trophy (Eurosport2)



19:00 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Χίμκι - Μπασκόνια (Novasports1HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



21:00 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Superfoods (Novasports1HD)



21:00 NHL, Avalanche - Senators (FOX Sports HD)



21:00 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Mπάμπεργκ - Φενερμπαχτσέ (Novasports1HD)



21:45 Ευρωλίγκα 6η Αγωνιστική Ουνικάχα – Ερυθρός Αστέρας (Novasports1HD)



23:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



_______________________________________________________________________________________________



11/11



01:30 NCAA College Basketball, Seton Hall Pirates - Fairleigh Dickinson Knights (FOX Sports HD)



03:30 NCAA College Basketball, Villanova Wildcats - Columbia Lions (FOX Sports HD)



09:30 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - NHK Trophy (Eurosport2)



13:45 ALPINE SKIING: World Cup in Levi, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



17:00 EQUESTRIANISM: Global Champions Tour in Doha, Qatar (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 NCAA College Football, Baylor - Texas Tech (FOX Sports HD)



21:30 RUGBY: in Lille, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 NCAA College Basketball, DePaul Blue Demons - Notre Dame Fighting Irish (FOX Sports HD)



________________________________________________________________________________________________



12/11



02:00 NHL, Red Wings - Blue Jackets (FOX Sports HD)



10:45 ALPINE SKIING: World Cup in Levi, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:45 ALPINE SKIING: World Cup in Levi, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)



15:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



17:00 CYCLING: W Cup Track in Manchester, Great Britain (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 NFL, Bills - Saints (FOX Sports HD)



23:25 NFL, Falcons - Cowboys (FOX Sports HD)



_________________________________________________________________________________________________



13/11



08:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



_________________________________________________________________________________________________



14/11



03:30 NFL, Panthers - Dolphins (FOX Sports HD)



08:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Μπάνβιτ - Εστουντιάντες (Novasports3HD)



19:30 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Άρης - Αβελίνο (Novasports2HD)



19:45 RUGBY: in Lille, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



21:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



21:05 Eυρωλίγκα 7η Αγωνιστική Μακάμπι – Αναντόλου Εφές (Novasports5HD)



21:15 Ευρωλίγκα 7η Αγωνιστική Παναθηναϊκός Superfoods – Xίμκι (Novasports1HD)



21:30 Ευρωλίγκα 7η Αγωνιστική Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports4HD)



21:30 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Μούρθια – Μονακό (Novasports2HD)



21:45 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Ουνικάχα - Ζαλγκίρις (Novasports3HD)



23:15 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



_________________________________________________________________________________________________



15/11



01:30 NCAA College Basketball, Villanova - Nicholls St. (FOX Sports HD)



03:30 NCAA College Basketball, Marquette - Purdue (FOX Sports HD)



05:30 NHL, Kings - Canucks (FOX Sports HD)



08:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



09:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



19:00 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Nεπτούνας – ΠΑΟΚ (Novasports1HD)



19:30 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική Ρόζα Ράντομ - Στρασβούργο (Novasports3HD)



20:00 Eυρωλίγκα 7η Αγωνιστική Ερυθρός Αστέρας - ΤΣΣΚΑ (Novasports5HD)



21:30 Basketball Champions League 6η Αγωνιστική ΑΕΚ – Ολύμπια Λ. (Novasports3HD)



19:45 Eυρωλίγκα 7η Αγωνιστική Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός (Novasports2HD)



21:00 Eυρωλίγκα 7η Αγωνιστική Μπάμπεργκ - Μπαρτσελόνα (Novasports4HD)



21:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



21:45 Eυρωλίγκα 7η Αγωνιστική Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports1HD)



21:45 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



_________________________________________________________________________________________________



16/11



02:30 NHL, Red Wings - Flames (FOX Sports HD)



05:00 NHL, Ducks - Bruins (FOX Sports HD)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



18:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



19:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Χίμκι - Μακάμπι (Novasports1HD)



19:30 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Αναντόλου Εφές – Παναθηναϊκός Superfoods (Novasports2HD)



20:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Zαλγκίρις – Μπασκόνια (Novasports3HD)



21:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



21:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



22:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Ρεάλ Μαδρίτης - Ουνικάχα (Novasports1HD)



________________________________________________________________________________________________



17/11



03:25 NFL, Steelers - Titans (FOX Sports HD)



07:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Macau, Macau (Eurosport2)



08:00 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



08:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Macau, Macau (Eurosport2)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



18:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



18:45 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική ΤΣΣΚΑ - Φενερμπαχτσέ (Novasports2HD)



19:30 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



21:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Novasports1HD)



21:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



21:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Αμιάν – Μονακό (Novasports2HD)



21:45 Championship Αγγλίας Football League 17η Αγωνιστική Πρέστον – Μπόλτον (Novasports4HD)



21:45 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Aρμάνι Μιλάνο - Μπάμπεργκ (Novasports5HD)



22:00 Eυρωλίγκα 8η Αγωνιστική Mπαρτσελόνα – Βαλένθια (Novasports3HD)



23:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)



_________________________________________________________________________________________________



18/11



02:00 NHL, Blue Jackets - Rangers (FOX Sports HD)



07:45 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Macau, Macau (Eurosport1/Eurosport1HD)



08:00 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport2)



09:00 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport2)



13:30 SNOOKER: Masters in Shanghai, China (Eurosport1/Eurosport1HD)



14:30 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



15:00 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική Λαμία – ΑΟΚ (Novasports3HD)



16:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



16:30 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:30 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



17:00 Championship Αγγλίας Football League 17η Αγωνιστική Ρέντινγκ - Γουλβς (Novasports4HD)



17:15 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική ΑΕΛ – Απόλλων Σμύρνης (Novasports1HD)



18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Παρί ΣΖ - Ναντ (Novasports3HD)



18:45 CAR RACING: World Endurance Championships in Sakhir, Bahrain (Eurosport1/Eurosport1HD)



19:30 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική Oλυμπιακός – Λεβαδειακός (Novasports2HD)



19:30 Championship Αγγλίας Football League 17η Αγωνιστική Φούλαμ – Ντέρμπι (Novasports1HD)



19:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 12η Αγωνιστική Φέγενορντ – Φένλο (Novasports4HD)



20:00 NHL, Flyers - Flames (FOX Sports HD)



20:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Στρασβούργο – Ρεν (Novasports3HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)



21:30 RUGBY: in Lille, France (Eurosport2)



21:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 12η Αγωνιστική Μπρέντα – Αγιαξ (Novasports1HD)



21:45 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:00 NCAA College Basketball, Seton Hall Pirates - NJIT Highlanders (FOX Sports HD)



__________________________________________________________________________________________________



19/11



03:00 NCAA College Football (FOX Sports HD)



04:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Macau, Macau (Eurosport1/Eurosport1HD)



10:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport2)



15:00 Grand Slam of Darts (FOX Sports HD)



15:00 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική ΑΟ Ξάνθη – Πανιώνιος (Novasports2HD)



15:15 Championship Αγγλίας Football League 17η Αγωνιστική Λιντς - Μίντλεσμπρο (Novasports5HD)



15:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 12η Αγωνιστική Τσβόλε - Αϊντχόφεν (Novasports4HD)



15:30 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Trophée Eric Bompard in Grenoble, France (Eurosport2)



15:45 SKI JUMPING: World Cup in Wisla, Poland (Eurosport1/Eurosport1HD)



16:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



17:15 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός (Novasports2HD)



17:15 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική Πλατανιάς- Αστέρας Τρίπολης (Novasports3HD)



19:30 Super League Σουρωτή 11η Αγωνιστική Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (Novasports1HD)



20:00 NFL (FOX Sports HD)



21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)



22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Μπορντό - Μαρσέιγ (Novasports2HD)



22:00 CYCLING: Six-day (Track Championship) in Ghent, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)



23:25 NFL (FOX Sports HD)