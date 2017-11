«Πολυξένη» και «Do It Yourself»: Οι συμπαραγωγές της Nova βραβεύτηκαν στο 58ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης!

Στο φετινό 58ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προβλήθηκαν οι συμπαραγωγές της Nova «Πολυξένη», «Do It Yourself», «Τέλειοι Ξένοι», «Μπλε Βασίλισσα» και «Success Story». Κατά την τελετή λήξης του 58ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τιμήθηκαν με τα Βραβεία Νεότητας οι συμπαραγωγές της Nova, «Πολυξένη» και «Do It Yourself». Η επιτροπή Βραβείων Νεότητας απένειμε τα δύο...

Το κοινωνικό δράμα εποχής της Δώρας Μασκλαβάνου, «Πολυξένη», που αποτελεί ακόμη μία συμπαραγωγή της Nova, προσφέρει μία εξαιρετική γυναικεία ιστορία, εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η οποία διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’50 στην Κωνσταντινούπολη και μιλά για τη μνήμη, την αθωότητα, την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Η ταινία πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών με τους: Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre Yildirim, Λυδία Φωτοπούλου, Ακύλλα Καραζήση, Νίκο Χατζόπουλο, Ερρίκο Λίτση, Υβόννη Μαλτέζου, Αλέξανδρο Μυλωνά, Χριστίνα Σανλίογλου, Χαρά Αδαμίδου, Νίκο Καραθάνο, Μελέτη Γεωργιάδη, Αργύρη Πανταζάρα, Γιάννη Στάνκογλου και Αλέκο Πάγκαλο. Τα εξαιρετικά σκηνικά και κουστούμια δημιούργησαν οι Γιώργος Γεωργίου και Δέσποινα Χειμώνα, αντίστοιχα, συμβάλλοντας στο αποτέλεσμα μίας αισθητικά πληθωρικής παραγωγής. Οι σινεφίλ θα απολαύσουν την ταινία «Πολυξένη», στις κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου!

Η ταινία «Do It Yourself», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Δημήτρη Τσιλιφώνη, περιγράφει την ιστορία ενός μικροαπατεώνα ο οποίος συμφωνεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα viral βίντεο, που έχει σκοπό να αποκαταστήσει την δημόσια εικόνα ενός παράνομου επιχειρηματία. Όταν συνειδητοποιεί ότι οι συνεργοί του πρόκειται να τον σκοτώσουν έχει μερικές μόνο ώρες για να αποδράσει από το στούντιο που τον έχουν φυλακισμένο. Το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Ασπιώτη, Μάκη Παπαδημητρίου, Πάνο Κορώνη, Μυρτώ Αλικάκη, Αργύρη Ξάφη και Χρήστο Λούλη. Μέσα στο 2018 η ταινία«Do It Yourself» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους!

Η Nova στηρίζει έμπρακτα τον Ελληνικό Κινηματογράφο, επενδύοντας σταθερά εδώ και 20 χρόνια στις δημιουργικές προσπάθειες των Ελλήνων παραγωγών και σκηνοθετών, με περισσότερες από 135 συμπαραγωγές στο ενεργητικό της.