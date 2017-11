Ζωντανές Αθλητικές μεταδόσεις novasports, Eurosport, Fox Sports HD, 22 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου

ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΝΟVASPORTS, EUROSPORT, FOX SPORTS HD (22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)



22/11

02:00 NHL, Flyers - Canucks (FOX Sports HD)

15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport2)

21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Championship Αγγλίας Football League 18η Αγωνιστική Ιπσουϊτς – Σέφιλντ Γουένσντεϊ (Novasports1HD)

23/11

02:00 NHL, Devils - Bruins (FOX Sports HD)

10:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 NFL, Lions - Vikings (FOX Sports HD)

20:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport2)

20:00 Ευρωλίγκα 9η Αγωνιστική Ζαλγκίρις – Αναντόλου Εφές (Novasports2HD)

20:30 Super Euroleague (Νovasports1HD)

21:00 Ευρωλίγκα 9η Αγωνιστική Μπάμπεργκ – Βαλένθια (Novasports4HD)

21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Ευρωλίγκα 9η Αγωνιστική Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός (Novasports1HD)

22:00 Ευρωλίγκα 9η Αγωνιστική Mπαρτσελόνα - Μακάμπι (Novasports2HD)

22:00 Ευρωλίγκα 9η Αγωνιστική Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια (Novasports2HD)

23:30 NFL, Cowboys - Chargers (FOX Sports HD)

23:45 Super Euroleague (Νοvasports1HD)

24/11

08:00 NHL, Bruins - Penguins (FOX Sports HD)

13:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport2)

15:15 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

18:45 SKI JUMPING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 NCAA College Football, TCU Horned Frogs - Baylor (FOX Sports HD)

19:45 Eυρωλίγκα 9η Αγωνιστική Φενερμπαχτσέ – Χίμκι (Novasports3HD)

20:00 Super Euroleague (Νοvasports2HD)

21:00 Eυρωλίγκα 9η Αγωνιστική Παναθηναϊκός Superfoods – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports2HD)

21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Σεντ Ετιέν – Στρασβούργο (Novasports1HD)

21:45 Eυρωλίγκα 9η Αγωνιστική Ουνικάχα – ΤΣΣΚΑ (Novasports3HD)

23:00 Super Euroleague (Νovasports2HD)

23:00 NHL, Flyers - Islanders (FOX Sports HD)



25/11

00:30 NCAA College Basketball Las Vegas Invitational - 1st Place Game (FOX Sports HD)

03:00 NCAA College Football, Texas Longhorns - Texas Tech (FOX Sports HD)

10:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:00 CURLING: European Championship in St Gallen, Swaziland (Eurosport2)

13:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 Championship Αγγλίας Football League 19η Αγωνιστική Μπάρνσλεϊ – Λιντς (Novasports1HD)

15:00 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Ξάνθη (Novasports3HD)

15:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)

17:00 Championship Αγγλίας Football League 19η Αγωνιστική Νόριτς – Πρέστον (Novasports4HD)

17:00 SKI JUMPING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική Απόλλων Σμύρνης – Λαμία (Novasports1HD)

19:00 NCAA College Football, Oklahoma State - Kansas Jayhawks (FOX Sports HD)

19:00 CYCLING: Revolution Series (Track) in London, United Kingdom (Eurosport2)

19:30 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική Aτρόμητος - Παναθηναϊκός (Novasports2HD)

19:30 Championship Αγγλίας Football League 19η Αγωνιστική Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ (Novasports4HD)

19:45 ALPINE SKIING: World Cup in Killington, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Χρόνινγκεν – Φέγενορντ (Novasports1HD)

21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Καέν - Μπορντό (Novasports3HD)

21:05 ALPINE SKIING: World Cup in Lake Louise, Canada (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)

21:30 RUGBY: in Lille, France (Eurosport2)

22:45 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

23:30 NCAA College Basketball, Creighton Bluejays - SIU Edwardsville Cougars (FOX Sports HD)



26/11

03:00 NCAA College Football, Washington Huskies - Washington State (FOX Sports HD)

10:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:45 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (Novasports2HD)

15:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport2)

15:30 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 13η Αγωνιστική Εξέλσιορ - Αϊντχόφεν (Novasports4HD)

16:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

16:00 SKI JUMPING: World Cup in Ruka, Finland (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός (Novasports2HD)

17:15 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική Παναιτωλικός - ΑΕΛ (Novasports3HD)

18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Μαρσέιγ - Γκινγκάμπ (Novasports4HD)

18:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική ΑΟΚ – Ολυμπιακός (Novasports1HD)

19:50 ALPINE SKIING: World Cup in Killington, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 NFL, Chiefs - Bills (FOX Sports HD)

21:00 ALPINE SKIING: World Cup in Lake Louise, Canada (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport2)

21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν (Novasports2HD)

22:30 SNOOKER: Home Nations Series in Belfast, Northern Ireland (Eurosport1/Eurosport1HD)

23:00 FIGURE SKATING: ISU Grand Prix - Skate America (Eurosport2)

23:25 NFL, Rams – Saints (FOX Sports HD)

27/11

03:30 NFL, Steelers - Packers (FOX Sports HD)

18:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Νοvasports1HD)

19:30 Super League Σουρωτή 12η Αγωνιστική AEK - Πλατανιάς (Novasports1HD)

21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Νοvasports1HD)

21:45 Championship Aγγλίας Football League 19η Αγωνιστική ΚΠΡ – Μπρέντφορντ (Novasports2HD)

28/11

03:30 NFL, Ravens - Texans (FOX Sports HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 15η Αγωνιστική Μπορντό – Σεντ Ετιέν (Novasports1HD)

29/11

01:30 NCAA College Basketball, Xavier - Baylor (FOX Sports HD)

04:00 NHL, Flames - Maple Leafs (FOX Sports HD)

18:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Iταλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 4ος Γύρος Κιέβο Βερόνα – Ελλάς Βερόνα (Novasports1HD)

20:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 15η Αγωνιστική Μετς – Μαρσέιγ (Novasports2HD)

20:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 15η Αγωνιστική Ναντ - Μονακό (Novasports3HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 15η Αγωνιστική Παρί Σεν Ζερμέν – Τρουά (Novasports1HD)

30/11

02:30 NHL, Canadiens - Senators (FOX Sports HD)

18:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ευρωλίγκα 10η Αγωνιστική Χίμκι – Μπάμπεργκ (Novasports1HD)

19:30 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Αναντόλου Εφές – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports3HD)

20:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)

21:05 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Μακάμπι – Ζαλγκίρις (Νοvasports4HD)

21:30 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Μπασκόνια – Φενερμπαχτσέ (Novasports1HD)

21:30 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Βαλένθια – Ολυμπιακός (Novasports2HD)

22:00 Iταλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 4ος Γύρος Τζένοα – Κροτόνε (Novasports3HD)

23:30 Super Euroleague (Νοvasports2HD)



01/12

03:25 NFL, Cowboys - Redksins (FOX Sports HD)

13:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Losail, Qatar (Eurosport2)

14:30 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Losail, Qatar (Eurosport2)

18:30 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Ευρωλίγκα 10η Αγωνιστκή ΤΣΣΚΑ – Μπαρτσελόνα (Novasports2HD)

20:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)

20:00 ALPINE SKIING: World Cup in Beaver Creek, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Losail, Qatar (Eurosport2)

21:00 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Παναθηναϊκός Superfoods – Oυνικάχα (Novasports1HD)

21:15 ALPINE SKIING: World Cup in Lake Louise, Canada (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:15 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP: Round in Losail, Qatar (Eurosport2)

21:45 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16η Αγωνιστική Ντιζόν – Μπορντό (Νοvasports2HD)

21:45 Championship Αγγλίας Football League 20η Αγωνιστική Λιντς – Αστον Βίλλα (Novasports4HD)

22:00 Eυρωλίγκα 10η Αγωνιστική Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasprots3HD)

23:00 Super Euroleague (Νοvasports1HD)

23:00 EQUESTRIANISM: Longlines Masters of Paris, France (Eurosport1/Eurosport1HD)

02/12

02:00 NHL, Sabres - Penguins (FOX Sports HD)

08:45 FORMULA E: FIA Championship in Hong Kong, Hong Kong (Eurosport1/Eurosport1HD)

11:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:15 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:30 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: UK Championship in York, United Kingdom (Eurosport2)

15:00 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης - ΑΟΚ (Novasports3HD)

15:30 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)

17:00 Αγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2ος Γύρος Μπράντφορντ Σίτι – Πλύμουθ (Novasports4HD)

17:00 Championship Αγγλίας Football League 20η Αγωνιστική Μίλγουολ – Σέφιλντ Γιουν. (Novasports5HD)

17:00 SKI JUMPING: World Cup, Russia (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική ΑΟ Ξάνθη – ΠΑΟΚ (Novasports1HD)

18:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16η Αγωνιστική Στρασβούργο – Παρί Σ.Ζερμέν (Νοvasports3HD)

19:00 CYCLING: Revolution Series (Track) in Glasgow, United Kingdom (Eurosport2)

19:30 NCAA College Football, Big 12 Championship (FOX Sports HD)

19:30 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική Oλυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης (Novasports2HD)

19:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Τβέντε – Αγιαξ (Νovasports4HD)

19:30 Championship Αγγλίας Football League 20η Αγωνιστική Μπρίστολ Σίτι - Μίντλεσμπρο (Novasports1HD)

19:45 ALPINE SKIING: World Cup in Beaver Creek, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16η Αγωνιστική Μονακό – Ανζέ (Νοvasports3HD)

21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports2HD)

21:30 ALPINE SKIING: World Cup in Lake Louise, Canada (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:45 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Φέγενορντ – Φίτεσε (Novasports1HD)

22:00 SNOOKER: UK Championship in York, United Kingdom (Eurosport2)

22:30 Διεθνής Μαραθώνιος Σινγκαπούρη (Novasports4HD)

03/12

01:00 NHL, Wild - Sharks (FOX Sports HD)

04:00 NHL, Stars - Blackhawks (FOX Sports HD)

08:45 FORMULA E: FIA Championship in Hong Kong, Hong Kong (Eurosport1/Eurosport1HD)

09:45 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport2)

10:45 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:30 CROSS-COUNTRY SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 NORDIC COMBINED SKIING: World Cup in Lillehammer, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:00 SNOOKER: UK Championship in York, United Kingdom (Eurosport2)

15:00 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (Novasports2HD)

15:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 14η Αγωνιστική Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ (Νovasports4HD)

16:00 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

16:00 BIATHLON: World Cup in Östersund, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:00 SKI JUMPING: World Cup, Russia (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:15 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική AEΛ – ΠΑΣ Γιάννινα (Novasports2HD)

17:15 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική Λαμία - Παναιτωλικός (Novasports3HD)

18:45 ALPINE SKIING: World Cup in Beaver Creek, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:30 Super League Σουρωτή 13η Αγωνιστική Λεβαδειακός – ΑΕΚ (Novasports1HD)

19:45 ALPINE SKIING: World Cup in Lake Louise, Canada (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 NFL (FOX Sports HD)

21:00 SNOOKER: UK Championship in York, United Kingdom (Eurosport2)

21:30 ALPINE SKIING: World Cup in Beaver Creek, USA (Eurosport1/Eurosport1HD)

21:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Νοvasports1HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16η Αγωνιστική Μονπελιέ - Μαρσέιγ (Νοvasports2HD)

23:25 NFL (FOX Sports HD)