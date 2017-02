Το NBA All-Star Weekend 2017 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ζωντανά για τους συνδρομητές σταθερής & κινητής COSMOTE

Η COSMOTE TV, που μεταδίδει ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD τους αγώνες του NBA, δίνει τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερής ή κινητής COSMOTE να παρακολουθήσουν τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου μπάσκετ,το ΝΒΑ All-Star Weekend 2017 (18-20/2), το οποίο κορυφώνεται με το NBA All-Star Game 2017, όπου συμμετέχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο 22χρονος παίκτης...

, που μεταδίδει ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD τους αγώνες του NBA, δίνει τη δυνατότητα σενα παρακολουθήσουν τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου μπάσκετ,το(18-20/2), το οποίο κορυφώνεται με το NBA All-Star Game 2017, όπου συμμετέχει ο. Ο 22χρονος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, είναι ο πρώτος Έλληνας που θα αγωνιστεί ως βασικός σε All Star Game του NBA, στην Ανατολική περιφέρεια.Η COSMOTE TV, πιστή στη μετάδοση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερής ή κινητήςCOSMOTE, να παρακολουθήσουν σε live μετάδοση,, το μπασκετικό αυτό υπερθέαμα. Οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας, θα απολαύσουν διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων, αφιερώματα, highlights, πλούσιο ρεπορτάζ και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών από τους απεσταλμένους των COSMOTE SPORT στην Αμερική, Βασίλη Σκουντή και Ρήγα Δάρδαλη.Όλη την κάλυψη του ΝΒΑ All-Star 2017 θα φιλοξενήσουν το, αλλά και το pop-up κανάλι, που θα είναι διαθέσιμο και για τους συνδρομητές του Family & Cinema Pack, που το αθλητικό περιεχόμενο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο τους, από την Παρασκευή 17/02 στις 21.00 έως την Δευτέρα 20/02 στις 21.00, με συνεχή ροή προγράμματος.Όσοι είναι συνδρομητές κινητής COSMOTE και επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση, μπορούν να στείλουν από το COSMOTE κινητό τους, SMS με κείμενο “NBA” στο 1256 και θα λάβουν ένα απαντητικό μήνυμα με κωδικούς (username & password) για σύνδεση στο COSMOTE TV GO Application ή στο www.cosmotetvgo.gr . Αντίστοιχα, οι συνδρομητές σταθερής COSMOTE θα πρέπει να καλέσουν από το COSMOTE σταθερό τους στο 13888 για να λάβουν τους κωδικούς τους [1] Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς [2] που θα λάβουν, οι συνδρομητές COSMOTE (σταθερής ή κινητής) θα μπορούν να παρακολουθήσουν στο, τοή τοτους, όλη τη δράση από το NBA All-Star Weekend 2017, στα κανάλια COSMOTE SPORT και το κανάλι COSMOTE SPORT ALL*STAR 2017.Περισσότερες πληροφορίες στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv/all-star-game Το κανάλι COSMOTE SPORT ALL*STAR 2017 θα καλύψει όλο τον εντυπωσιακό εορτασμό του μπάσκετ στην Αμερική. Οι συνδρομητές COSMOTE θα μπορούν να απολαύσουν ζωντανά το BBVA Compass Rising Stars Challenge (18/2), όπου μετέχουν οι κορυφαίοι πρωτοετείς και δευτεροετείς του πρωταθλήματος, τους Διαγωνισμούς Τριπόντων (JBL Three-Point Contest) & Καρφωμάτων (Verizon Slam Dunk) και το Taco Bell Skills Challenge (19/2) και, φυσικά, τον αγώνα του All Star Game (20/2) με τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα της Ανατολής. Το κανάλι, επίσης, θα προβάλει πλούσια αφιερώματα, όπως:· Την συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Rising Stars Challenge το 2014 & το 2015.· Τα All Star Game του 2015 & 2016.· Όλους τους διαγωνισμούς καρφωμάτων των All Star Game από το 1984 μέχρι το 2016.· Συναρπαστικά TOP 10 και για τους 24 παίκτες του φετινού All Star Game.· Τις καλύτερες εμφανίσεις και TOP 10 του Γιάννη σε καρφώματα, κοψίματα, ασίστ & reverse dribble.· Παλαιότερες συνεντεύξεις του Γιάννη στην COSMOTE TV· Το οδοιπορικό των Βασίλη Σκουντή & Ρήγα Δάρδαλη κατά την άφιξη του Γιάννη στο Μιλγούοκι το 2013. [1] Για τη διάθεση των κωδικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. [2] Η σύνδεση στην υπηρεσία με τους κωδικούς θα είναι δυνατή από Παρασκευή 17/02/17, στις 21:00, έως Δευτέρα 20/02/17 στις 21:00. Απαιτείται η εγκατάσταση της υπηρεσίας σε συμβατή συσκευή και δίκτυο Internet, οποιουδήποτε παρόχου σταθερής ή κινητής. Η χρήση από κινητό δίκτυο χρεώνεται βάσει του προγράμματος κινητής του πελάτη. Αναλυτικοί όροι στην σελίδα https://www.cosmote.gr/cosmotetv/all-star-game