O 100ός Giro d’Italia στο Eurosport!

H εκατοστή έκδοση του Γύρου Ιταλίας βρίσκεται προ των πυλών και το Eurosport θα σας μεταφέρει καθημερινά, με την πληρέστερη κάλυψη, όλα όσα θα συμβούν στις 24 ημέρες (5-28 Μαΐου) του πρώτου μεγάλου ποδηλατικού γύρου της χρονιάς. Η εκκίνηση του Giro 2017 θα δοθεί την Παρασκευή, 05 Μαΐου από την πόλη Αλγκέρο που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαρδηνίας.

Η πληρέστερη τηλεοπτική κάλυψη όλων των εποχών, αποκλειστικά στο Eurosport

Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις και εξειδικευμένη ανάληση από τον Juan Antonio Flecha

H εκατοστή έκδοση του Γύρου Ιταλίας βρίσκεται προ των πυλών και τοθα σας μεταφέρει καθημερινά, με την πληρέστερη κάλυψη, όλα όσα θα συμβούν στις 24 ημέρες (5-28 Μαΐου) του πρώτου μεγάλου ποδηλατικού γύρου της χρονιάς.Η εκκίνηση του Giro 2017 θα δοθεί την Παρασκευή, 05 Μαΐου από την πόλη Αλγκέρο που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαρδηνίας. Στα συνολικά, 21 ετάπ του Γύρου οι ποδηλάτες θα καλύψουν απόσταση 3.572,2 χιλιομέτρων, μεγαλύτερη κατά 105 χιλιόμετρα από τον Giro του 2016. Το μεγαλύτερο ετάπ είναι το 12(237χλμ.) και το μικρότερο είναι το 14(131χλμ.).Στα 21 ετάπ περιλαμβάνονται 2 ατομικές χρονομετρήσεις και 5 ετάπ με τερματισμό σε ανηφόρα (4Αίτνα, 9Μπλοκχάους, 14Ορόπα, 18Σεντ Ούλριχ και 19Πιανκάβαλο). Ως είθισται, τα πρώτα 2-3 ετάπ είναι προσαρμοσμένα στα μέτρα των σπρίντερ. Οι τελευταίες 6 ημέρες (23-28/05) μπορούν να χαρακτηριστούν και ως “διαβολοβδομάδα”, με αποκορύφωμα το ατομικό χρόνόμετρο 28χλμ. στο τελευταίο ετάπ με εκκίνηση από τη Μόντσα και τερματισμό στο Μιλάνο.Στον περσινό αγώνα η περίφημη ροζ φανέλα κατέληξε, για δεύτερη φορά (2013, 2016), στον, ο οποίος θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Τη φανέλα των πόντων (μωβ) είχε κατακτήσει ο Ιταλός,, τη φανέλα των βουνών (μπλε) ο Ισπανός,και τη φανέλα του καλύτερου νέου ποδηλάτη (λευκή) οαπό το Λουξεμβούργο.Η φετινή τηλεοπτική κάλυψη του Giro από το Eurosport θα είναι η πληρέστερη όλων των εποχών. Καθημερινά, εκτός από τις τέσσερις ώρες δράσης, οι φίλοι της ποδηλασίας θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μία μικρή γεύση για το τι θα παρακολουθήσουν μέσα από τις ενότητες “Giro Extra”. Ο ειδικός αναλυτής του αθλήματος και συνεργάτης του Eurosport,θα βρίσκεται κοντά μας, πριν αλλά και μετά από κάθε ετάπ για την ανάλυση και τα παραλειπόμενα.Το Eurosport είναι το “Σπίτι της Ποδηλασίας” στην Ευρώπη και φέροντας αυτόν τον τίτλο βελτιώνει σημαντικά την κάλυψη των τριών μεγάλων γύρων, αρχής γενομένης από το Giro. Το “See it” μετατρέπεται σε “See it, Live it, Own it”, με σκοπό να προσφέρει στον τηλεθεατή την πιο έντονη εμπειρία παρακολούθησης του αγώνα.Τα αναβαθμισμένα γραφικά και οι ενδείξεις με τρισδιάστατους χάρτες σε πραγματικό χρόνο για την ακριβή θέση του κάθε ποδηλάτη στο πελοτόν, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη βάση δεδομένων για τον καθένα από αυτούς (βιομετρικά, ταχύτητα, ρυθμός, καρδιακοί παλμοί κτλ.) θα προσφέρουν στον τηλεθεατή μία μοναδική εμπειρία.Την περιγραφή των 21ός ετάπ του 100Giro έχουν αναλάβει οικαι, οι οποίοι θα σας συντροφεύουν καθημερινά αυτές τις 24 ημέρες.