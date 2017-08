Η πολυαναμενόμενη "μάχη" Floyd Mayweather vs. Conor McGregor ζωντανά & αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Ο αήττητος Αμερικανός μποξέρ Floyd Mayweather και ο δυο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του Ultimate Fighting Championship (UFC), ο Ιρλανδός Conor McGregor, θα έρθουν αντιμέτωποι, σε μία πολυσυζητημένη μάχη που θα διεξαχθεί στην T-Mobile Arena του Λας Βέγκας, στις 27 Αυγούστου, και τον αγώνα θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά η COSMOTE TV.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των πολεμικών τεχνών, που οι καλύτεροι δυο διαφορετικών αγωνισμάτων θα βρεθούν στο ίδιο ρινγκ, προκειμένου να δούμε ποιος θα επικρατήσει.



Ο Mayweather θεωρείται ένας από τους καλύτερους αμυντικούς μποξέρ στον κόσμο και έχει το καλύτερο ποσοστό επιτυχημένων γροθιών. Σε 49 επαγγελματικούς αγώνες, μετρά ισάριθμες νίκες, συμπεριλαμβανομένων 26 knock out. Χρειάζεται άλλη μια επιτυχία, για να ξεπεράσει το ρεκόρ του Rocky Marciono, ο οποίος είχε σταματήσει το σερί στο 49-0.



Το ρεκόρ του McGregor, ως επαγγελματία είναι 21-3 και αυτό στο UFC φτάνει στο 9-1. Ο Ιρλανδός δεν έχει τεθεί ποτέ knock out, ενώ μια από τις ήττες του, την έζησε από τον Joe Duffy, ο οποίος μετά το UFC ασχολήθηκε επαγγελματικά με την πυγμαχία.



Ο αγώνας αναμένεται να γίνει ο πιο επικερδής στην ιστορία και των δυο αθλημάτων, με έσοδα άνω των 400 εκατ. ευρώ. Για την προετοιμασία της αναμέτρησης χρειάστηκαν πάνω από 12 μήνες διαπραγματεύσεων για εμπορικά ζητήματα, αλλά και θέματα διαιτησίας, καθώς αποφασίστηκε πως θα ισχύσουν οι κανονισμοί της πυγμαχίας.



Τον ιστορικό αγώνα θα μεταδώσει live το COSMOTE SPORT 6HD, την Κυριακή 27/8 . Η σύνδεση με το Λας Βέγκας θα ξεκινήσει στις 04.00 και το μενού θα περιλαμβάνει τρεις ακόμα αγώνες πριν τεθούν αντιμέτωποι στο ρινγκ οι Mayweather και McGregor. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σε επανάληψη την ίδια ημέρα, στις 23.45 και την Δευτέρα 28/8 στις 22.30, πάντα στο COSMOTE SPORT 6HD, ενώ οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν και μέσα από τις υπηρεσίες COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV.