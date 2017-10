Συνεργασία του Eurosport με την Snap Inc, ενόψει των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων 2018

Το Eurosport της Discovery Communications και η Snap, Inc. έφτασαν σήμερα σε συμφωνία διαφημιστικού και στρατηγικού περιεχομένου, ανακοινώνοντας τη συνεργασία τους ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της PyeongChang 2018. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι χρήστες του Snapchat σε όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δράση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από το περιεχόμενο...

Μοναδικό αυθεντικό mobile video περιεχόμενο από το Eurosport, το ‘Σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων’ στην Ευρώπη, θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες του Snapchat

Discovery και Eurosport αποτελούν την έδρα των ενδιαφερόμενων να προσεγγίσουν νεότερους και πιο ενεργούς φίλων του αθλητισμού μέσω της δύναμης των ιστοριών Ολυμπιακών Αγώνων σε όλες τις οθόνες

Τοτηςκαι ηέφτασαν σήμερα σε συμφωνία διαφημιστικού και στρατηγικού περιεχομένου, ανακοινώνοντας τη συνεργασία τους ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της PyeongChang 2018. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι χρήστες τουσε όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δράση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από το περιεχόμενο της πλατφόρμας της Snap,Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Snap δεσμεύεται σε μία Ευρωπαϊκή, πολυγλωσσική συμφωνία για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε περισσότερες εταιρίες να βρουν απήχηση στη νεότερη ηλικιακά γενιά φιλάθλων, μέσω μίας φρέσκιας ματιάς στους Αγώνες με προτεραιότητα σε κινητές συσκευές. Αυτή θα περιλαμβάνει στιγμές πίσω από τις κάμερες από τα συναρπαστικά αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως το snowboard, το freestyle skiing, την ελεύθερη κατάβαση του αλπικού σκι ή το χόκεϊ επί πάγου, όπως και σχετικό περιεχόμενο με αθλητές που είναι δημοφιλείς στο κοινό, το οποίο θα θέλει να έρθει πιο κοντά σε αυτούς.Αυτή η πρωτοποριακή για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα συνεργασία θα παρουσιάζει καθημερινά την ενότητα, με επιμελημένες ιστορίες από Snaps που έχουν καταχωρήσει χρήστες της εφαρμογής, καθώς και την ενότηταπου αφορά μικρές ιστορίες, επιμελημένες από το Eurosport και είναι αφιερωμένες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το περιεχόμενο που θα είναι προσβάσιμο μέσω του Our Stories, θα είναι Snaps Ολυμπιακών Αγώνων που θα έχουν την επιμέλεια συντακτικής ομάδας του Snapchat, σε συνδυασμό με την αποκλειστική εικόνα των Αγώνων από το Eurosport, το οποίο θα παρέχει κάθε λεπτό της αγωνιστικής δράσης, μέσω της υπηρεσίας"Συλλαμβάνοντας" την εμπειρία αλλά και τον ενθουσιασμό μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης, η ενότητα Publisher Stories του Eurosport θα φέρνει τους χρήστες του Snapchat μέσα στη δράση, δίνοντάς τους την δυνατότητα να δημιουργήσουν, να επιμεληθούν και να μοιραστούν μέσω της πλατφόρμας, έχοντας παράλληλα "εργαλεία" όπως, γραφικά οθόνης, κείμενο σε βίντεο, animation και ήχο."Ανυπομονούμε να φέρουμε τον ενθουσιασμό και το πάθος των Ολυμπιακών Αγώνων στο δυναμικό και ήδη ενεργό κοινό της Snap και μέσω αυτής της συμφωνίας, να κάνουμε πράξη την υπόσχεση της Discovery, η οποία ήταν να φέρουμε τους Αγώνες σε όσο το δυνατόν περισσότερες οθόνες στην Ευρώπη γίνεται, σε σχέση με το παρελθόν", δήλωσε ο, Πρόεδρος του τμήματος International Development & Digital της Discovery International. "Αυτή η συνεργασία προσφέρει αυθεντικό περιεχόμενο, μέσω της απαράμιλλης και πρωτοποριακής αφήγησης των Ολυμπιακών Αγώνων από το Discovery, σε μία από τις πιο ισχυρές και διαδεδομένες πλατφόρμες social media στον κόσμο"."Το Snapchat δίνει στους φιλάθλους έναν πρωτοποριακό τρόπο να απολαύσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να έρθουν σε επαφή με τους αγαπημένους τους αθλητές και ομάδες. Η Discovery έχει ήδη υπάρξει ένας σημαντικός συνεργάτης για εμάς, αν φέρουμε στο μυαλό μας τηνκαι την μεταφορά της στο Snapchat", δήλωσε ο, Αντιπρόεδρος Συνεργασιών για την Snap Inc. "Ανυπομονούμε να διευρύνουμε την συνεργασία μας, προκειμένου να προσφέρουμε στους χρήστες του Snapchat σε όλη την Ευρώπη την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες"., Εκτελεστικός Διευθυντής του τμήματος International Advertising Partnerships για Discovery και Eurosport, πρόσθεσε: "Δε θα μπορούσαμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι που θα είμαστε το 'Σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων' στο Snapchat στην Ευρώπη. Έτσι δίνουμε στους Ολυμπιακούς χορηγούς και συνεργάτες μας, αποκλειστική πρόσβαση σε κοινό που μόνο το Snapchat μπορεί να προσφέρει, σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις του 2018."Κατά μέσο όρο, 57 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν καθημερινά το Snapchat στην Ευρώπη και το 25% των χρηστών smartphone στη Μεγάλη Βρετανία μπαίνουν στην εφαρμογή καθημερινά. Η κοινότητα του Snapchat είναι ιδιαίτερα ενεργή, με τουλάχιστον 20 επισκέψεις ανα άτομο καθημερινά, και συνολική δημιουργία 3 δισεκατομμυρίων βίντεο με τη χρήση κάμερας. Κατά μέσο όρο παγκοσμίως ένας χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή 30 λεπτά την ημέρα, με τα άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών να ξεπερνούν τα 40 λεπτά.Οι δύο εταιρίες ανακοίνωσαν νωρίτερα φέτος τη συνεργασία τους στις Η.Π.Α., η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή μικρών βίντεο με προτεραιότητα σε κινητές συσκευές από την Discovery, για την πλατφόρμα Discover του Snapchat. Η πρεμιέρα της πρώτης συνεργασίας, "Shark Week on Snapchat" ήταν τον περασμένο Ιούλιο, προσελκύοντας συνολικά μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερους από 17 εκατομμύρια θεατές.Η Discovery Communications είναι η αποκλειστική κάτοχος των τηλεοπτικών και ψηφιακών δικαιωμάτων σε 50 χώρες και επικράτειες στην Ευρώπη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2018-2024.