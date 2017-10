Συνεργασία του Eurosport με την Bridgestone για την παρουσίαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Το Eurosport και η Bridgestone ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη μίας σπουδαίας συνεργασίας, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η Bridgestone, ως παγκόσμιος χορηγός της διοργάνωσης, ενισχύει την καμπάνια της, ‘Chase Your Dream, No Matter What’, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Bridgestone, ως χορηγός του Eurosport ενόψει της διοργάνωσης της PyeongChang 2018, αποκτά εξέχουσα θέση...

Ευρεία συμφωνία που προσφέρει στην κορυφαία κατασκευάστρια εταιρεία ελαστικών την καλύτερη δυνατή προβολή, μέσω της πλατφόρμας του Eurosport (τηλεόραση, ψηφιακή, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), στις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές αγορές.



Το Eurosport δίνει τη δυνατότητα στην Bridgestone να προσελκύσει περισσότερους φιλάθλους στην καμπάνια της με την ονομασία ‘Chase Your Dream, No Matter What’, στο περιθώριο των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων του 2018 στην PyeongChang.



Το Eurosport και η Bridgestone ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη μίας σπουδαίας συνεργασίας, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η Bridgestone, ως παγκόσμιος χορηγός της διοργάνωσης, ενισχύει την καμπάνια της, ‘Chase Your Dream, No Matter What’, σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Η Bridgestone, ως χορηγός του Eurosport ενόψει της διοργάνωσης της PyeongChang 2018, αποκτά εξέχουσα θέση σε όλες τις πλατφόρμες του Eurosport, από τους τηλεοπτικούς δέκτες, μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες, με σκοπό τη μέγιστη προβολή της στα εκατομμύρια φίλων των Ολυμπιακών Αγώνων σε 50 Ευρωπαϊκές αγορές.



Στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες οι εταιρίες έπρεπε να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με πολλαπλούς παρόχους περιεχομένου, ώστε να διαφημιστούν μεταξύ των φιλάθλων των Ολυμπιακών αγώνων στις αγορές της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των αγώνων στην PyeongChang 2018, το Eurosport θα δώσει στην Bridgestone μία καθοριστική και μοναδική ευκαιρία να διαφημίσει το όνομά της μεταξύ των φίλων της διοργάνωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.



“Παραδοσιακά το Eurosport φέρνει καινοτομίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε στιγμή αυτού του παγκόσμιου γεγονότος θα καλυφθεί από το Eurosport, το Eurosport Player και το Eurosport.com, με σκοπό να φέρει τους θεατές όσο γίνεται πιο κοντά από ποτέ στη δράση”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Discovery Networks International και του Eurosport, Jonathan Davies. “Είμαστε υπερήφανοι για τους καινοτόμους τρόπους που έχουμε δουλέψει μαζί με την Bridgestone, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως το όνομα της εταιρείας σε ένα από τα μεγαλύτερα, αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως το 2018, να έρθει πιο κοντά στους φίλους του αθλητισμού και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ήδη ξεχωριστή σχέση της Bridgestone με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.”



“Ως επίσημος συνεργάτης των Ολυμπιακών Αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, είμαστε ιδιαίτερα παθιασμένοι για τους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι αποτελούν τη γιορτή του πνεύματος, της προσπάθειας και των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας”, δήλωσε ο Εμπορικός Διευθυντής της Bridgestone, Thierry Jupsin. “Η χορηγική συνεργασία με το Eurosport αποτελεί τεράστιο εφόδιο για την εταιρία μας και θα βοηθήσει στην εξύψωση της συνεργασίας μας με το Ολυμπιακό Κίνημα και την ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα”.



Η διαφημιστική καμπάνια της Bridgestone, ‘Chase Your Dream, No Matter What’ απαρτίζεται από μία ομάδα πρεσβευτών οι οποίοι μέσα από εξαιρετική προσπάθεια θέλουν να εκπληρώσουν τα αθλητικά τους όνειρα και να πετύχουν τους στόχους τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η καμπάνια παρουσιάστηκε επίσημα αυτό το μήνα με διαφημιστικά σποτ στον τηλεοπτικό αέρα του Eurosport και το όνομα της Bridgestone εμφανίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος ‘The Hall of Fame’, σε εκπομπής που διαφημίζουν τη διοργάνωση της PyeongChang αλλά και σε ζωντανές μεταδόσεις αγώνων τόσο στο Eurosport όσο και στο Eurosport Player.



Η Bridgestone είναι μία από τις χορηγούς εταιρίες της ενότητας ‘Home of the Olympics’ και όλες οι ειδήσεις και τα αποτελέσματα που αφορούν τους αγώνες της PyeongChang στην ιστοσελίδα του Eurosport, στις εφαρμογές των κινητών και τάμπλετ, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα φέρουν τη σφραγίδα της Bridgestone. Στο πλαίσιο της καμπάνιας της στα χειμερινά σπορ, η Bridgestone έχει αναλάβει τη χορηγία της τηλεοπτικής κάλυψης του Eurosport των Παγκοσμίων Κυπέλλων Αλπικού Σκι και Άλματος με Σκι. Στη Γαλλία, όπου το Eurosport είναι ο επίσημος χορηγός επικοινωνίας των Ολυμπιακών Αγώνων ενόψει του Beijing 2022 και Paris 2024, δημιουργήθηκε, κατά παραγγελία, μία τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια που επισημαίνει τη σχέση της Bridgestone με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.