Ποδοσφαιρικά ντέρμπι από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Παιχνίδια που έχουν στο φόντο την κορυφή των LaLiga Santander και Serie A TIM περιλαμβάνει το πρόγραμμα της COSMOTE TV και αυτήν την Κυριακή 29/1. Η πρωτοπόρος στην Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθείται στενά από τη Σεβίλλη και έχει ανάγκη τη νίκη επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ (21.45, COSMOTE SPORT 2HD), ματς που ανήκει στο πρόγραμμα της 20ης ημέρας.

Στην Ιταλία, η Νάπολι θέλει να παραμείνει σε τροχιά τίτλου (είναι τρίτη με 44 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Γιουβέντους και τρεις από τη δεύτερη Ρόμα). Για να τα καταφέρει, πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Παλέρμο (21.45, COSMOTE SPORT 1HD), στην 22η αγωνιστική. Την ίδια ημέρα, στις 16.00, η “μεγάλη κυρία” αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σασουόλο (COSMOTE SPORT 1HD) και οι “τζαλορόσι” αγωνίζονται εναντίον της Σαμπντόρια (COSMOTE SPORT 5HD).



Όπως πάντα, πλούσιο είναι το μπασκετικό θέαμα που προσφέρουν τα κανάλια COSMOTE SPORT από την άλλη ακτή του Ατλαντικού. Μέσω του COSMOTE SPORT 4HD μεταφερόμαστε στο Σικάγο (Μπουλς-Χιτ, Σάββατο 28/1, 03.00), στο Γκόλντεν Στέιτ (Ουόριορς-ΛΑ Κλίπερς, Κυριακή 29/1, 03.30), στο Κλίβελαντ (Καβς-Θάντερ, Κυριακή 29/1, 22.30), αλλά και στο Ντάλας (Μαβς-Καβς, Τρίτη 31/1, 03.30).



Και το Final Four του ιταλικού κυπέλλου στο βόλεϊ, ανήκει στην COSMOTE TV. Το Del Monte Coppa Italia ξεκινά το Σάββατο 28/1, στις 16.30 (COSMOTE SPORT 8HD) με τον αγώνα της πρωτοπόρου της ιταλικής λίγκα, Tσιβιτανόβα εναντίον της Πιατσέντσα, στην οποία αγωνίζεται ο Γιώργος Τζιουμάκας. Στις 19.00 παρακολουθούμε τον δεύτερο ημιτελικό, μεταξύ της τρίτης στην Ευρώπη, Τρεντίνο και της Μόντενα, νταμπλούχου Ιταλίας. Το τρόπαιο κρίνεται την Κυριακή 29/1, στις 18.30.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Κυριακή 29/1 στις 21:00 τη δραματική ταινία Το Κορίτσι από τη Δανία με τους βραβευμένους με Όσκαρ Έντι Ρεντμέιν και Αλίσια Βικάντερ (COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday blockbuster), ενώ στο ίδιο κανάλι ξεχωρίζουν το δράμα γαλλοβελγικής παραγωγής Λευκοί Ιππότες του Γιοακίμ Λαφός (Πέμπτη 26/1,21:00 ζώνη Red Carpet Premiers), η περιπέτεια Maximum Ride την Παρασκευή 27/1 (21.00) και το αστυνομικό Νύχτες στο Μανχάταν (Manhattan Night) με τον βραβευμένο με Όσκαρ Έντριεν Μπρόντι (Δευτέρα 30/1, 21.00 ζώνη Action) – όλα σε Α’ προβολή.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρεμιέρα του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Έντουαρντ Σνόουντεν: Citizenfour της Λόρα Πόιτρας την Παρασκευή 27/1 στις 22.00 (ζώνη Doc O’ Clock), που αποτέλεσε την αρχή μεγάλων αποκαλύψεων από τον τότε υπάλληλο της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NSA) Έντουαρντ Σνόουντεν σε δημοσιογράφους, σχετικά με την διαδικτυακή παρακολούθηση εκατομμυρίων κατοίκων ανά τον πλανήτη, η πρεμιέρα της κωμωδίας Οι αδελφούλες (Sisters) με το ξεκαρδιστικό δίδυμο Τίνα Φέι και Έιμι Πόελερ (Σάββατο 28/1, 22.00), αλλά και η συνέχεια του αφιερώματος στον εξαιρετικό Στίβεν Σπίλμπεργκ με το υποψήφιο για 5 Όσκαρ θρίλερ, Μόναχο με τους Έρικ Μπάνα και Ντάνιελ Κρεγκ (Τρίτη 31/1, 22.00).



Θα κάνει ξανά την έκπληξη η Χοφενχάιμ;



Η συναρπαστική χρονιά στη Bundesliga συνεχίζεται με ένα μεγάλο ντέρμπι, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής. Η δεύτερη Λειψία του Κυριάκου Παπαδόπουλου, υποδέχεται τη μόνη αήττητη, Χοφενχάιμ που μετρά έως τώρα 7 νίκες και 10 ισοπαλίες! Το Σάββατο 28/1, στις 16.30, συντονιζόμαστε στο COSMOTE SPORT 4HD, για να παρακολουθήσουμε αν οι γηπεδούχοι θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την πρώτη Μπάγερν Μονάχου ή αν η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν θα τους σταματήσει.



Η ευκαιρία της Σεβίλλης



H Σεβίλλη έχει σκοράρει 17 γκολ, στα πέντε τελευταία παιχνίδια και βρίσκεται στη σκιά της Ρεάλ Μαδρίτης, στη βαθμολογία της LaLiga Santander. Για την 20η αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κυριακή 29/1, στις 17.15 την Εσπανιόλ (COSMOTE SPORT 2HD). Αν συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, θα έχει τη δυνατότητα να “καθίσει” στην κορυφή της κατάταξης, έστω και για λίγο, καθώς η “βασίλισσα” αγωνίζεται στις 21.45. Εάν οι “μερένγκες” ηττηθούν στην έδρα τους, οι “ροχιμπλάνκος” θα γίνουν οι οδηγοί του ισπανικού πρωταθλήματος.



Ο “θάνατος” σου, η “ζωή” μου



Δυο εκ των κορυφαίων ομάδων μπάσκετ της Ισπανίας και της Ευρώπης, συναντώνται στο ίδιο γήπεδο και οι συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT θα παρακολουθήσουν την Κυριακή 29/1, στις 19.30, στο COSMOTE SPORT 7HD, τη συνάντηση της Μπασκόνια με την Μπαρτσελόνα, για την 19η αγωνιστική της ACB Liga Endesa. Η ομάδα των Μπαρτζώκα, Περπέρογλου και Βεζένκοφ θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος, ώστε να απειλήσει την πρωτοπόρο Ρεάλ.



Η αγωνία κορυφώνεται



Μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής στην Premier League τα δεδομένα θα αλλάξουν και τα αποτελέσματα αναμένονται καθοριστικά στο παιχνίδι του τίτλου στην Αγγλία. Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Τσέλσι, την Τρίτη 31/1, στις 22.00 (COSMOTE SPORT 1HD), μετά το 1-2 που είχε πανηγυρίσει τον Σεπτέμβριο, στον πρώτο γύρο της λίγκας, στο “Stamford Bridge”, επί των “Μπλε”. Έκτοτε, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχει υποστεί μόλις άλλες δυο ήττες και έχει τον πρώτο λόγο, ως προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι “Κόκκινοι” έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν κατακόρυφα το ενδιαφέρον, ώστε να μειωθεί η απόσταση από τη δεύτερη Άρσεναλ (-8 από την Τσέλσι), την τρίτη Τότεναμ (-9) και την τέταρτη Λίβερπουλ (-10).



Australian Open



Σε ζωντανή μετάδοση από το εντυπωσιακό Melbourne Park τα μεγαλύτερα αστέρια του τένις θα διασταυρώσουν τις ρακέτες τους και το θέαμα θα είναι σίγουρα εντυπωσιακό στους μεγάλους τελικούς γυναικών και ανδρών (Eurosport 1 HD, Σάββατο 28 & Κυριακή 29/1).









Το Κορίτσι από τη Δανία



Η αναπαράσταση ενός θηλυκού μοντέλου για χάρη της ζωγράφου γυναίκας του, ήταν η αρχή της ανακάλυψης της πραγματικής ταυτότητάς του Άιναρ Βέγκενερ, γεγονός που τον οδήγησε στο να γίνει ένας από τους πρώτους διεμφυλικούς που προχώρησαν σε αλλαγή φύλου, στην Κοπεγχάγη της δεκαετίας του 1920. Το βασισμένο σε αληθινή ιστορία δράμα του βραβευμένου με Όσκαρ Τομ Χούπερ (Ο Λόγος του Βασιλιά) χάρισε το «χρυσό αγαλματίδιο» Α’ γυναικείου ρόλου στην Αλίσια Βικάντερ και μια ακόμα υποψηφιότητα στον Έντι Ρεντμέιν (Κυριακή 29/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday blockbuster).



Fortitude 2ος κύκλος – Πρεμιέρα



Η δημοφιλής σειρά αγγλικής παραγωγής έρχεται στο COSMOTE CINEMA 4HD, ταυτόχρονα με την προβολή της στο Η. Βασίλειο, την Παρασκευή 27/1 στις 23.00. Ο 2ος κύκλος της σειράς επιστρέφει με έναν ακόμα φόνο που έρχεται να ταράξει την ηρεμία των κατοίκων στην κωμόπολη Fortitude. Ανάμεσα στο καστ θα βρίσκεται στον νέο κύκλο και ο Ντένις Κουέιντ.



Έντουαρντ Σνόουντεν: Citizenfour



Το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ της Λόρα Πόιτρας, έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 27/1. Μέσα από αυτό, γινόμαστε μάρτυρες της συνάντησης του τότε υπάλληλου της Αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NSA) Έντουαρντ Σνόουντεν με δημοσιογράφους, τη στιγμή που τους παραχωρεί μια σειρά από απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν την παρακολούθηση εκατομμυρίων κατοίκων ανά τον πλανήτη, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χονγκ Κονγκ (COSMOTE CINEMA 2HD, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock).



X-Men: Απόκαλιψ



Το blockbuster της Marvel X-Men: Απόκαλιψ έρχεται στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA On Demand και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα all star καστ ηθοποιών (Χιου Τζάκμαν, Τζέιμς Μάκαβοϊ, Τζένιφερ Λόρενς, Μάικλ Φασμπέντερ) να μάχονται εναντίον του πρώτου μεταλλαγμένου που απειλεί την ανθρωπότητα με αφανισμό (Δευτέρα 30/1).





Mission Critical: Sea Of Hope: America’s Underwater Treasures



Η θρυλική εξερευνήτρια των ωκεανών Sylvia Earle, ο γνωστός φωτογράφος υποβρύχιων λήψεων του National Geographic, Brian Skerry, ο συγγραφέας Max Kennedy και μια ομάδα έφηβων δυτών μεγάλων βαθών, συμμετέχουν σε μια αποστολή διάρκειας ενός έτους. Σκοπός τους είναι με τη βοήθεια της επιστήμης και της φωτογραφίας, να εμπνεύσουν τον πρώην πλανητάρχη Μπαράκ Ομπάμα, ώστε να δημιουργήσει νέα οικολογικά πάρκα που θα προστατεύουν σημαντικά οικοσυστήματα στην άγνωστη άγρια υποθαλάσσια φύση της Αμερικής (Nat Geo Wild HD, Σάββατο 28/1, 19.00).