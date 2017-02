Πρεμιέρα για το «24: Legacy» στο FOX

Το «24: Legacy», κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 21:50, με τα δυο πρώτα επεισόδια back-to-back, αποκλειστικά στο FOX, λιγότερο από 24 ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική. Η νέα δημιουργία των βραβευμένων με Emmy παραγωγών Howard Gordon (Homeland, 24: Live Another Day), Brian Grazer (24, A Beautiful Mind), των σεναριογράφων ...

Το «24: Legacy», κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 21:50, με τα δυο πρώτα επεισόδια back-to-back, αποκλειστικά στο FOX, λιγότερο από 24 ώρες μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική. Η νέα δημιουργία των βραβευμένων με Emmy παραγωγών Howard Gordon (Homeland, 24: Live Another Day), Brian Grazer (24, A Beautiful Mind), των σεναριογράφων και παραγωγών Manny Coto και Evan Katz (24), το σκηνοθέτη και παραγωγό Stephen Hopkins (24) και τον πρωταγωνιστή στην αρχική σειρά Kiefer Sutherland σε ρόλο παραγωγού, επιστρέφει φέρνοντας μαζί τη νέα γενιά της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται αποκλειστικά στο FOX λιγότερο από 24 ώρες μετά την επίσημη πρώτη προβολή τους στις ΗΠΑ. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και Cyta Τηλεόρασης.



Στη νέα σειρά «24: Legacy», παρακολουθούμε έναν γεμάτο ένταση αγώνα ενάντια στο χρόνο για την αποτροπή μιας τραγικής τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικάνικο έδαφος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αφήγησης, σε πραγματικό χρόνο, που απογείωσε και το κλασσικό πλέον «24». Πριν από 6 μήνες στην Υεμένη, μια επίλεκτη ομάδα Αμερικανών στρατιωτών με αρχηγό τον λοχία Eric Carter (Corey Hawkins – Straight Outta Compton) σκότωσε τον τρομοκράτη Sheik Ibrahim Bin-Khalid. Αμέσως μετά, οι οπαδοί του Bin-Khalid κήρυξαν νόμο fatwah για την θανατική ποινή του Carter, της ομάδας του και των οικογενειών τους, κάτι που τους ανάγκασε να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, ενώ μια πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου του Carter τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα έχει αποκαλυφθεί.



Για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, ο Carter επιστρατεύει την Rebecca Ingram (Miranda Otto – Homeland), μια πανέξυπνη και φιλόδοξη πράκτορα που άφησε τη θέση της διευθύντριας της Αντιτρομοκρατικής για να στηρίξει τον σύζυγό της, τον Γερουσιαστή John Donovan (Βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Jimmy Smits – NYPD Blue, The West Wing) στην προεκλογική εκστρατεία του για Πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από δεκαετίες γεμάτες άγρυπνες νύχτες και χαμένες επετείους έχει φθάσει πλέον στην κορυφή. Ο Λευκός Οίκος είναι πλέον πολύ κοντά, θα μπορέσει όμως να αποδεχτεί τον νέο της ρόλο ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ; Ή μήπως η δίψα της για δράση την επαναφέρει στο παιχνίδι; Μαζί, σε αυτή τη γρήγορη, συναρπαστική κούρσα, ο Carter και η Ingram αποκαλύπτουν ένα άψογα οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο που θα τους αναγκάσει να αναρωτηθούν ποιον μπορούν να εμπιστευθούν.



Η νέα σειρά «24: Legacy» κάνει πρεμιέρα στο FOX την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 21:50 με τα δυο πρώτα επεισόδια back-to-back.