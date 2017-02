Φαγητά για όλη την οικογένεια στο νέο "Jamie’s superfood family classics"

‘Ένα νέο pop up κανάλι αφιερωμένο στη μεγάλη μπασκετική γιορτή του All Star Weekend, ετοιμάζει η COSMOTE TV. Το νέο κανάλι θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές της, ανεξαρτήτως του πακέτου συνδρομής που διαθέτουν. Το κανάλι, που θα φέρει το όνομα -σιδηρόδρομος “COSMOTE SPORT NBA ALL STAR 2017” θα μας κρατήσει συντροφιά για το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου.