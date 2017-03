Το "Moonlight", το "Manchester by the Sea" και 22 Οσκαρικές ταινίες σε Α΄ προβολή στην COSMOTE TV

Τις ταινίες που ξεχώρισαν στην απονομή των 89 ων βραβείων OSCAR, όπως το Moonlight , που έφυγε με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τα OSCAR Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Ανδρικού Ρόλου (Μαχερσάλα Αλί), και το Manchester by the Sea που τιμήθηκε με OSCAR Πρωτότυπου Σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Κέισι Άφλεκ, φέρνουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή τα κανάλια COSMOTE CINEMA ...

Τις ταινίες που ξεχώρισαν στην απονομή των 89ων βραβείων OSCAR, όπως το Moonlight, που έφυγε με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τα OSCAR Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Ανδρικού Ρόλου (Μαχερσάλα Αλί), και το Manchester by the Sea που τιμήθηκε με OSCAR Πρωτότυπου Σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Κέισι Άφλεκ, φέρνουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή τα κανάλια COSMOTE CINEMA της COSMOTE TV, που μετέδωσε σε αποκλειστικότητα την λαμπερή τελετή. Το δραματικό Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον, που χάρισε στην Βαϊόλα Ντέιβις το OSCAR Β’ Γυναικείου Ρόλου, το εξαιρετικό δράμα από το Ιράν The Salesman,νικητήςστην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, και τα βραβευμένα Zootopia (Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων) και The Jungle Book (Καλύτερα Οπτικά Εφέ), επίσης προβάλλονται στην COSMOTE TV, που συνολικά φιλοξενεί 24 από τις βραβευμένες και υποψήφιες ταινίες των φετινών OSCAR.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε Α’ προβολή και άλλες ταινίες που ξεχώρισαν στην φετινή οσκαρική κούρσα και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, όπως η υποψήφια στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Σάνον ταινία του Τομ Φορντ Nocturnal Animals, το σκοτεινό Elle του Πολ Βερχόφεν, με την υποψήφια για το OSCAR Α’ Γυναικείου Ρόλου Ιζαμπέλ Ιπέρ, το Loving με την υποψήφια στην ίδια κατηγορία Ρουθ Νέγκα, το Florence Foster Jenkins με την υποψήφια Μέριλ Στριπ (η 20η υποψηφιότητα για την ηθοποιό, που μετρά και 3 OSCAR), αλλά και το βιογραφικό Jackie που είχε συνολικά 3 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων μία για την Νάταλι Πόρτμαν. Πρεμιέρα στην COSMOTE TV θα κάνουν και οι υποψήφιες ταινίες στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Tanna (Αυστραλία) και Toni Erdmann (Γερμανία), καθώς και στην κατηγορία Καλύτερου Animation, The Red Turtle, Βαϊάνα (Moana) και Kubo and the Two Strings.

Τα κανάλια COSMOTE CINEMA θα φιλοξενήσουν επίσης σε πρώτη προβολή το πολυβραβευμένο Fire at Sea για το τραγικό ναυάγιο στην Λαμπεντούζα (υποψήφιο για OSCAR Καλύτερου Ντοκιμαντέρ), το νέο-γουέστερν Hell or High Water (υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο και Μοντάζ) και μαζί τα: Allied (Ενδυματολογία), Star Trek: Beyond (Μέικ Απ & Κομμώσεις), Doctor Strange (Οπτικά Εφέ), Hail, Caesar! (Καλλιτεχνική Διεύθυνση), και 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi ( Ηχητικό Μιξάζ).

Αξίζει να σημειωθεί πως πρεμιέρα έκανε στην COSMOTE TV λίγες ώρες πριν από την μεγάλη απονομή και το 4.1 Miles της Δάφνης Ματζιαράκη, με θέμα τις ροές προσφύγων στην Ελλάδα, (υποψήφιο για βραβείο OSCAR στην κατηγορία καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους).

Η COSMOTE TV αποτελεί για τα επόμενα τρία χρόνια τον μοναδικό προορισμό για τα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.