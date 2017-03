ΑΕΚ - Ολυμπιακός στο μπάσκετ & Γιουβέντους - Μίλαν στο ποδόσφαιρο αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για το προσεχές τριήμερο, με παιχνίδια και διοργανώσεις για όλους τους φαν των σπορ. Ξεκινώντας από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, το Σάββατο 11/3, στις 16.00, βρίσκουμε στο COSMOTE SPORT 3HD, τη συνάντηση Χέρτα-Ντόρτμουντ για την 24η αγωνιστική ...

Το πρόγραμμα της Κυριακής 12/3, περιλαμβάνει το Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο (13.00, COSMOTE SPORT 2HD), για την 27η ημέρα της LaLiga Santander, ευρύτερα γνωστό ως ντέρμπι της Βασκονίας. Στις 16.00, στο COSMOTE SPORT 7HD θα δούμε το Ίντερ-Αταλάντα, παιχνίδι που επίσης, έχει στο φόντο το UEFA Champions League. Οι “νερατζούρι” καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της εκπληκτικής, φέτος Αταλάντα, η οποία προ ημερών έφυγε με το “διπλό” από τη Νάπολι και βρέθηκε πάνω από την Ίντερ, στη βαθμολογία.



Στις 18.00, θα δοθεί η σέντρα του Λίβερπουλ-Μπέρνλι (18.00, COSMOTE SPORT 1HD), με την ομάδα του Κλοπ να έχει τη μοναδική ευκαιρία για ψυχολογικό «ανέβασμα», μετά το 3-1 επί της Άρσεναλ και πριν την εκτός έδρας συνάντηση με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η 28η αγωνιστική της Serie A TIM ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 1HD) με το Λάτσιο-Τορίνο. Οι “μπιανκοσελέστι” εντοπίζονται στην τέταρτη θέση της κατάταξης και υποδέχονται τον πρώτο σκόρερ της Ιταλίας, Αντρέα Μπελότι.



Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα νιώσουν την αδρεναλίνη να «χτυπά κόκκινο», καθώς την Κυριακή 12/3, στις 20.00 (COSMOTE SPORT 5HD) θα ξεκινήσει ο αγώνας Derramadero Power Stage, για το πρωτάθλημα του WRC. Οι οδηγοί θα φτάσουν στο υψηλότερο σημείο της σεζόν, (2.737 μέτρα), διασχίζοντας δυο βουνά στο Μεξικό. Στις 21.30, θα δοθεί η εκκίνηση του Las Vegas Kobalt 400, του μοναδικού αγώνα που υπάρχει στο πρόγραμμα του NASCAR και αντί τροπαίου απονέμεται ζώνη πρωταθλητή.



Το Σάββατο 11/3, (18.30, COSMOTE SPORT 8HD) θα παρακολουθήσουμε έναν εκ των κορυφαίων αγώνων του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Στο πλαίσιο λοιπόν, του VELUX EHF Champions League, θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και φιναλίστ του περυσινού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Βέσμπρεμ με την πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014 και πρωτοπόρο της γερμανικής λίγκας, Φλένσμπουργκ.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα απολαύσουν σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 1HD, το υποψήφιο για OSCAR® Florence: Φάλτσο Σοπράνο, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, με τη μοναδική Μέριλ Στριπ, πλαισιωμένη από τους Χιου Γκραντ και Σάιμον Χέλμπεργκ (Κυριακή 12/3, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday Blockbuster), αλλά και την κομεντί γαλλικής παραγωγής, Le talent de mes amis (Πέμπτη 9/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζουν επίσης σε Α’ προβολή το αστυνομικό θρίλερ, Επίδοξος Μαφιόζος (The Wannabe) (Παρασκευή 10/3, 22.00), το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, κωμικό δράμα, Είσαι Και Άσχημος του Μαρκ Νούναν (Τετάρτη 15/3, 22.00, ζώνη Ladies First), αλλά και η γαλλική κομεντί Θέλεις Ή Δεν Θέλεις της Τονί Κολέτ με τη Σοφί Μαρσό και τον Πατρίκ Μπρουέλ. Στο ίδιο κανάλι, δεν χάνουμε τη συνέχεια του αφιερώματος Actors behind the Camera, για τους σταρ της μεγάλης οθόνης που μπήκαν στον ρόλο του σκηνοθέτη, με την αισθηματική Καλοκαιρινή Βροχή, την οποία σκηνοθέτησε ο Αντόνιο Μπαντέρας (Τρίτη 14/3, 22.00).



Στο FOX, επικεντρωνόμαστε στην νέα σειρά του δημιουργού μεγάλων επιτυχιών Ράιαν Μέρφι (Glee, American Horror Story, Scream Queens), Feud: Bette and Joan, με ένα cast που συγκεντρώνει τα βλέμματα (Τζέσικα Λάνγκ, Σούζαν Σάραντον, Κάθι Μπέιτς, Στάνλει Τούτσι και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς (Κυριακή 12/3, 21.00).



Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA On Demand, μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η ταινία Σνόουντεν, του βραβευμένου με OSCAR, Όλιβερ Στόουν (Δευτέρα 13/3).





Ιταλικό Ντέρμπι



Η COSMOTE TV προσφέρει αυτήν την Παρασκευή (10/3) στους συνδρομητές της το μεγαλύτερο παιχνίδι στην Ιταλία. Η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μίλαν, για την 28η αγωνιστική της Serie A TIM (21.45, COSMOTE SPORT 3HD), μια εβδομάδα μετά την απώλεια βαθμών στην έδρα της Ουντινέζε. Οι παίκτες του Αλέγκρι θέλουν να αυξήσουν περισσότερο τη διαφορά, με τους “ροσονέρι” να μετρούν ήδη δυο νίκες φέτος, επί των πρωτοπόρων της βαθμολογίας.



Κλασικά μπασκετικά ντέρμπι



Στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα, συντονιζόμαστε μέσω του COSMOTE SPORT 4HD, με τη Μινεσότα (Σάββατο 11/3, 03.00, Γουλβς-Ουόριορς), το Ντιτρόιτ (Κυριακή 12/3, 00.00, Πίστοντς-Νικς), το Σαν Αντόνιο (03.30, Σπερς-Ουόριορς), τη Βοστώνη (21.30, Σέλτικς-Μπουλς) και την Ιντιάνα (Δευτέρα 13/3, 00.00, Πέισερς-Χιτ). Την Κυριακή 12/3, στις 15.00, θα μεταδοθεί το Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε, για την τουρκική λίγκα (COSMOTE SPORT 6HD), ενώ στις 19.00, υπάρχει το “Clásico” (Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα) της ACB Liga Endesa (COSMOTE SPORT 7HD).







Το Indian Wells στις οθόνες μας



Το πρώτο τουρνουά που ανήκει στο πρόγραμμα του ATP World Tour Masters 1000, είναι το BNP Paribas Open και θα το δούμε ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD στα κανάλια COSMOTE SPORT. Η δημοφιλής διοργάνωση τένις, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας κατάταξης, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9/3, στις 21.00. Στο COSMOTE SPORT 6HD, θα παρακολουθήσουμε όλους τους αγώνες του κυρίως ταμπλό. Οι προημιτελικοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16/3, οι ημιτελικοί το Σάββατο 18/3 και ο τελικός την Κυριακή 19/3, στις 22.00.



ΑΕΚ-Ολυμπιακός μόνο στην COSMOTE TV



Η 21η αγωνιστική της stoiximan.gr Basket League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13/3, με την επίσκεψη του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, για να συναντήσει την -αήττητη στην έδρα της- ΑΕΚ (19.00). Από τις 18.00, μπορούμε να συντονιστούμε με το COSMOTE SPORT 4HD για την Pre Game εκπομπή, και να παρακολουθήσουμε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Μετά την κόρνα της λήξης, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αποκλειστικά στην κάμερα της COSMOΤE TV.







Florence: Φάλτσο Σοπράνο



Η πλούσια Νεοϋορκέζα κληρονόμος, Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς (Μέριλ Στριπ) πιστεύει πως είναι μια εκπληκτική σοπράνο, παρόλο που δεν διαθέτει καθόλου ταλέντο. Δωροδοκώντας τους πάντες, ο σύζυγος και ατζέντης της (Χιου Γκραντ), καταφέρνει να της συντηρεί την πεποίθηση, μέχρι που εκείνη αποφασίζει να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Κάρνεγκι Χολ (Κυριακή 12/3, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Sunday Blockbuster).



Είσαι και Άσχημος



Ένας πρώην κατάδικος (Έιντεν Γκίλεν - Game Of Thrones), αποφυλακίζεται πρόωρα για να σταθεί στο πλευρό της έφηβης ανιψιάς του (Λόρεν Κινσέλα), που μόλις έχασε τη μητέρα της. Οι δυο τους εγκαθίστανται σ' ένα τροχόσπιτο στην ιρλανδική επαρχία και καθώς γνωρίζει ο ένας τον άλλον καλύτερα, αναπτύσσουν μια σχέση με πολλές εντάσεις. H ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου, ενώ βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας (Τετάρτη 15/3, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).



Feud: Bette and Joan – Νέα Σειρά



Η νέα σειρά του FOX “Feud: Bette and Joan”, αφηγείται την μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στην Joan Crawford (Τζέσικα Λάνγκ) και την Bette Davis (Σούζαν Σάραντον). Η σειρά μας μεταφέρει στα παρασκήνια των γυρισμάτων του θρίλερ “What Ever Happened to Baby Jane?” και προβάλλει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και το σεξισμό που υπέμειναν, ενώ προσπαθούσαν να διατηρήσουν την επιτυχία και τη δόξα στη λήξη της καριέρας τους (Κυριακή 12/3, 21.00).



Επίδοξος Μαφιόζος



Ένας νεαρός από το Μπρονξ αποφασίζει να εισχωρήσει στον κόσμο της Μαφίας και αναλαμβάνει να 'στήσει' τη δίκη του γκάγκστερ, Τζον Γκότι, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στο αστυνομικό θρίλερ πρωταγωνιστούν ο Μάικλ Ιμπεριόλι και η βραβευμένη με OSCAR Πατρίσια Αρκέτ (Παρασκευή 10/3, COSMOTE CINEMA 2HD, 22.00).



Survive The Wild – Νέα Σειρά



Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Nat Geo Wild HD, έρχεται την Τετάρτη 15/3, στις 19:00, και ξετυλίγει τη μάχη των ζώων για τον έλεγχο των εδαφών, του φαγητού και την προσπάθειά τους να γίνουν κυρίαρχοι στο ζωικό βασίλειο.



Star Wars Rebels



Ο αγώνας ενάντια στην Αυτοκρατορία συνεχίζεται. Καθώς οι δυνάμεις της εξαπλώνονται, τα μέλη του πληρώματος ενός αστρόπλοιου είναι ανάμεσα στους λίγους εκλεκτούς που θα προσπαθήσουν να αντισταθούν στη σκοτεινή κυριαρχία της. Η κατάσταση παίρνει θανάσιμη τροπή, όταν ο Νταρθ Βέιντερ κάνει την εμφάνισή του στον Λόθαλ (Σάββατο 11/3, 09:50, Disney XD).