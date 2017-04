Νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA Fast & Furious HD στην COSMOTE TV

Το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA Fast & Furious HD, αποκλειστικά αφιερωμένο στην blockbuster σειρά ταινιών της Universal, The Fast & the Furious, έρχεται το Σάββατο 8 Απριλίου στην COSMOTE TV, ενόψει της πρεμιέρας της 8ης συνέχειας, Μαχητές των Δρόμων 8, στις 13 Απριλίου.

Το κανάλι, που θα μείνει στον αέρα μέχρι την Κυριακή 23 Απριλίου, θα προβάλει και τις 7 ταινίες του franchise, από την πρώτη ταινία του 2001 με τους Βιν Ντίζελ, Πολ Γουόκερ και Μισέλ Ροντρίγκεζ, μέχρι το Furious Seven του 2015, που ήταν και η τελευταία ταινία με τη συμμετοχή του αδικοχαμένου Πολ Γουόκερ. Επίσης, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία μικρού μήκους Los Bandoleros, σε σκηνοθεσία Βιν Ντίζελ, με τον ίδιο και την Μισέλ Ροντρίγκεζ, το οποίο είναι prequel του Fast and Furious. Μαζί με τις ταινίες, το πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA Fast & Furious HD θα προβάλει τα επίσημα τρέιλερ των ταινιών, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, υλικό από τα παρασκήνια και από τα γυρίσματα.



Στην πολυαναμενόμενη 8η ταινία, Μαχητές των Δρόμων 8 (The Fate of the Furious), που θα βγει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Απριλίου, οι φαν θα απολαύσουν, μεταξύ άλλων, το ανανεωμένο καστ της ταινίας, στο οποίο προστίθενται η Σαρλίζ Θέρον, η Έλεν Μίρεν, ο Κερτ Ράσελ και ο γιος του Κλιντ Ίστγουντ, Σκοτ.



Η COSMOTE TV, έχει εξασφαλίσει για τους συνδρομητές της τα αποκλειστικά δικαιώματα Α΄ τηλεοπτικής προβολής της ταινίας, στα κανάλια COSMOTE CINEMA.



To κανάλι COSMOTE Cinema Fast and Furious HD θα είναι διαθέσιμο στα πακέτα Cinema και Full της COSMOTE TV (θέση 200). Επίσης, είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία COSMOTE TV GO.