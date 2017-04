Η COSMOTE TV στον ρυθμό των ντέρμπι Ρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης & Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ

Οι εμβόλιμες αγωνιστικές στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καθώς και η έντονη δράση σε Formula 1 και MotoGP κάνουν αυτή την εβδομάδα, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για τους συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT. Σήμερα, Τρίτη 4/4, θα παρακολουθήσουμε τη δοκιμασία της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της τρίτης στην κατάταξη...

Οι εμβόλιμες αγωνιστικές στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καθώς και η έντονη δράση σε Formula 1 και MotoGP κάνουν αυτή την εβδομάδα, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για τους συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT.



Σήμερα, Τρίτη 4/4, θα παρακολουθήσουμε τη δοκιμασία της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της τρίτης στην κατάταξη, Χοφενχάιμ (21.00, COSMOTE SPORT 3HD), τη μεγάλη μάχη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον, με φόντο την τέταρτη θέση της Αγγλίας, για το UEFA Champions League (22.00, COSMOTE SPORT 1HD) και το Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22.30, COSMOTE SPORT 2HD). Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή πρόκριση, ενώ οι γηπεδούχοι ενδιαφέρονται να μείνουν στην κορυφή της Ισπανίας, μακριά από τους «διώκτες» τους.



Η Τετάρτη 5/4 περιλαμβάνει τη συνάντηση της δεύτερης στη LaLiga Santander Μπαρτσελόνα, με την τέταρτη Σεβίλη (20.30, COSMOTE SPORT 2HD). Και οι δύο ομάδες, ενδιαφέρονται να “ρίξουν” τη “βασίλισσα” από την πρώτη θέση. Στις 22.00 θα ξεκινήσει στο COSMOTE SPORT 1HD το Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι. Η πρωτοπόρος της Premier League δεν έχει το περιθώριο δεύτερης διαδοχικής ήττας και καλείται να βρει τον τρόπο να σταματήσει την ομάδα του Γκουαρδιόλα που θέλει να παραμείνει σε τροχιά UEFA Champions League.



Το θέαμα θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο, με παιχνίδια που καθηλώνουν, καθώς αναμένεται να διαμορφώσουν εξελίξεις, σε LaLiga Santander, Bundesliga, Serie A TIM και Premier League. Για το Σάββατο 8/4, το επιτελείο των καναλιών COSMOTE SPORT έχει ετοιμάσει ειδικές εκπομπές, ενώ την Κυριακή 9/4, μεταξύ των πολλών επιλογών μας θα είναι και το Λάτσιο-Νάπολι, για την 31η αγωνιστική της ιταλικής λίγκας. Μεταξύ των ομάδων υπάρχουν τρεις βαθμοί να τους χωρίζουν και ο στόχος της τρίτης θέσης, που οδηγεί στο UEFA Champions League.



Για την 25η ημέρα της Stoiximan.gr Basket League, θα παρακολουθήσουμε live και αποκλειστικά το ΑΕΚ-Κολοσσός (Σάββατο 8/4, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD). Tη Δευτέρα 10/4, στις 19.30 θα ξεκινήσει στο COSMOTE SPORT 8HD τον αγώνα της Καρσίγιακα, που ακόμα δεν έχει διασφαλίσει την παρουσία στα playoffs, με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, που μοιράζεται την κορυφή με τη Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές, για την Spor Toto Basketball Super League.



Στην Formula 1, οι “πιλότοι” θα ταξιδέψουν στην Κίνα και οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 7/4, 04.50) έως και τον αγώνα της Κυριακής 9/4 (08.45), στο COSMOTE SPORT 5HD. Στο MotoGP, η σεζόν συνεχίζεται στην Αργεντινή, στο σιρκουί “Termas de Rio Hondo”. Από την Παρασκευή 7/4, συντονιζόμαστε στις 14.55, στο COSMOTE SPORT 5HD για τις ελεύθερες δοκιμές, το Σάββατο 8/4 στις 20.05 για τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή 9/4, στις 22.00 για τον αγώνα στο σιρκουί “Termas de Rio Hondo”.



Στα κινηματογραφικά κανάλια, ξεχωρίζουν σε Α’ προβολή, το βραβευμένο στο φεστιβαλ του Βερολίνου, 600 Μίλια (600 Miles), του ταλαντούχου Μεξικανού, Γκαμπριέλ Ριπστάιν (Τετάρτη 5/4, 21:00, COSMOTE CINEMA 1HD) και το βασισμένο στο μυθιστόρημα του Γκαμπριέλ Σεβαλιέ, πολεμικό δράμα, Με Φόβο (La Peur) (Παρασκευή 7/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD). Στο ίδιο κανάλι, δεν χάνουμε την Πέμπτη 6/4, στις 21.00 (ζώνη Red Carpet Premiers), τη δραματική ταινία του Σάιμον Στόουν, Η Κόρη, που βασίζεται στο θεατρικό έργο “Η Αγριόπαπια” του Ερρίκου Ίψεν. Την Κυριακή 9/4, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας, Η Χώρα Του Αύριο (Tomorrowland), του βραβευμένου με OSCAR® σκηνοθέτη, Μπραντ Μπερντ (Οι Απίθανοι, Ο Ρατατούης), με τους Τζορτζ Κλούνει και Χιου Λόρι (ζώνη Sunday Blockbuster).



Στο FOX Life, έρχεται σε Α’ προβολή την Παρασκευή 7/4, η κωμική σειρά, The Mick, γυρισμένη μόνο με μία κάμερα. Η σειρά, ακολουθεί την Mickey, μια ανεξάρτητη γυναίκα, που ξαφνικά αναγκάζεται να αναλάβει τον ρόλο της μητέρας απέναντι στα ανίψια της, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι τώρα ζωή της. Το The Mick, έχει ήδη ανανεωθεί για 2η σεζόν (21.25).



Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, ξεχωρίζει η υποψήφια για OSCAR ® δραματική ταινία του Τομ Φορντ, Νυκτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals) με τους Έιμι Άνταμς και Τζέικ Τζίλενχαλ (Τετάρτη 5/4).