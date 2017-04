Η προημιτελική φάση του UEFA Europa League αποκλειστικά στην COSMOTE TV

H Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αθλητική δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Formula 1 και τένις και οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν, μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT. Σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο, το UEFA Europa League μπαίνει στην προημιτελική φάση και οκτώ ομάδες διαγωνίζονται για την κορυφή της διοργάνωσης...

H Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη από αθλητική δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Formula 1 και τένις και οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν, μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT.



Σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο, το UEFA Europa League μπαίνει στην προημιτελική φάση και οκτώ ομάδες διαγωνίζονται για την κορυφή της διοργάνωσης, που δίνει "θέση" στο UEFA Champions League. Την Μ. Πέμπτη 13/4, στις 22.05, θα βρούμε στο πρόγραμμα τα ματς Άντερλεχτ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (COSMOTE SPORT 2HD), Λιόν-Μπεσίκτας (COSMOTE SPORT 5HD), Άγιαξ-Σάλκε (COSMOTE SPORT 7HD) και Θέλτα-Γκενκ (COSMOTE SPORT 8HD).



Το Μ. Σάββατο 15/4 (13.30, COSMOTE SPORT 2HD), θα παρακολουθήσουμε το Ίντερ-Μίλαν, για την 32η αγωνιστική της Serie A TIM. Το Derby della Madonnina έχει φέτος και βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς μόλις ένας βαθμός χωρίζει τις ομάδες που δίνουν τη μάχη τους για την 6η θέση, η οποία οδηγεί στο UEFA Europa League.



Την ίδια ημέρα, στις 16.30, θα παρακολουθήσουμε στο COSMOTE SPORT 7HD, το Λειψία - Φράιμπουργκ, στο πλαίσιο της 29ης ημέρας της Bundesliga. Πέρυσι, η Λειψία είχε υποδεχθεί τη Φράιμπουργκ, σε ντέρμπι κορυφής της 2.Bundesliga. Φέτος, βρίσκεται στη 2η θέση της πρώτης κατηγορίας και οι φιλοξενούμενοί της διεκδικούν το εισιτήριο για το UEFA Europa League.



Στις 21.45, θα γίνει η σέντρα του Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ (COSMOTE SPORT 2HD), για την 32η αγωνιστική της LaLiga Santander. Στον πάγκο της Σοσιεδάδ κάθεται ο Εουσέμπιο Σακριστάν, ο οποίος αρνήθηκε να επιστρέψει στους Καταλανούς ως διάδοχος του Λουίς Ενρίκε και ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Βάσκους.



Την Κυριακή του Πάσχα 16/4, ξεχωρίζει στις 18.00, το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι (COSMOTE SPORT 1HD). Ο Μουρίνιο καλείται να σταματήσει τους αγαπημένους του "Μπλε" από την κατάκτηση του τίτλου, καθώς οι "κόκκινοι διάβολοι" κινδυνεύουν να μείνουν εκτός UEFA Champions League και χρειάζονται τους βαθμούς.



Οι λάτρεις της Formula 1, θα παρακολουθήσουν την Μ. Παρασκευή (14/4, 13.50) την πρώτη σύνδεση με το Μπαχρέιν για τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ενώ το Μ. Σάββατο στις 17.50, θα συντονιστούν με τις πρώτες κατατακτήριες. Την Κυριακή του Πάσχα (16/4,17.45), δεν χάνουμε τον αγώνα που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει αν στην κορυφή της κατάταξης θα παραμείνει ο Λιούις Χάμιλτον ή ο Σεμπάστιαν Φέτελ (COSMOTE SPORT 5HD).



Ενδιαφέρουσες είναι και οι εξελίξεις στο τένις, καθώς τη Δευτέρα του Πάσχα (17/04), ξεκινά στο Μόντε Κάρλο το πρώτο από τα τρία ATP World Tour Masters 1000 τουρνουά, με τη συμμετοχή των κορυφαίων τενιστών παγκοσμίως. Η πρώτη σύνδεση θα γίνει στις 12.00 και θα αφορά αγώνες του κυρίως ταμπλό (COSMOTE SPORT 6HD).



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ταινίες και σειρές σε Α’ Προβολή, μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε το βραβευμένο με Χρυσή Άρκτο και υποψήφιο για OSCAR® ντοκιμαντέρ, Φωτιά Στη Θάλασσα (Fuocoammare) του Τζιανφράκο Ρόζι (Μ. Πέμπτη 13/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premiers), και τη ρομαντική κομεντί Lead With Your Heart (Μ. Παρασκευή 14/4, 21.00). Επίσης, οι μικροί φίλοι και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων, Ψάχνοντας τη Ντόρι (Finding Dory), την Κυριακή του Πάσχα (16/4, 21.00).



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζουν σε Α’ Προβολή η δραματική, Η Βασίλισσα της Γης (Queen Of Earth), με την Ελίζαμπεθ Μος (Μ. Τετάρτη 12/4, 22.00, ζώνη Ladies First), αλλά και η κομεντί γαλλικής παραγωγής, 3 Καρδιές (3 Coeurs), με ένα γυναικείο καστ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η μοναδική Κατρίν Ντενέβ, να κλέβει την παράσταση (Μ. Σάββατο 15/4, 22.00). Στο ίδιο κανάλι, παρακολουθούμε τη συνέχεια του αφιερώματος, σε κινηματογραφικά αστέρια του Χόλυγουντ με ελληνική καταγωγή, Greek – American Stars. Την Μ. Τρίτη, (11/4, 22.00) παρακολουθούμε την δραματική ταινία, Cake, με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Άνιστον.



Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, ξεχωρίζει η υποψήφια για OSCAR® δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας, Passengers του Μόρτεν Τίλντουμ (Το Παιχνίδι Της Μίμησης, Κυνηγοί Κεφαλών), με τους Τζένιφερ Λόρενς και Κρις Πρατ (Μ. Τετάρτη 12/4).



Στο FOX, δεν χάνουμε την πρεμιέρα του 5ου κύκλου της υποψήφιας για δύο Χρυσές Σφαίρες, αστυνομικής σειράς, The Americans, με τους Κέρι Ράσελ και Μάθιου Ρις (Δευτέρα 17/4, 21.50).