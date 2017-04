Δύο πολυβραβευμένοι Έλληνες καλλιτέχνες, στους «Φάρους» του COSMOTE HISTORY

Δύο πολυσχιδείς Έλληνες καλλιτέχνες, με πολλές διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό, που μέσα από την τέχνη τους περνούν μηνύματα για τον άνθρωπο και τις αξίες της ανθρωπότητας, είναι τα πρόσωπα του 10ου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Φάροι», παραγωγής COSMOTE TV. Το νέο επεισόδιο προβάλλεται την Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου στις 23.00 στο COSMOTE HISTORY.

Δύο πολυσχιδείς Έλληνες καλλιτέχνες, με πολλές διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό, που μέσα από την τέχνη τους περνούν μηνύματα για τον άνθρωπο και τις αξίες της ανθρωπότητας, είναι τα πρόσωπα του 10ου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ «Φάροι», παραγωγής COSMOTE TV. Το νέο επεισόδιο προβάλλεται την Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου στις 23.00 στο COSMOTE HISTORY.



Ο ζωγράφος και street artist Μανώλης Αναστασάκος, ξεκίνησε να ασχολείται στα 14 του με γκράφιτι στις συνοικίες της Καλλιθέας. Είχε δύσκολη εφηβεία, όμως, όπως ο ίδιος λέει, «σώθηκε» από την τέχνη. Μπήκε στο πανεπιστήμιο των Καλών Τεχνών, και κάθε χρόνο αποφοιτούσε πρώτος, κερδίζοντας συνεχώς υποτροφίες. Πέρα από τη ζωγραφική και το street art, έχει ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, την αγιογραφία, την υαλουργία, την ξυλογλυπτική καθώς και την εικαστική ψυχοθεραπεία με ειδίκευση στα κακοποιημένα παιδιά, ενώ πρόσφατα προστέθηκε στα ενδιαφέροντά του και ο βιομιμητισμός. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει συμμετάσχει με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στα Βαλκάνια, σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Επιπλέον έχει δραστηριοποιηθεί ως γλύπτης, ζωγράφος, σκηνοθέτης, χαράκτης και σκηνογράφος για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Έχει εργαστεί για την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ενώ μουσεία σύγχρονης τέχνης και ιδιώτες συλλέκτες διαθέτουν έργα του.



Ο συγγραφέας κόμικ και εικονογράφος Αλέκος Παπαδάτος, επηρεασμένος από τον Μίκυ Μάους, τον Αστερίξ, τον Μικρό Ήρωα και τον Τεν Τεν, αμέσως μετά τις σπουδές του στα οικονομικά -στην Ελλάδα και την Γαλλία- άρχισε να ασχολείται με την μεγάλη του αγάπη, το σχέδιο, το οποίο όπως λέει ο ίδιος, «είναι μια δουλειά μοναχική αλλά με μεγάλες χαρές». Είναι γνωστός, ως o καλλιτέχνης του Logicomix, ένα γραφικό μυθιστόρημα που γράφτηκε από τον Απόστολο Δοξιάδη και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Το Logicomix ήταν Νο 1 New York Times Best Seller χαρτόδετο βιβλίο γραφικών το 2009, κέρδισε διάφορα διεθνή βραβεία και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 25 γλώσσες. Έξι χρόνια μετά, η ίδια ομάδα δημιούργησε ένα νέο άλμπουμ, με θέμα εξίσου συναρπαστικό με τα μαθηματικά: τη γέννηση της Δημοκρατίας που κυκλοφόρησε και αυτό στη διεθνή αγορά και κέρδισε διθυραμβικές κριτικές.



Η εκπομπή «Φάροι» προβάλλεται κάθε Κυριακή βράδυ στις 23.00 και σε επόμενη προβολή κάθε Τετάρτη στις 17.00, ενώ είναι διαθέσιμη και on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.



Οι «Φάροι» εντάσσονται στο νέο κύκλο πρωτότυπων εκπομπών και σειρών ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV, που θα κάνουν φέτος πρεμιέρα στο COSMOTE HISTORY.