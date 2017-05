«Game of Thrones»: Όλοι οι κύκλοι της σειράς φαινόμενο σε ένα επικό Box Set με ένα κλικ! Δεν είναι Θαύμα;

Γράφτηκε από: N.D

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Nova εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές της την προβολή των προηγούμενων έξι κύκλων της πιο επιτυχημένης σειράς όλων των εποχών, « Game of Thrones », σε ένα επικό Box Set . Όλα τα επεισόδια της πιο δημοφιλούς σειράς θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή, 19 Μαΐου και για 2 μήνες χωρίς χρέωση για τους συνδρομητές της Nova μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Nova εξασφάλισε αποκλειστικά για τους συνδρομητές της την προβολή των προηγούμενων έξι κύκλων της πιο επιτυχημένης σειράς όλων των εποχών, «Game of Thrones», σε ένα επικό Box Set. Όλα τα επεισόδια της πιο δημοφιλούς σειράς θα είναι άμεσα διαθέσιμα από την Παρασκευή, 19 Μαΐου και για δύο μήνες χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους συνδρομητές της Nova μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO (https://www.youtube.com/watch?v=rsdKid_pvbs).

Η Nova για ακόμη μία φορά πρωτοπορεί απαντώντας στις ανάγκες του σύγχρονου τηλεθεατή καταργώντας τα γεωγραφικά και χρονικά όρια, προσφέροντας τη δυνατότητα της επιλογής περιεχομένου σε χρόνο που ο ίδιος ο τηλεθεατής μπορεί να επιλέξει μέσω του Nova On Demand αλλά και όπου ο ίδιος βρίσκεται μέσω της υπηρεσίας Nova Go.

Οι θαυμαστές της σειράς φαινόμενο της HBO, «Game of Thrones», εν όψει της πρεμιέρας του 7ου κύκλου θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ραντεβού με το αγαπημένο τους τηλεοπτικό θέαμα και να απολαύσουν σε ένα επικό Box Set όλα τα επεισόδια της σειράς, σε υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου και με ελληνικούς υπότιτλους, όποτε το επιθυμούν, με την επιπλέον δυνατότητα του “pause” και του “rewind”.

Ο 7ος πολυαναμενόμενος κύκλος της συναρπαστικής σειράς της HBO, «Game of Thrones» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 16 Ιουλίου στις 4:00 τα ξημερώματα ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους αποκλειστικά στη Nova! Η επική σειρά θα προβάλλεται και σε prime time προβολή τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD. Ο νέος κύκλος θα είναι διαθέσιμος καιμέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.



Η σειρά Game of Thrones έχει βραβευθεί με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ έχει προσελκύσει ρεκόρ τηλεθεατών, όπου και αν έχει προβληθεί, αναπτύσσοντας μία εξαιρετικά ευρεία και ενεργή βάση οπαδών. Παράλληλα, έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών, τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία, την έκταση και την ποιότητα της παραγωγής της. Σύμφωνα με το IMDb, είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών, γεγονός που αποδεικνύεται από τη στήριξη των τηλεθεατών, τις αμέτρητες βραβεύσεις και τις διθυραμβικές κριτικές, καθώς επίσης και την εκπληκτική αφοσίωση των οπαδών της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό φαινόμενο.

Η σειρά, έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1 και είναι διαθέσιμη μέσω των υπηρεσιών NovaGO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!