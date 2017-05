Το TWIN PEAKS επιστρέφει με νέο κύκλο αποκλειστικά στην COSMOTE TV

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTΕ TV, είναι για ακόμα μια εβδομάδα πλούσιο σε δράση, με ζωντανές και αποκλειστικές μεταδόσεις από τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Στο ποδόσφαιρο, η Θέλτα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 17/5, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD), σε εξ αναβολής ματς για την 21η αγωνιστική της LaLiga Santander. Έξι μήνες μετά την αρχικά προγραμματισμένη σέντρα, οι “μερένγκες” έχουν απόλυτη ανάγκη τη νίκη, ώστε να αφήσουν πίσω την Μπαρτσελόνα. Οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν, έως το 2020 και βρίσκονται προ του τελικού του UEFA Champions League. Την ίδια ώρα, οι “Célticos” θέλουν να παλέψουν για το γόητρο, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό τους από τον τελικό του UEFA Europa League, αλλά χωρίς τον προπονητή τους, Εντουάρντο Μπερίσο, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε το Σάββατο 13/5 της Κρίσταλ Πάλας (5-0), κάνοντας ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του UEFA Champions League. Για να αφήσουν ωστόσο, πίσω τους τη Λίβερπουλ, θα χρειαστεί να νικήσουν και τη Γουέστ Μπρομ, (Τρίτη 16/5, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD). Την Πέμπτη 18/5, στις 21.45, βρίσκουμε στο COSMOTE SPORT 1HD το εξ αναβολής παιχνίδι για την 34η ημέρα της Premier League. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την παράδοση των σκήπτρων στην Τσέλσι, η Λέστερ υποδέχεται την Τότεναμ που έχασε τη μάχη του τίτλου.

Στο μπάσκετ, το ΝΒΑ έχει φτάσει στους τελικούς των περιφερειών και την Τετάρτη 17/5, στις 04.00 (COSMOTE SPORT 4HD) παρακολουθούμε το Γκόλντεν Στέιτ-Σαν Αντόνιο. Στην Τουρκία, η regular season ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες, με το παιχνίδι Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας (Τρίτη 16/5, 20.00, COSMOTE SPORT 7HD) να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής. Οι ομάδες ισοβαθμούν στη 2η θέση, πίσω από τη Φενέρμπαχτσε και προφανώς τους ενδιαφέρει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι φαν του τένις, θα απολαύσουν το ATP Masters 1000 Internazionali BNL d'Italia (14-21/5, COSMOTE SPORT 6HD), ενώ η COSMOTE TV θα μας προσφέρει και τον τελικό των γυναικών. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 21/5, στις 14.00, διεξάγεται ο αγώνας τίτλου, για το WTA Internazionali BNL d'Italia, στο COSMOTE SPORT 6HD.

Αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει και τον πέμπτο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος στα MotoGP, που διεξάγεται την Κυριακή 21/5 (10.35, COSMOTE SPORT 5HD). Επίσης, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την ίδια ημέρα, στις 14.00, θα συνδεθούν ζωντανά και αποκλειστικά και με το WRC Πορτογαλία SS19 Fafe 2 Power Stage (COSMOTE SPORT 7HD).

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, όπως είναι φυσικό, τα βλέμματα στρέφονται στην επιστροφή της εμβληματικής σειράς TWIN PEAKS, που θα προβάλλεται αποκλειστικά από το COSMOTE CINEMA 4HD. Η πολυαναμενόμενη σειρά, κάνει πρεμιέρα σε Α΄προβολή, την Δευτέρα 22 Μαΐου στις 23.00, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αμερική. Στον νέο κύκλο, επιστρέφουν από το αρχικό καστ οι δημιουργοί της σειράς, Ντέιβιντ Λιντς και Μαρκ Φροστ, ο Κάιλ ΜακΛάχλαν στον ρόλο του πράκτορα Ντέιλ Κούπερ, αλλά και οι Μάντσεν Άμικ, ο Ντάνα Άσμπρουκ, η Σέριλιν Φεν και άλλοι πολλοί από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές. Στο καστ προστίθενται, εκτός των άλλων, η Ναόμι Γουάτς, η Λάουρα Ντερν, ο Τιμ Ροθ, ο Μάικλ Σέρα και η Μόνικα Μπελούτσι.

Στο ίδιο κανάλι, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της σειράς Madoff, βασισμένη στην άνοδο και πτώση του χρηματιστή Μπέρναρντ Μάντοφ, ιθύνοντα νου μίας πρωτόγνωρης επενδυτικής απάτης, που προκάλεσε παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο τη διετία 2008-2009. Στον ομώνυμο ρόλο, βλέπουμε τον βραβευμένο με OSCAR® Ρίτσαρντ Ντρέιφους (Τετάρτη 17/5, 21.15).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα των ταινιών, Ο Κυνηγός: Η Μάχη του Χειμώνα (The Huntsman: Winter's War) με ένα all-star καστ (Σαρλίζ Θερόν, Κρις Χέμσγουορθ, Έμιλι Μπλαντ, Τζέσικα Τζάστειν) (Κυριακή 21/5, 21.00, ζώνη Blockbuster) και της κωμωδίας, Γυναίκες Στον Ήλιο (Sunstrokes), την Πέμπτη 18/5, στις 21.00 (ζώνη Red Carpet Premieres). Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε σε Α Προβολή το ντοκιμαντέρ David Bowie: The Last Five Years, αφιερωμένο στον ανατρεπτικό Ντέιβιντ Μπάουι, που άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μέσα από αυτό, θα δούμε να αποκαλύπτονται στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του με επίκεντρο τα 5 τελευταία χρόνια της ζωής του, μέσα από μαρτυρίες φίλων και συνεργατών (Παρασκευή 19/5, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock/ In Edit). Επίσης, η ρομαντική κομεντί, Όλοι οι Δρόμοι Οδηγούν στη Ρώμη (All Roads Lead to Rome), με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έρχεται σε Α’ Προβολή τηνΤετάρτη 17/5, στις 22.00 (ζώνη Ladies First).

Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θρίλερ Rings, σίκουελ του δημοφιλούς The Ring (Τετάρτη 17/5).