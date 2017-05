Ο 3ος αγώνας των ημιτελικών της Stoiximan.gr Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό – Άρη αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζει ο τελικός του UEFA Europa League, που διεξάγεται την Τετάρτη 24/5 ανάμεσα σε Άγιαξ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην “Friends Arena” της Στοκχόλμης. Η COSMOTE TV έχει προγραμματίσει τρεις ειδικές εκπομπές, ώστε οι συνδρομητές της να είναι ενήμεροι για κάθε εξέλιξη.

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Στουτγκάρδη και το Ανόβερο εξασφάλισαν την επιστροφή τους στην Bundesliga, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις της δεύτερης κατηγορίας αντίστοιχα. To πρώτο παιχνίδι μεταξύ της Βόλφσμπουργκ και της Μπράουνσβαϊγκ, για τα μπαράζ της Bundesliga, διεξάγεται την Πέμπτη 25/5, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 1HD), ενώ το δεύτερο, για τη Δευτέρα 29/5, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 3HD). Στην COSMOTE TV θα παρακολουθήσουμε και τα μπαράζ υποβιβασμού της Bundesliga 2, μεταξύ της Ρέγκενσμπουργκ και της Μόναχο 1860 (Παρασκευή 26/5, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD).



Η Serie A TIM ολοκληρώνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, με την 38η αγωνιστική και θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Έμπολι ή Κροτόνε θα ακολουθήσει τους Παλέρμο και Πεσκάρα, στη δεύτερη κατηγορία. Η Έμπολι θα επισκεφτεί την Παλέρμο (Κυριακή 28/5, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD) και η Κροτόνε θα υποδεχθεί την ίδια ημέρα και ώρα, τη Λάτσιο (COSMOTE SPORT 2HD). Οι “μπιανκοσελέστι” έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους, στους ομίλους του UEFA Europa League, όπως και η Αταλάντα, με τη Μίλαν, που τοποθετούνται στα προκριματικά της διοργάνωσης. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Ίντερ. Η πρωταθλήτρια Γιουβέντους παίζει στην Μπολόνια (Σάββατο 27/5, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD) και η δεύτερη Ρόμα, που επίσης έχει προκριθεί στους ομίλους του UEFA Champions League θα υποδεχθεί τη Τζένοα (Κυριακή 28/5, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD). H τρίτη, Νάπολι, θα παίξει εκτός με την Σαμπντόρια (Κυριακή 28/5, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD).



Στο μπάσκετ, θα μάθουμε ποια ομάδα εκ των Κλίβελαντ – Βοστώνη θα αντιμετωπίσει τους Γκόλντεν Στέιτ στους τελικούς του ΝΒΑ. Η σειρά είναι στο 2-1 και το τέταρτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη 24/5, στις 03.30 (COSMOTE SPORT 4HD). Το 5ο ματς θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26/5, στις 03.30 (COSMOTE SPORT 4HD). Aν χρειαστεί και έκτη συνάντηση, θα γίνει την Κυριακή 28/5, στις 03.30 (COSMOTE SPORT 4HD).



Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα δούμε τον πρώτο αγώνα της Φενέρμπαχτσε, ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην πρεμιέρα της προημιτελικής σειράς της Spor Toto Basketball Super League, εναντίον της Τόφας. Εκτός αυτού, από τη γειτονική μπασκετική λίγκα θα δούμε και το Γαλατασαράι-Αναντολού Εφές (Πέμπτη 25/5, 20.30, COSMOTE SPORT 5HD).



Στην Ιταλία, θα συντονιστούμε με τις εξελίξεις στην ημιτελική φάση και τα ζευγάρια Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο (Πέμπτη 25/5, 21.30, COSMOTE SPORT 8HD) και Βενέτσια-Αβελίνο (Παρασκευή 26/5, 21.30, COSMOTE SPORT 8HD).



Στην δική μας Stoiximan.gr Basket League, ο Ολυμπιακός που έφτασε για 8η φορά σε τελικό της Ευρωλίγκας, θα αντιμετωπίσει τον Άρη στον 3ο ημιτελικό του πρωταθλήματος την Πέμπτη 25/5, στις 19.00. Οι κάτοχοι του στέμματος προηγούνται με 2-0 νίκες και χρειάζονται μία ακόμα για να βρεθούν στους τελικούς. Από τις 18.00, συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 4HD για την pregame εκπομπή, ενώ εκεί θα μείνουμε και για τη live και αποκλειστική μετάδοση του αγώνα, αλλά και για το postgame, με δηλώσεις πρωταγωνιστών και αναλύσεις.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, παρακολουθούμε και αυτή την εβδομάδα συναρπαστικές πρεμιέρες σε Α΄ τηλεοπτική προβολή.



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, έρχεται την Πέμπτη 25/5, το θρίλερ Χωρίς Μάρτυρες (Felony) (21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και το 2ο μέρος της περιπετειώδους σειράς ταινιών με τον πρώην στρατιωτικό, Jack Reacher, Jack Reacher 2: Ποτέ μη γυρίζεις πίσω με τον Τομ Κρουζ (Κυριακή 28/5, 21.00, ζώνη Sunday Blockbuster). Επίσης, δεν χάνουμε την οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας, Ο Πιτ και ο Δράκος του (Pete’s Dragon) της Disney, το Σάββατο 27/5, στις 21.00 (ζώνη Family). Τέλος, την Παρασκευή 26/5 στις 21.00, προβάλλεται η ταινία του Γερμανού σκηνοθέτη, Βιμ Βέντερς, Όλα Θα Πάνε Καλά (Every Thing Will Be Fine), με τους Τζέιμς Φράνκο και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα της δραματικής ταινίας μυστηρίου, Μαύρα Γυαλιά (The Lady in the Car with Glasses and a Gun), την Τετάρτη 24/5 στις 22.00, (ζώνη Ladies First), αλλά και αυτή του βιογραφικού ντοκιμαντέρ I am Chris Farley, αφιερωμένο στον αξέχαστο κωμικό, Chris Farley, που έζησε τη ζωή του στο έπακρο (Παρασκευή 26/5, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock).



Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την υποψήφια για OSCAR®, δραματική ταινία, Loving του βραβευμένου στις Κάννες, Τζεφ Νίκολς (Παρασκευή 26/5).