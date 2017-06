Ο 5ος κύκλος της βραβευμένης σειράς House of Cards, αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζει ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης. Οι συνδρομητές των καναλιών COSMOTE SPORT, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα και να μάθουν ποιος θα βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης, το Σάββατο 3/6, στις 21.45 (COSMOTE SPORT 1HD) .

Στο μπάσκετ, για τρίτη διαδοχική σεζόν, Κλίβελαντ και Γκόλντεν Στέιτ διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή στο ΝΒΑ, και οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν live και αποκλειστικά, τις εξελίξεις. Η πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 2/6, στις 04.00, ενώ ο δεύτερος αγώνας, τη Δευτέρα 5/6, στις 03.00 (COSMOTE SPORT 4HD). Επίσης, τo WNBA ξεκινά φέτος στην COSMOTE TV, με τη συνάντηση New York Liberty-Los Angeles Sparks, την Τετάρτη 31/5, στις 02.00 (COSMOTE SPORT 4HD). Οι γηπεδούχες έχουν το ρεκόρ συμμετοχών σε τελικούς της διοργάνωσης (έχουν φτάσει εκεί 4 φορές), χωρίς όμως να έχουν αναδειχτεί νικήτριες. Αντιθέτως, οι Sparks κατέκτησαν πέρυσι τον τίτλο, για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Στη δική μας Stoiximan.gr Basket League, ξεχωρίζει ο τρίτος τελικός, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, την Κυριακή 4/6 (21.00, COSMOTE SPORT 4HD), όπως φυσικά και ο τρίτος μικρός τελικός, μεταξύ της ΑΕΚ και του Άρη (Σάββατο 3/6, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD). Στην ΑCB Liga Endesa της Ισπανίας, θα παρακολουθήσουμε από το COSMOTE SPORT 7HD, όλη τη σειρά των ημιτελικών, και συγκεκριμένα τα ματς Μπασκόνια-Βαλένθια (Τρίτη 30/5, 21.30) και το Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα (Τετάρτη 31/5,21.30). Οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες στις 3 νίκες, θα προκριθούν στους τελικούς. Το ίδιο θα συμβεί και για τη φάση των “4” της Lega Basket Serie A, στο COSMOTE SPORT 8HD (Tρίτη 30/5, 21.45, Αβελίνο-Βενέτσια, Τετάρτη 31/, 21.45, Τρέντο-Αρμάνι Μιλάνο, Πέμπτη 1/6, 21.45 Αβελίνο-Βενέτσια).

Από την ημιτελική φάση της Spor Toto Basketball Super League στην Τουρκία, θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα (31/5, 20.00) και Μπεσίκτας-Αναντολού Εφές (1/6, 20.00), στο COSMOTE SPORT 6HD, ενώ οι αντίστοιχες ρεβάνς θα μεταδοθούν την Παρασκευή 2/6 στις 20.00 (COSMOTE SPORT 5HD) και το Σάββατο 3/6, στις 20.00 (COSMOTE SPORT 6HD).

Στο βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος ξεκινά τη διαδρομή της στο φετινό FIVB Volleyball World League, ως μέλος του 3ου γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με το Μεξικό, την Ισπανία και το Κατάρ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Βαρκελώνη και θα τους παρακολουθήσουμε στο COSMOTE SPORT 6HD. H πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 2/6, στις 18.30, με την Εθνική του Κώστα Αρσενιάδη να αντιμετωπίζει το Κατάρ. To Σάββατο 3/6, στις 16.30 θα ξεκινήσει ο αγώνας με το Μεξικό, ενώ την Κυριακή 4/6, στις 19.00 θα δούμε το παιχνίδι με την Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι φαν του, εκτός του 6ου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP στην Τοσκάνη, θα απολαύσουν και τον αγώνα Dover AAA 400, που ανήκει στο πρόγραμμα του NASCAR Cup Series (Κυριακή 4/6, 20.00, COSMOTE SPORT 5HD).

Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Red Bull Air Race έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT. Οι καλύτεροι πιλότοι του κόσμου θα συναντηθούν στην πόλη Chiba, της Ιαπωνίας, για τον μοναδικό αγώνα της χρονιάς που γίνεται σε επίπεδο θαλάσσης. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές (Σάββατο 3/6, 10.00, COSMOTE SPORT 6HD), αλλά και τον αγώνα με ταχύτητα έως και 370 χλμ την ώρα (Κυριακή, 07.00).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 5ης σεζόν της βραβευμένης με Χρυσές Σφαίρες και Emmy® σειράς, House of Cards, την Τετάρτη 31/5, στις 22.00, αμέσως μετά την πρεμιέρα στην Αμερική. Ο νέος κύκλος, έρχεται με διπλά επεισόδια, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στο COSMOTE CINEMA 4HD.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας, Λεπτές Ισορροπίες (En Equilibre) για την ανατροπή που έρχεται στη ζωή ενός πρώην κασκαντέρ που είναι καθηλωμένος σε καροτσάκι, όταν γνωρίζει την ασφαλίστρια που χειρίζεται το ατύχημά του (Πέμπτη 1/6, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Επίσης, η ταινία κινουμένων σχεδίων, που διεκδίκησε OSCAR® καλύτερης ταινίας στην αντίστοιχη κατηγορία, Το Τραγούδι της Θάλασσας (Song of The Sea), αλλά και η ταινία δράσης, Βίαιη δικαιοσύνη (Blood Father) (ζώνη Action) με τον Μελ Γκίμπσον, έρχονται σε Α’ προβολή, την Παρασκευή 2/6 και την Δευτέρα 5/6, στις 21.00, αντίστοιχα.

Τέλος, την Κυριακή 4/6 στις 21.00 (ζώνη Blockbuster), δεν χάνουμε την πρεμιέρα του Ant-Man της Marvel, με τον Πολ Ραντ.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα της κομεντί του Πάολο Βίρτζι, Η Τρελή Χαρά (Like Crazy) (Τετάρτη 31/5, 22.00, ζώνη Ladies First). Ακόμα, σε Α’ προβολή έρχεται η 32η Τελετή Ενταξης στο Rock And Roll Hall of Fame, με συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Journey, Pearl Jam,Yes και Joan Baez (Δευτέρα 5/6, 22.00)

Στο FOX Life, δεν χάνουμε τη Δευτέρα 5/6, στις 21.00, την πρεμιέρα του 4ου κύκλου της δημοφιλούς σειράς Devious Maids, που θα μας αποκαλύψει ακόμα περισσότερα μυστικά, δολοπλοκίες και ίντριγκα.

Στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, ξεχωρίζει την Τετάρτη 31/5, το συναρπαστικό xXx: Return of Xander Cage, με τον Βιν Ντίζελ (Fast & Furious).