Η σειρά Riviera έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, βρίσκουμε και αυτή την εβδομάδα, πλούσιο αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο. Στα αθλητικά, ξεχωρίζουν οι τελικοί μπάσκετ, στην Ισπανία, την Τουρκία και την Ιταλία, τους οποίους οι συνδρομητές, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT. Την Τετάρτη 14/6, στις 20.00, συντονιζόμαστε με το COSMOTE...

Την Τετάρτη 14/6, στις 20.00, συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 6HD, για το τρίτο παιχνίδι στη σειρά των τελικών της Sport Toto Basketball Super League, μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και της Μπεσίκτας. Στις 21.30, στο COSMOTE SPORT 7HD βρίσκουμε τον 3ο τελικό της ACB Liga Endesa, με τη Βαλένθια να φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 7HD), ενώ στις 21.45, στο COSMOTE SPORT 8HD, ξεκινά ο 3ος αγώνας της τελικής σειράς στην Ιταλία, μεταξύ της Τρέντο και της Βενέτσια. Η συνέχεια δίνεται την Παρασκευή 16/6, στην Τουρκία (20.00, Μπεσίκτας-Φενέρμπαχτσε, COSMOTE SPORT 5HD), στην Ιταλία (22.15, Τρέντο-Βενέτσια, COSMOTE SPORT 8HD) και αν χρειαστεί στην Ισπανία (21.30, Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, COSMOTE SPORT 7HD).



Στο βόλεϊ, η COSMOTE TV μας προσφέρει live πρόσβαση και στην τρίτη εβδομάδα δράσης του πρώτου γκρουπ του FIVB Volleyball World League, στο οποίο μετέχουν οι καλύτερες ομάδες του κόσμου. Την Πέμπτη 15/6, στις 18.25 (COSMOTE SPORT 6HD), ξεκινά το Ιράν-ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς να βρίσκονται στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 21.25, στο COSMOTE SPORT 7HD, παρακολουθούμε το παιχνίδι μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας, οι οποίες ανήκουν στο παγκόσμιο ΤΟΡ5.



Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 16/6, με το Ιταλία-Γαλλία (18.10, COSMOTE SPORT 6HD), ενώ το Σάββατο 17/6, με το Βραζιλία-Βουλγαρία (00.10, COSMOTE SPORT 6HD) και τη συνάντηση της Αργεντινής με τη Σερβία, η ομάδα η οποία υπερασπίζεται τον τίτλο της (03.10, COSMOTE SPORT 6HD). Στις 18.25, δίνεται η εκκίνηση του ΗΠΑ-Ρωσία (COSMOTE SPORT 6HD). Την Κυριακή 18/6 στη 01.00, στο COSMOTE SPORT 6HD, μεταδίδεται ο πρώτος ημιτελικός του 3ου γκρουπ, στον οποίο μετείχε η Ελλάδα αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη διεκδίκηση του τίτλου και στις 03.30 ξεκινά ο δεύτερος ημιτελικός. Ο τελικός του ομίλου διεξάγεται τη Δευτέρα 19/6, στις 02.30 (COSMOTE SPORT 6HD).



Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δουν το Michigan Firekeepers Casino 400, αγώνας που εντάσσεται στο πρόγραμμα του NASCAR Cup Series, την Κυριακή 18/6, στις 22.00, στο COSMOTE SPORT 5HD.



Στο τένις, τη Δευτέρα 19/6 ξεκινά η επετειακή -25η- έκδοση του ATP 500 Gerry Weber Open, που διεξάγεται στο Χάλε της Γερμανίας (17-25/6) και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τενιστών για το Γουίμπλετον. Ο Ρότζερ Φέντερερ, φέτος θα διεκδικήσει το δικαίωμά του στο 6ο τρόπαιο επί γερμανικού εδάφους. Από τη λίστα των συμμετεχόντων, ξεχωρίζουν οι Ντομινίκ Τιέμ, Κέι Νισικόρι, Αλεξάντερ Ζβέρεβ, Γκαέλ Μονφίλ και ο Λουκάς Πουίγ. Από τις 13.00, συντονιζόμαστε με το COSMOTE SPORT 6HD, για τους αγώνες του κυρίως ταμπλό.



Η COSMOTE TV δίνει το παρών και φέτος, ως μεγάλος χορηγός, στα AntetokounBros Events, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 18 & 25 Ιουνίου αντίστοιχα. Ο αγώνας της Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στο “Nick Galis Hall”, με το οποίο θα συνδεθούμε από τις 19.00 (18/6, COSMOTE SPORT 4HD) για την pregame εκπομπή, με εκλεκτούς καλεσμένους. Το παιχνίδι με μέλη της Εθνικής που κατέκτησε το Eurobasket, το 2005, θα ξεκινήσει στις 19.30, ενώ θα ακολουθήσει εκπομπή με δηλώσεις των “AntetokounBros”, των συμπαικτών τους και των «αντιπάλων».



Τέλος, η βραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ “ΕSPN 30 for 30” που προβάλλεται για μία ακόμη χρονιά στην COSMOTE TV, επιστρέφει την Τρίτη 13/6, στις 22.00 (COSMOTE SPORT 6HD), με το επεισόδιο, “The book of Manning”, αφιερωμένο στην οικογένεια Μάνινγκ, που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την ιστορία του NFL. Μέσα από το επεισόδιο, θα απολαύσουμε συνεντεύξεις των μελών της οικογενείας, αλλά θα μάθουμε και για μια τραγωδία που διαμόρφωσε την πορεία τους.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μοναδικές πρεμιέρες σε Α’ τηλεοπτική προβολή.



Στο COSMOTE CINEMA 4HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της σειράς Riviera, του βραβευμένου με OSCAR®, Νιλ Τζόρνταν, που κάνει πρεμιέρα, την Παρασκευή 16/6, στις 22.00, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία. Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Τζούλια Στάιλς, στον ρόλο μιας γυναίκας, η οποία μαθαίνοντας μετά τον θάνατο του πάμπλουτου συζύγου της πως η πολυτελής ζωή της ήταν αποτέλεσμα εγκληματικών ενεργειών, μυείται και αυτή με τη σειρά της στον κόσμο του εγκλήματος, για να προστατευτεί. Στο ίδιο κανάλι, την Κυριακή 18/6, έρχεται η πρεμιέρα του 2ου κύκλου της σειράς Wynonna Earp, (22.00), ενώ την ίδια ημέρα, στις 23.00, δεν χάνουμε την πρεμιέρα της 5ης σεζόν της υποψήφιας, για 6 Χρυσές Σφαίρες σειράς, Orange Is The New Black.



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε το θρίλερ Στο Σκοτάδι (The Darkness) (Πέμπτη 15/6, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres), αλλά και την ταινία Ben Hur, για τον άνθρωπο που προδόθηκε από τον αδερφό του και οδηγήθηκε στη σταύρωση (Κυριακή 18/6, 21.00, ζώνη Blockbuster) – όλα σε Α’ Προβολή.



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα του Ευχήσου και Όλα Γίνονται (Absolutely Anything), σε σκηνοθεσία Τέρι Τζόουνς, με τους Σάιμον Πεγκ, Κέιτ Μπέικινσειλ, αλλά και τους Monty Python, οι οποίοι ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια κωμωδία για έναν απογοητευμένο από τη ζωή και τη δουλειά του δάσκαλο (Παρασκευή 16/6, 22.00), αλλά και η πρεμιέρα της δραματικής ταινίας, Παράφορα (Eperdument), με την ελληνικής καταγωγής, Αντέλ Εξαρχόπουλος και τον Γκιγιόμ Γκαγιέν (Τετάρτη 14/6, 22.00, ζώνη Ladies First). Στο COSMOTE CINEMA 2HD, συνεχίζεται τις Τρίτες του Ιουνίου το αφιέρωμα στον βραβευμένο με OSCAR® και πρωτοπόρο του βρετανικού Νέου Κύματος στον Κινηματογράφο σκηνοθέτη, Tony Richardson. Την Τρίτη 13/6 στις 22.00, προβάλλεται η ταινία του, Ο Γελωτοποιός (The Entertainer) με τον Λόρενς Ολίβιε (υποψήφιος για OSCAR® στη συγκεκριμένη ταινία). Η ταινία είναι βασισμένη στο διάσημο θεατρικό έργο του Τζόν Όζμπορν.



Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Trainspotting 2, του βραβευμένου με OSCAR®, Βρετανού, Ντάνι Μπόιλ (Δευτέρα 19/6).