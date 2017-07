Πρωταγωνιστικός ρόλος για τις σειρές της FOX NETWORKS GROUP στις υποψηφιότητες EMMY 2017!

Για μία ακόμα χρονιά, οι σειρές των καναλιών FOX, FOX Life και National Geographic της FOX Networks Group Greece κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των βραβείων EMMY 2017, κερδίζοντας την προσοχή κοινού και κριτικών. Η τελετή απονομής των 69ων βραβείων EMMY, θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από το κανάλι FOX Life ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμη on demand μέσω FOX Play! Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.

Η δημιουργία του Ryan Murphy, «FEUD: Bette and Joan» που προβλήθηκε αποκλειστικά στο FOX, συγκέντρωσε 18 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων και EMMY «Καλύτερης Μίνι Σειράς», ενώ οι θρυλικές Jessica Lange και Susan Sarandon είναι υποψήφιες για EMMY «Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Μίνι Σειρά».

Η συγκλονιστική νέα σειρά του FOX «Atlanta», διεκδικεί το βραβείο «Καλύτερης Κωμικής Σειράς», με τον πρωταγωνιστή Donald Glover, να είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Κωμική Σειρά». Η Keri Russell και ο Matthew Rhys διεκδικούν EMMY «Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Δραματική Σειρά» και «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά» αντίστοιχα, για τις ερμηνείες τους στη σειρά «The Americans».Από τις υποψηφιότητες δεν έλειψε η σειρά «Homeland» με τονMandy Patinkin υποψήφιο για βραβείο «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά» για τον εμβληματικό χαρακτήρα του Saul Berenson που ενσαρκώνει.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η νέα δραματική σειρά «This is Us» του FOX Life, με 11 συνολικά υποψηφιότητες, ανάμεσα σε αυτές και το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Δραματικής Σειράς», ενώ οι Sterling K. Brown και Milo Ventimiglia είναι υποψήφιοι για το EMMY «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Δραματική Σειρά». Το all-star cast της σειράς «This Is Us» επιβεβαιώνει δυναμικά την παρουσία του, με τους Ron Cephas Jones και Chrissy Metz στις κατηγορίες «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά» και «Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά» αντίστοιχα.

Η σειρά «Modern Family», διεκδικεί για ακόμα μια χρονιά το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Κωμικής Σειράς», ενώ ο Ty Burrell είναι υποψήφιος για το βραβείο «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά». Από τις υποψηφιότητες δε θα μπορούσε να λείπει η συγκλονιστική ερμηνεία της Viola Davis στο «How To Get Away With Murder» που θέτει υποψηφιότητα για το ΕΜΜΥ «Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Δραματική Σειρά». Το reality μόδας του FOX Life, «Project Runway», είναι υποψήφιο για 5 βραβεία, μεταξύ άλλων αυτού της κατηγορίας «Καλύτερου Reality-Διαγωνισμού».

Ξεχωριστή θέση στα φετινά βραβεία κατέχει το National Geographic, με την πρώτη scripted σειρά «Genius», από τους βραβευμένους με Όσκαρ Brian Grazer και Ron Howard, συγκεντρώνοντας υποψηφιότητες για 10 βραβεία EMMY, ανάμεσα στα οποία αυτά της «Καλύτερης Μίνι Σειράς», «Καλύτερης Σκηνοθεσίας Μίνι Σειράς» για τον Ron Howard και «Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε Μίνι Σειρά» για τον Geoffrey Rush!

Η τελετή απονομής των 69ων Βραβείων EMMY έρχεται αποκλειστικά στο FOX Life σε απευθείας μετάδοση από το Los Angeles, στις 3:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα προβληθεί σε επανάληψη τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στο prime-time του καναλιού, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμη on-demand μέσω FOX Play.

