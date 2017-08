Οι καθοριστικές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για το μέλλον τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, βρίσκουμε και αυτή την εβδομάδα ποικιλία από αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο. Στα αθλητικά, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το διήμερο 22-23/08 όλα τα παιχνίδια για τα Playoffs του UEFA Champions League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε αυτό του Ολυμπιακού...

Στα αθλητικά, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το διήμερο 22-23/08 όλα τα παιχνίδια για τα Playoffs του UEFA Champions League, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε αυτό του Ολυμπιακού (Τρίτη 22/8, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD), αλλά και σε εκείνα του ΠΑΟΚ (Πέμπτη 24/8, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD) και του Παναθηναϊκού (Πέμπτη 24/8, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD), στο πλαίσιο των Playoffs του UEFA Europa League.



Όσον αφορά στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές λίγκες της Ευρώπης, από την Παρασκευή 25/8 έως τη Δευτέρα 28/8 θα απολαύσουμε ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD 38 ματς από την Premier League, τη LaLiga Santander, την Serie A TIM, τη Liga NOS, την Bundesliga και την Bundesliga 2.



Στην Premier League, ξεχωρίζουν στην 3η αγωνιστική τα ματς Τσέλσι-Έβερτον (Κυριακή 27/8, 15.30, COSMOTE SPORT 1HD) και Λίβερπουλ-Άρσεναλ (Δευτέρα 28/7, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD). Στη LaLiga Santander, η 2η αγωνιστική ξεκινά την Παρασκευή 25/8, στις 23.00 με το Μπέτις-Θέλτα (COSMOTE SPORT 7HD), ενώ στο πρόγραμμα υπάρχει ακόμα η έξοδος των "μπλαουγκράνα" (Αλαβές-Μπαρτσελόνα, Σάββατο 26/8, 19.15, COSMOTE SPORT 7HD) και το Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (Κυριακή 27/8, 23.00, COSMOTE SPORT 2HD).



Στην Ιταλία που φέτος θα έχει τέσσερις θέσεις για το UEFA Champions League 2018-19, θα παρακολουθήσουμε την πρώιμη κόντρα της Ρόμα, του Κώστα Μανωλά με την Ίντερ (Σάββατο 26/8, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD), τη Γιουβέντους να πηγαίνει στην Τζένοα (Σάββατο 26/8, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD), και τη Μίλαν να υποδέχεται την Κάλιαρι (Κυριακή 27/8, 21.45, COSMOTE SPORT 4HD).



Ντέρμπι περιλαμβάνει και η 2η αγωνιστική της Bundesliga, με τη Βέρντερ Βρέμης να φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου, το Σάββατο 26/8, στις 16.30 (COSMOTE SPORT 1HD). Την ίδια ημέρα, η Ντόρτμουντ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, υποδέχεται τη Χέρτα Βερολίνου (19.30, COSMOTE SPORT 3HD). Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής σηκώνεται με το Αμβούργο του Κυριάκου Παπαδόπουλου, που επισκέπτεται την Κολονία, την Παρασκευή 25/8, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 1HD).



Στη Liga NOS, το Σάββατο 26/8, στις 22.30 θα δούμε το Ρίο Άβε-Μπενφίκα, (Κυριακή 27/8, 20.00) το Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστορίλ και την ίδια ημέρα στις 22.15 το Μπράγκα-Πόρτο, (COSMOTE SPORT 8HD).



Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, ανήκουν επίσης αγώνες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το πρωτάθλημα του MotoGP να ξεχωρίζει. Την Παρασκευή 25/8, στις 11.50, θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 27/8, στις 17.00, τον αγώνα (COSMOTE SPORT 5HD). Στη Formula 1, θα μεταφερθούμε στο circuit Spa-Francorchamps του Βελγίου για να δούμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 25/8,10.50), αλλά και τον αγώνα της Κυριακής 27/8, στις 14.45 (COSMOTE SPORT 5HD).



Στο COSMOTE SPORT 6HD, δεν χάνουμε έναν ιστορικό αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στους Floyd Mayweather και Conor McGregor, οι οποίοι αν και εκπροσωπούν διαφορετικές πολεμικές τέχνες, θα βρεθούν στο ίδιο ρινγκ (Κυριακή 27/8, 04.00), ενώ στο COSMOTE SPORT 8HD ξεχωρίζει η τελική φάση του FIVB Beach Volley που διεξάγεται στο Αμβούργο. Οι ημιτελικοί των γυναικών θα γίνουν την Παρασκευή 25/8 (21.05, 22.00) και ο τελικός το Σάββατο 26/8, στις 15.00. Στην κατηγορία των ανδρών, θα βρούμε τους ημιτελικούς στο πρόγραμμα της Κυριακής 27/8 (11.05 & 12.05), ενώ ο τίτλος θα απονεμηθεί την ίδια ημέρα, μετά τον τελικό που θα ξεκινήσει στις 16.05.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζει σε Α’ Προβολή η δραματική κομεντί του βραβευμένου στο φεστιβάλ του Βερολίνου Αλβάρο Μπρέκνερ, Μοντέρνοι Δον Κιχώτες (Mr. Kaplan) (Πέμπτη 24/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Red Carpet Premieres), το θρίλερ Σήμα Κινδύνου 3 (Rings) (Κυριακή 27/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster), αλλά και η βραβευμένη ταινία στο φεστιβάλ του Sundance, Robot & Frank (Παρασκευή 25/8, 21.00). Στη ζώνη Family του COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει η υποψήφια για 2 OSCAR® ταινία κινουμένων σχεδίων Βαϊάνα (Moana), που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26/8, στις 21.00.



Στο COSMOTE CINEMA 2D, παρακολουθούμε σε Α΄ Προβολή τη δραματική ταινία του Ντέιβιντ Πάμπλος Οι Φυλακισμένες (The Chosen Ones) (Τετάρτη 23/8, 22.00, ζώνη Ladies First), αλλά και το βιογραφικό ντοκιμαντέρ I Am Heath Ledger, με θέμα τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ (Παρασκευή 25//8, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock). Στο ίδιο κανάλι, θα έχουμε ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την δραματική κομεντί του Γούντι Άλεν, Παράλογος Άνθρωπος (Irrational Man) με τον Χοακίν Φίνιξ και την Έμα Στόουν (Σάββατο 26/8, 22.00), ενώ την Τρίτη 22/8 στις 22.00, δεν χάνουμε τη συνέχεια του αφιερώματος στο blockbuster Bourne, H Κληρονομιά του Μπορν (The Bourne Legacy) με τον Τζέρεμι Ρένερ.



Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν αυτή την εβδομάδα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μεγάλες πρεμιέρες όπως: Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό (Smurfs: The Lost Village), Μαχητές των δρόμων 8 (Fate of the Furious) και Το φάντασμα στο κέλυφος (Ghost in the Shell).