«How to get away with murder» οι υποθέσεις της Annalise ανοίγουν ξανά!

Τα νέα επεισόδια «How To Get Away With Murder» θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play

Η καθηγήτρια νομικής και αδίστακτη δικηγόρος, Annalise Keating - την οποία ενσαρκώνει η κάτοχος βραβείου EMMY και δις υποψήφια για το συγκεκριμένο ρόλο, Viola Davis - επιστρέφει με νέες υποθέσεις, αλλά και με την εξιχνίαση όσων δεν έχουν κλείσει, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00 στο FOX Life. To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMΟΤΕ TV, Nova και Vodafone TV.

Στο τέλος του 3ου κύκλου, αποκαλύφθηκε το όνομα του δολοφόνου του Wes Gibbins (Alfred Enoch), μετά το ξεκαθάρισμα που έκανε η Sylvia Mahoney (Roxanne Hart) στην Annalise, πως ο πατέρας του Wes είναι ο Charles Mahoney (Wilson Bethel) και όχι ο Wallace Mahoney (Adam Arkin). Έτσι, ενώ η Annalise πίστευε ότι η οικογένεια Mahoney βρισκόταν πίσω από το φόνο του Wes, κατάφερε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να αποκαλύψει τον πραγματικό δολοφόνο.

Οι εξελίξεις του 3ου κύκλου ήταν ραγδαίες, με την Annalise να ανακαλύπτει πως ο εισαγγελέας Todd Denver (Benito Martinez) εφαρμόζει διεφθαρμένες τακτικές, με απώτερο σκοπό να την κλείσει στη φυλακή. H Laurel (Karla Souza), σίγουρη πως ο Charles ευθύνεται για το φόνο του Wes τον απειλεί με όπλο, ωστόσο την σταματά ο Dominic (Nicholas Gonzalez). Τέλος, σε μια σειρά από αναδρομές στο παρελθόν, μάθαμε πως ο Dominic είχε σταλεί από τον πατέρα της Laurel για να δολοφονήσει τον Wes, βάζοντας στη συνέχεια φωτιά στο σπίτι της Annalise.

Με το φινάλε του 3ου κύκλου να απαντά σε ερωτηματικά σχετικά την υπόθεση του Wes, ο 4ος κύκλος θα ρίξει φως στους λόγους που οδήγησαν τον Charles σε αυτή την πράξη και η Annalise θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα κυνηγήσει τον εισαγγελέα Denver που προσπαθεί να την παγιδέψει με κάθε τρόπο.

Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν στον 4ο κύκλο του «How To Get Away With Murder» την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00.

Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21:00, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play.

Δείτε το επίσημο trailer :



Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.