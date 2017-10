Ο τελευταίος κύκλος του “Scandal” στο FOX Life

Η πιο εθιστική σειρά του FOX Life επιστρέφει με τον τελευταίο κύκλο επεισοδίων, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις 21:00. Το τέλος πλησιάζει για το «Scandal» και όλα τα μυστικά της Olivia και των Gladiators θα βγουν στο φως! To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMΟΤΕ TV, Nova και Vodafone TV. Στο τέλος του 6ου κύκλου, η Olivia Pope (Kerry Washington) είναι πλέον επικεφαλής προσωπικού...

Η πιο εθιστική σειρά του FOX Life επιστρέφει με τον τελευταίο κύκλο επεισοδίων, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις 21:00. Το τέλος πλησιάζει για το «Scandal» και όλα τα μυστικά της Olivia και των Gladiators θα βγουν στο φως! To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMΟΤΕ TV, Nova και Vodafone TV.



Στο τέλος του 6ου κύκλου, η Olivia Pope (Kerry Washington) είναι πλέον επικεφαλής προσωπικού στο Λευκό Οίκο αλλά και αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας, B613. Έτσι, μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα σε γραφειοκρατικά καθήκοντα αλλά και σε μυστικές αποστολές. Στον 7ο κύκλο, η Olivia είναι διατεθειμένη να κάνει οποιαδήποτε θυσία χρειαστεί, προκειμένου να κρατήσει τη θέση ισχύος που κατέκτησε, ακόμα και απομακρύνοντας από κοντά της, τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.



Η συμφιλίωσή της με τη νέα Προέδρο της Αμερικής, Mellie Grant (Bellamy Young), μετά την αποκάλυψη πως διατηρούσε παράλληλη σχέση με τον τέως σύζυγό της και Πλανητάρχη Fitzgerald Grant (Tony Goldwyn), βρίσκει τις δύο γυναίκες να συμπορεύονται στο πολιτικό προσκήνιο της Αμερικής. Η Mellie, όπως και η Olivia, είναι έτοιμη για όλα, προκειμένου να παραμείνει στο Οβάλ γραφείο που τόσο πολύ επιθυμούσε. Οι πρώην συνεργάτες της «Olivia Pope and Associates» (OPA), Quinn (Katie Lowes), Huck (Guillermo Diaz) και Charlie (George Young Newbern) ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν νέες, απρόσμενες προκλήσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.



Ετοιμαστείτε για μια συναρπαστική περιπέτεια καθώς η Shonda Rhimes, δημιουργός και παραγωγός του «Scandal», δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Στον τελευταίο κύκλο της σειράς αποκαλύπτουμε τα πάντα. Τίποτα δε θα μείνει κρυφό!».



Ο 7ος κύκλος «Scandal» κάνει πρεμιέρα στο FOX Life τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις 21:00.



Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 21:00, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play.



Το κανάλι FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω NOVA, OTE TV και Cyta Τηλεόρασης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site www.fox-greece.gr και τη σελίδα του FOX Life στο Facebook www.facebook.com/GreeceFoxlife

Δείτε το επίσημο trailer

[FOX Life] Scandal 7 Trailer from FOX NETWORKS GROUP - GREECE on Vimeo.

