Ξεκίνησε το NovaHarryPotterHD!

Γράφτηκε από: N.D

Ξεκίνησε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου και θα παραμείνει στις οθόνες των συνδρομητών της Nova μέχρι τις 29 του μήνα, το νέο "μαγικό" θεματικό κανάλι NovaHarryPotterHD. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση οι οκτώ blockbuster ταινίες καθώς και το prequel, του Harry Potter, «Fantastic beasts and where to find them» ξαναζωντανεύουν μέσα από το NovaHarryPoterHD, μαζί με πλούσιο υλικό από τα παρασκήνια των ταινιών καθώς και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και τους σκηνοθέτες του μαγικού κόσμου (φωτό). Το νέο κανάλι είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές της Nova όποιο πακέτο συνδρομής και να διαθέτουν!

Το πρόγραμμα του νέου κινηματογραφικού καναλιού της Nova, (θέση 200 στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος) θα αρχίζει καθημερινά στις 19:00 με δύο ταινίες back to back. Το Σαββατοκύριακο 28-29 Οκτωβρίου από τις 14:00 ξεκινάει ένας μοναδικός μαραθώνιος με όλες τις ταινίες του Harry Potter που διεκδίκησαν συνολικά 12 βραβεία Όσκαρ. Όλες οι ταινίες γύρω από τον «μαγικό κόσμο» του Harry Potter θα είναι διαθέσιμες σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε όλοι οι συνδρομητές της Nova να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται.

Επιπλέον, το κανάλι NovaHarryPoterHD θα είναι διαθέσιμο και σε live streaming μέσω του Nova Go! (φωτό)