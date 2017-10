Τα κορυφαία ντέρμπι Μίλαν - Γιουβέντους & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Πλούσιο είναι και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV, σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο. Στο ποδόσφαιρο, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι της Serie A TIM, που δεν είναι άλλο από το Μίλαν-Γιουβέντους (Σάββατο 28/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD), αλλά και σε αυτό της Premier League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ) (Σάββατο 28/10...

Πλούσιο είναι και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV, σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.



Στο ποδόσφαιρο, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι της Serie A TIM, που δεν είναι άλλο από το Μίλαν-Γιουβέντους (Σάββατο 28/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD), αλλά και σε αυτό της Premier League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ) (Σάββατο 28/10, 14.30, COSMOTE SPORT1HD).



Στο ισπανικό πρωτάθλημα της LaLiga Santander θα απολαύσουμε το Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα και τη δεύτερη συνάντηση σε έναν μήνα του Ερνέστο Βαλβέρδε, με μια παλιά “αγαπημένη” (Σάββατο 28/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Στο πρόγραμμα της Liga NOS ξεχωρίζει το Ρίο Άβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Παρασκευή 27/10, 23.00, COSMOTE SPORT 8HD), ενώ στην 10η αγωνιστική της Bundesliga ανήκει το ματς Μπάγερν Μονάχου-Λειψία (Σάββατο 28/10, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD). Πέρυσι, το ίδιο ματς έκρινε την έκβαση του τίτλου, με τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη.



Ανάμεσα στις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος, που ανήκουν αποκλειστικά στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, βρίσκεται η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Απόλλωνα, στη Λάρισα, την οποία θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη 26/10, στις 19.30 (COSMOTE SPORT 3HD).



Συναρπαστικές αναμετρήσεις υπάρχουν στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT και για τους φαν του μπάσκετ. Η σεζόν του ΝΒΑ ξεκίνησε με μεγάλο ενδιαφέρον και συνεχίζεται την Παρασκευή 27/10, στις 03.00, με τον αγώνα των Bucks και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, απέναντι στους Celtics. Όλες οι αναμετρήσεις του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος παγκοσμίως, μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD, από το COSMOTE SPORT 4HD.



Στις ευρωπαϊκές συναντήσεις, ανήκουν τα παιχνίδια Γαλατασαράι-Φενέρμπαχτσε για την 4η ημέρα της TBF Basketball Super League (Κυριακή 29/10, 16.00, COSMOTE SPORT 4HD) και το Μπαρτσελόνα-Μούρθια (13.30, COSMOTE SPORT 4HD), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη ACB Liga Endesa. Τη Δευτέρα 30/10, στις 19.00, θα συντονιστούμε με το COSMOTE SPORT 4HD, για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Superfoods-Προμηθέας Πάτρας, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan.gr Basket League.



Οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα απολαύσουν την Παρασκευή 27/10, στις 04.50 τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές αλλά και τον αγώνα της Κυριακής 29/10 του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP (08.30, COSMOTE SPORT 5HD). Στη Formula1, οι συνδρομητές θα δουν αν ο Λιούις Χάμιλτον, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Την Παρασκευή 27/10, θα συνδεθούμε με το Μεξικό, μέσω του COSMOTE SPORT 5HD, για τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (17.50), ενώ τον αγώνα της Κυριακής 29/10, θα τον παρακολουθήσουμε στις 20.45.



Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν για ακόμα μία εβδομάδα μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες για όλα τα γούστα.



Στο COSMOΤΕ CINEMA 1HD, παρακολουθούμε σε Α’ προβολή την Πέμπτη 26/10, την βραβευμένη με OSCAR® κοινωνική ταινία του Ασγκάρ Φαραντί, Ο Εμποράκος (The Salesman) (21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο ίδιο κανάλι, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της sci-fi ταινίας του Ρούπερτ Σάντερς, Το Φάντασμα στο Κέλυφος (Ghost in the Shell), με την Σκάρλετ Γιόχανσον (Κυριακή 29/10, 21.00, ζώνη Blockbuster), βασισμένη στο ομώνυμο manga του Masamune Shirow.



Τη Δευτέρα 30/10, στις 21.00, οι φαν της δράσης, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ Προβολή την ταινία Το Τέλειο Όπλο (The Perfect Weapon) με τον Στίβεν Σίγκαλ, (Δευτέρα 30/10, 21.00, ζώνη Action), ενώ στη ζώνη Family του COSMOTE CINEMA 1HD, οι μικροί φίλοι θα παρακολουθήσουν σε Α’ προβολή το animation της Disney, Ο Καλόσαυρος (The Good Dinosaur) (Σάββατο 28/10, 21.00).



Στο COSMOΤΕ CINEMA 2HD, δεν χάνουμε σε Α’ Προβολή το ντοκιμαντέρ Yogananda: Το Ταξίδι της Αφύπνισης (Awake: The Life of Yogananda), αφιερωμένο στον Ινδό γκουρού Παραμαχάνσα Γιογκανάντα ο οποίος ήταν ο πρώτος που διέδωσε το διαλογισμό και την γιόγκα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (Παρασκευή 27/10, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock).



Ανήμερα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, θα παρακολουθήσουμε στο COSMOTE CINEMA 2HD, ταινίες με επίκεντρο τον ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει σε Α’ Προβολή το πολεμικό δράμα Ο Επίλεκτος (Chosen) του βραβευμένου στις Κάννες για την προηγούμενη ταινία του, Τζασμίν Ντισντάρ (Σάββατο 28/10, 22.00). Την ίδια ημέρα στις 15.30, θα προβληθεί η γαλλική ταινία Μαίος 1940: Η Μεγάλη Φυγή, ενώ στις 17.30, η ταινία Red Tails για μια ομάδα πιλότων το 1944. Στις 19.45 βλέπουμε την υποψήφια για OSCAR®, κατασκοπική ταινία, Οι Σύμμαχοι (Allied) με τον Μπραντ Πιτ και την Μαριόν Κοτιγιάρ. Τα μεσάνυχτα βλέπουμε την ταινία War Pigs για μια μυστική αποστολή ενάντια στους Ναζί.



Επίσης, στο κανάλι συνεχίζεται το αφιέρωμα στον πολυβραβευμένο Πέδρο Αλμοδοβάρ με την ταινία Γύρνα Πίσω (Volver), με την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία διεκδίκησε OSCAR®, για την ερμηνεία της στην ταινία (Τρίτη 31/10, 22.00).



Στο κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Μέλπω Ζαρόκωστα, με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Η Βίλα των Οργίων του (Δευτέρα 30/10, 20.00).



Στις πρεμιέρες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει την Παρασκευή 27/10, στις 21.00, η κομεντί γαλλικής παραγωγής, Chic! του Ζερόμ Κρονιό, με την Φανί Αρντάν.



Τέλος, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Πέμπτη 26/10, το blockbuster Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση (War of the Planet of the Apes), τρίτο μέρος του reboot και συνολικά της ένατης ταινίας, της ομώνυμης σειράς ταινιών.