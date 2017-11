Και τα Nitto ATP Finals αποκλειστικά στα παρκέ της COSMOTE TV

Ποικιλία σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV. Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα play-offs του FIFA World Cup 2018, καθώς έχουν απομείνει μόνο τέσσερις θέσεις για να συμπληρωθεί η λίστα με τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν...

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα play-offs του FIFA World Cup 2018, καθώς έχουν απομείνει μόνο τέσσερις θέσεις για να συμπληρωθεί η λίστα με τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν τα τελευταία “εισιτήρια”. Μεταξύ των διαγωνιζομένων είναι και η Εθνική Ελλάδος, η οποία αντιμετωπίζει την Κροατία την Πέμπτη 9/11, στις 21.45, ενώ την Κυριακή 12/11, την υποδέχεται στο ΟΑΚΑ (21.45, COSMOTE SPORT 1HD).



Στο μπάσκετ, οι συνδρομητές θα απολαύσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις από το ΝΒΑ. Την Τετάρτη 8/11, στις 02.00, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς αναμετρώνται με τους Καβς, ενώ την Πέμπτη 9/11, στις 05.30, θα παρακολουθήσουμε το ματς Γκόλντεν Στέιτ-Μινεσότα. Την Παρασκευή 10/11, στις 03.00, δεν χάνουμε το Χιούστον-Κλίβελαντ, το Σάββατο 11/11 την επίσκεψη των Μπακς στο Σαν Αντόνιο (04.00), ενώ την Κυριακή 12/11, τα παιχνίδια Χιούστον-Μέμφις (03.00), Βοστώνη-Τορόντο (22.30) και Ιντιάνα-Χιούστον (01.00). Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD, στο COSMOTE SPORT 4HD.



Στη δική μας Stoiximan.gr Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Κόροιβο για την 5η αγωνιστική (Σάββατο 11/11, 17.00, COSMOTE SPORT 4HD), ενώ την Κυριακή 12/11, η ομάδα του Ρεθύμνου φιλοξενείται στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό (COSMOTE SPORT 4HD, 18.00). Από την Lega Basket Serie A της Ιταλίας θα δούμε το Τρέντο-Αρμάνι (Σάββατο 11/11, 21.45, COSMOTE SPORT 8HD), ενώ από την ισπανική ACB Liga Endesa το Εστουντιάντες-Φουενλαμπράδα (Κυριακή 12/11, 13.30, COSMOTE SPORT 4HD), αλλά και το Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (19.30, COSMOTE SPORT 6HD), που συγκεντρώνει όλα τα βλέμαμτα. Από την TBF Basketball Super League της Τουρκίας, παρακολουθούμε το Νταρουσάφακα-Φενέρμπαχτσε, την Κυριακή 12/11, στις 16.00 (COSMOTE SPORT 4HD).



Οι φαν του τένις, θα έχουν στη διάθεσή τους από την Τρίτη 7/11, μέχρι την Κυριακή 11/11, όλες τις αναμετρήσεις από το τουρνουά με τους καλύτερους τενίστες κάτω των 21 ετών, Next Gen ATP Finals (COSMOTE SPORT 6HD). Τη Δευτέρα 12/11, ξεκινά το Nitto ATP Finals που θα διεξαχθεί στην Ο2 Arena του Λονδίνου. Εκεί θα βρεθούν οι κορυφαίοι της παγκόσμιας κατάταξης. Οι αναμετρήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά και καθημερινά από τις 16.00, στο COSMOTE SPORT 6HD. Επίσης, για δεύτερη διαδοχική χρονιά η COSMOTE TV μεταδίδει τα κορυφαία διεθνή τουρνουά τένις, Davis Cup και Fed Cup. Το Σάββατο 11/11 θα είμαστε συνδεδεμένοι με το COSMOTE SPORT 8HD, για τον τελικό του Davis Cup στο Μινσκ της Λευκορωσίας μεταξύ της οικοδέσποινας χώρας και των ΗΠΑ. Το Fed Cup ξεκινά την Παρασκευή 24/11 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26/11, στο Λιλ της Γαλλίας (COSMOTE SPORT 6HD). Εκεί θα αναμετρηθούν οι φετινοί φιναλίστ που είναι οι “τρικολόρ” και το Βέλγιο.



Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα έχουμε στην διάθεσή μας μέσα από το COSMOTE SPORT 5HD, τις τελευταίες διαδρομές της σεζόν και οι πιο γρήγοροι οδηγοί του MotoGP, θα βρεθούν στη Βαλένθια, για να δοκιμαστούν στο σιρκουί Ricardo Tormo. Την Παρασκευή 10/11, στις 10.50 θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ενώ τον αγώνα, την Κυριακή 12/11, στις 14.30.



Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.



Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα της μεξικανικής παραγωγής, Τα Συνεταιράκια (Compadres), για ένα αταίριαστο δίδυμο στην αναζήτηση ενός κακοποιού (Τρίτη 7/11, 21.00), αλλά και το θρίλερ Pressure, για τέσσερις δύτες που μένουν αποκλεισμένοι 650 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ινδικού Ωκεανού μετά από την καταστροφή του πλοίου τους (Τετάρτη 8/11, 21.00). Στη ζώνη Red Carpet Premieres του καναλιού, ξεχωρίζει το βραβευμένο στο φεστιβάλ του Βερολίνου δράμα του Εμίν Αλπέρ, Υποψίες (Frenzy) (Πέμπτη 9/11, 21.00), ενώ στη ζώνη Family, μικροί και μεγάλοι, θα απολαύσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή το υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες® animation της NBC Universal, Τραγούδα! (Sing!) (Σάββατο 11/11, 21.00). Στο ίδιο κανάλι, ξεχωρίζουν επίσης η πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντί Το Μωρό της Μπρίτζετ Τζόουνς (Bridget Jones’s Baby) με τους Ρενέ Ζελβέγκερ, Κόλιν Φερθ και Πάτρικ Ντέμσι (Κυριακή 12/11, 21.00, ζώνη Blockbuster), αλλά και αυτή της ταινίας γουέστερν, Η Κοιλάδα της Βίας (In a Valley of Violence), με τους Ίθαν Χοκ και Τζον Τραβόλτα, την Δευτέρα 13/11, στις 21.00 (ζώνη Action).



Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζουν δύο ταινίες τρόμου back2back, σε Α΄ τηλεοπτική προβολή. Την Παρασκευή 10/11, στις 22.00, δεν χάνουμε την ταινία Νύχτα Θύελλας (Intruder), για μια τσελίστρια που συνηδητοποιεί πως δεν είναι μόνη στο σπίτι, ενώ στις 00.30, την πολυβραβυμένη ταινία Raw, της Ζουλιά Ντικουρνό, με επίκεντρο μία φοιτήτρια που με στόχο την αποδοχή της από το σύνολο, δοκιμάζει για πρώτη φορά ωμό κρέας. Το Σάββατο 11/11 δε χάνουμε την πρεμιέρα της υποψήφιας για OSCAR® και βραβευμένης στα Ευρωπαικά Βραβεία Κινηματογράφου ταινίας, Νιότη (Youth) του ταλαντούχου Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο με τους Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ και Ρέιτσελ Βάις. Στο κανάλι, ξεκινά επίσης την Τρίτη 7/11, αφιέρωμα στον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, με την δραμεντί Mystery Train (22.00).



Στο COSMOΤΕ CINEMA 4HD, ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα η πρεμιέρα της βρετανικής κωμικής σειράς Sick Note με τον Ρούπερτ Γκριντ του Harry Potter, να εκμεταλλεύεται την συμπάθεια των γύρω του, ύστερα από μια λάθος ιατρική διάγνωση (Σάββατο 11/11, 22.00).



Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται την Δευτέρα 13/11, το αφιέρωμα στον Φαίδωνα Γεωργίτση με δύο ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, back2back. Στις 20.00, θα παρακολουθήσουμε την κωμωδία Μια Κυρία στα Μπουζούκια, ενώ στις 22.00, το δράμα Το Παρελθόν μιας Γυναίκας.



Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, θα έχουμε στη διάθεσή μας από τη Δευτέρα 13/11, την ταινία δράσης Baby Driver, με τους Άνσελ Έλγκορτ, Τζον Χαμ και Λίλι Τζέιμς.



Στις πρεμιέρες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει την Παρασκευή 10/11, στις 21.00, το κατασκοπικό θρίλερ, Καταδίωξη Σε Δύο Ηπείρους (Survivor) με τους Πιρς Μπρόσναν και Μίλα Γιόβοβιτς.