Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Ολυμπιακός & ΑΕΚ - Ριέκα ζωντανά στην COSMOTE TV

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV, είναι για ακόμα μία εβδομάδα πλούσιο σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο. Στα ποδοσφαιρικά, ξεχωρίζει η επιστροφή των UEFA Champions League και του UEFA Europa League, αλλά και των κορυφαίων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων. Σε ό,τι αφορά στο UEFA Champions League, ο Ολυμπιακός επισκέπτεται την Τετάρτη 22/11...

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV, είναι για ακόμα μία εβδομάδα πλούσιο σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Στα ποδοσφαιρικά, ξεχωρίζει η επιστροφή των UEFA Champions League και του UEFA Europa League, αλλά και των κορυφαίων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων. Σε ό,τι αφορά στο UEFA Champions League, ο Ολυμπιακός επισκέπτεται την Τετάρτη 22/11, τη Λισαβόνα, για το ματς με την Σπόρτινγκ (21.45, COSMOTE SPORT 2HD), το οποίο θα καθορίσει το μέλλον του στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την ίδια ημέρα και ώρα, θα διεξαχθεί στο Τορίνο ο αγώνας που θα κρίνει την πρωτιά του 4ου ομίλου, μεταξύ της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD). Την Τρίτη 21/11, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (21.45, COSMOTE SPORT 3HD), ενώ η Ντόρτμουντ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, την Τότεναμ (21.45, COSMOTE SPORT 5HD). Επίσης, η Ρόμα του Κώστα Μανωλά θα μεταβεί στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης (Τετάρτη 22/11 , 21.45, COSMOTE SPORT 5HD).

Η Πέμπτη 23/11 είναι ημέρα UEFA Europa League και πιο συγκεκριμένα, της ΑΕΚ που υποδέχεται τη Ριέκα (22.05, COSMOTE SPORT 2HD). Για να περάσει η «Ένωση» στην επόμενη φάση, πρέπει να νικήσει η Μίλαν την Αούστρια Βιέννης (22.05, COSMOTE SPORT 3HD).

Από την Παρασκευή 24/11 έως και τη Δευτέρα 27/11 στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν 38 ζωντανές μεταδόσεις αγώνων από τα πρωταθλήματα LaLiga Santander, Premier League, Serie A TIM, Liga NOS, Bundesliga και Bundesliga 2.

Το Σάββατο 25/11, στις 16.30 παρακολουθούμε το Ντόρτμουντ-Σάλκε (COSMOTE SPORT3HD), δηλαδή το πρώτο Revierderby της τρέχουσας περιόδου στη Bundesliga. Την Κυριακή 26/11, στις 19.00 βρίσκουμε στο COSMOTE SPORT 7HD το Λάτσιο-Φιορεντίνα, ενώ στις 22.15 το Μπενφίκα-Βιτόρια Σετούμπαλ (COSMOTE SPORT 8HD). Οι γηπεδούχοι μείωσαν την απόστασή τους από την Σπόρτινγκ στον έναν πόντο και δείχνουν έτοιμοι για την τελική αντεπίθεση. Στο αγγλικό πρωτάθλημα της Premier League, τα βλέμματα στρέφονται στην αναμέτρηση Λίβερπουλ – Τσέλσι (Σάββατο 25/11, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD), ενώ στη LaLiga Santander της Ισπανίας, στο ματς Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (Κυριακή 26/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).

Στο μπάσκετ, δεν χάνουμε από τον φαντασμαγορικό κόσμο του ΝΒΑ, το LA Lakers-Chicago Bulls (Τετάρτη 22/11, 05.30, COSMOTE SPORT 4HD), αλλά και τη συνάντηση της Oklahoma City Thunder, του Ράσελ Ουέστμπρουκ με τους πρωταθλητές Golden State Warriors (Πέμπτη 03.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Την Παρασκευή 24/11, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη στέψη του Λιούις Χάμιλτον, ως πρωταθλητή του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula1, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, στο Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Όπως πάντα, θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές (Παρασκευή 24/11, 10.50), αλλά και τον αγώνα της Κυριακής 26/11, στο COSMOTE SPORT 5HD (14.45).

Στα του τένις, τo Davis Cup ολοκληρώνεται αυτήν την Κυριακή (26/11) και εμείς θα μάθουμε ποια χώρα εκ των Βελγίου και Γαλλίας που έφτασαν στον τελικό, θα επικρατήσει. Στο COSMOTE SPORT 6HD, θα παρακολυθήσουμε τους αγώνες μονού και διπλού από την Παρασκευή 24/11 έως την Κυριακή 26/11 (15.00 & 17.00).

Στα κινηματογραφικά κανάλια, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους συναρπαστικές κινηματογραφικές πρεμιέρες.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ Προβολή την ταινία δράσης Σκοπευτής Ειδικών Δυνάμεων (Sniper: Special Ops) με τον Στίβεν Σιγκάλγια μια στρατιωτική ομάδα Ειδικών Δυνάμεων που μεταβαίνει στο Αφγανιστάν για την απελευθέρωση ενός μέλους του Αμερικανικού Κονγκρέσου από τους Ταλιμπάν (Τετάρτη 22/11, 21.00), αλλά και το βραβευμένο μουσικό δράμα στο διεθνές φεστιβάλ του Σάο Πάολο, Όλα Όσα Μάθαμε Μαζί (The Violin Teacher) (Πέμπτη 23/11, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στη ζώνη Blockbuster του καναλιού, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της μεγάλης επιτυχίας της Disney και το Νο 1 του παγκόσμιου Box Office για το 2017, Η Πεντάμορφη και το Τέρας (Beauty and the Beast) με την Έμα Γουάτσον και τον Νταν Στίβενς (Κυριακή 26/11, 21.00), ενώ στη ζώνη Action της Δευτέρας 27/11, παρακολουθούμε την ταινία Η Ληστεία (Larceny) με τον Ντολφ Λάντγκρεν. Η πλοκή ξετυλίγεται γύρω από την πρόσληψη ενός επαγγελματία ληστή από τη CIA, για να παραβιάσει ένα χρηματοκιβώτιο στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μεξικό και να αποσπάσει απόρρητες πληροφορίες (21.00). Το Σάββατο 25/11 στις 21.00, στη ζώνη Family οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν σε Ά Προβολή την τέταρτη ταινία της σειράς Ο Άλβιν Και Η Παρέα Του, Ο Άλβιν Και Η Παρέα Του: Σκίουροι Στο Δρόμο (Alvin And The Chipmunks: The Road Trip ).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρεμιέρα δύο ταινιών που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς και διεκδίκησαν σημαντικά βραβεία. Την Τρίτη 21/11, προβάλλεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Τζιμ Τζάρμους η βραβευμένη στις Κάννες δραμεντί Paterson, με τους Άνταμ Ντράιβερ (Star Wars, Silence) και Γκολσιφτέ Φαραχανί (Οι Πειρατές της Καραϊβικής) (22.00), ενώ την Τετάρτη 22/11, δεν χάνουμε το υποψήφιο για OSCAR® δράμα του Τομ Φορντ, Νυχτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals) με την Έιμι Άνταμς και τον Τζέικ Τζίλενχαλ (22.00, ζώνη Ladies First). Στην Ζώνη Doc O Clock την Παρασκευή 24/11 δεν χάνουμε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Ο Πάγος και Ο Ουρανός (Antarctica: Ice And Sky) του βραβευμένου με OSCAR® κινηματογραφιστή, Λουκ Ζακέ, με θέμα την κλιματική αλλαγή.

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στον Φαίδωνα Γεωργίτση με τρεις αγαπημένες ταινίες στη σειρά. Τη Δευτέρα 27/11 στις 20.00, θα παρακολουθήσουμε την κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη, Οι Θαλασσιές οι Χάντρες, στις 22.00 την αισθηματική του Ερρίκου Ανδρέου Εκείνος και Εκείνη, ενώ στις 00.00, μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, το δράμα, Όλγα αγάπη μου.

Από τις πρεμιέρες του Village Cinema HD, θα παρακολουθήσουμε αυτή την ταινία δράσης, American Ultra με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ και Κρίστεν Στιούαρτ (Παρασκευή 24/11, 21.00), αλλά και το περιπετειώδες Vice, με τον Μπρους Γουίλις (Δευτέρα 27/11, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους, από την Πέμπτη 24/11, το αγαπημένο animation μικρών και μεγάλων, Εγώ ο Απαισιότατος 3 (Despicable Me 3).